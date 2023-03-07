Банкротство физических лиц:  важные изменения в 2023 году

Процедура банкротства физических лиц нужна обществу и отдельному гражданину (должнику) для нормализации, хотя бы частичной, своего финансового состояния. Также эта процедура призвана помочь разрешить проблемы, связанные с закредитованностью населения.

Многие люди, не имеющие юридического образования и не обладающие ни специальными знаниями, ни опытом банкротства, данную процедуру рассматривают исключительно как способ освобождения от долгов. Однако это мнение ошибочно.

Цели прощения и освобождения должника от долгов законодатель не ставит, поскольку не может пренебрегать интересами кредиторов. Более того, банкротство для «физиков» имеет не только положительные, но и отрицательные стороны.

О них речь и пойдет далее. Рассмотрим, как в настоящее время регулируется законодательством банкротство физических лиц в части упрощенной процедуры, какие именно стороны являются отрицательными и почему. А затем рассмотрим разрабатываемые изменения, готовящиеся к принятию в 2023 году.

Как положения о внесудебном банкротстве отрегулированы сейчас

Условия внесудебного банкротства граждан в упрощенном порядке установлены статьей 223.2 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Общий размер денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей гражданина, в том числе обязательств, срок исполнения которых не наступил, а также обязательств по уплате алиментов и по договору поручительства независимо от просрочки основного должника, составляет не менее 50 тыс. руб. и не более 500 тыс. руб.

При этом не учитываются неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, а также иные имущественные и финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей (абз. 4 п. 2 ст. 4 закона № 127-ФЗ).

На дату подачи заявления в отношении должника окончено исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю ввиду отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, и не возбуждено иное исполнительное производство.

Итак, если проанализировать действующее законодательство, то можно выделить следующие неочевидные особенности внесудебного банкротства физических лиц:

Cумма долга в 500 тыс. руб. – это общая сумма, которая должна охватывать все: и сам долг, и все вмененные за его неуплату штрафы и неустойки. Поскольку в качестве условия внесудебного банкротства предусмотрено окончание исполнительного производства в связи с отсутствием у должника имущества, на которое можно обратить взыскание, то это не исключает злоупотребление правом со стороны тех лиц, которые намеренно скрывают свои активы.

В то же время лица, имеющие небольшой или средний доход, которого недостаточно для погашения долга, не смогут пройти упрощенную процедуру банкротства, так как взыскание в отношении них пристав не прекратит, налагая его, чаще всего, через работодателя. При этом судебное банкротство для таких граждан неподъемно по расходам.

Это весьма неприятный сюрприз для добросовестных должников, обладающих небольшим доходом, означающий и невозможность применения к ним оснований окончания исполнительного производства.

Какие препятствия для осуществления внесудебного банкротства через МФЦ могут возникнуть

Положения ст. 223.2 закона о несостоятельности (банкротстве) , как уже говорилось выше, не дают возможность пройти бесплатную процедуру внесудебного банкротства тем людям, у которых есть небольшой, но официальный доход – это и зарплата, с которой приставы производят удержания, и пенсия. В этом случае окончить исполнительное производство в связи с отсутствием имущества у должника не представляется возможным.

Окончания производства еще нужно добиться. Нередки случаи бездействия судебного пристава-исполнителя, когда решение об окончании исполнительного производства откладывается на неопределенный срок, в связи с чем должник вынужден будет тратить время и силы на обжалование такого бездействия.

Но и получив заветное постановление об окончании исполнительного производства, должник не должен радоваться слишком долго и откладывать процедуру внесудебного банкротства, поскольку кредитор может незамедлительно предъявить возвращенный по окончании производства исполнительный лист ко взысканию.

Какие нововведения, призванные решить данные проблемы, готовятся в 2023 году

Президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года внести изменения в законодательство для облегчения процедуры банкротства граждан, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: распространение процедуры внесудебного банкротства гражданина: на граждан, основным источником доходов которых являются государственная пенсия и (или) социальное пособие, в том числе пособие по беременности и родам, и граждан – получателей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в случае, если исполнение исполнительных документов в отношении таких граждан длится более одного года и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание; на граждан, в отношении которых исполнение исполнительных документов длится более семи лет», – говорится в сообщении.

Также Президент поручил повысить вдвое – с 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей – максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке. Минимальную планку, при которой такая процедура доступна, поручено снизить с 50 тысяч рублей до 25 тысяч рублей.

Данные поручения были даны по итогам проведенного президентом в середине ноября совещания по совершенствованию процедуры внесудебного банкротства граждан, на котором глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил ряд нововведений.

Почему банкротство граждан – одно из самых востребованных направлений деятельности юристов в 2023 году?

Какие наиболее распространенные ошибки совершают юристы, консультируя клиентов?

Почему юристам сложно самостоятельно разобраться с банкротством?

А также , как юристу стабильно зарабатывать на услуге банкротство физических лиц расскажем на бесплатном трехдневном практикуме Академии правовых и финансовых советников.

Еще вас ждет шесть подарков, которые вы получите во время практикума!

Реклама: ИП Муравьева, ИНН: 782509312662, erid: