Какую поддержку получит малый и средний бизнес в 2023 году

Кому государство помогает в рамках указанного нацпроекта

самозанятым гражданам;

начинающим предпринимателям;

растущим субъектам МСП, нацеленным на дальнейшее развитие.

Механизм нацпроекта устроен так, чтобы каждый из перечисленных субъектов МСП смог бы получить меры поддержки и услуги, которые необходимы на определенной стадии развития его бизнеса.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» развивается в настоящее время, о чем свидетельствует принятие нашими законодателями конкретных мер для его реализации, как за прошедшее время, так и в нынешнем 2023 году.

Предлагаем рассмотреть конкретные меры для поддержки МСП в рамках указанного нацпроекта, которые были приняты ранее, но продолжат действовать в 2023 году:

Продолжат работу созданные в субъектах Российской Федерации Центры «Мой бизнес», которые окажут и консультационную поддержку, и даже маркетинговые услуги, а также услуги по популяризации продукции, тренинги, обучение, семинары и пр.

Полная информация о деятельности Центров «Мой бизнес» – на портале «Мой бизнес» в разделе «Инфраструктура МСП».

Субъекты МСП могут воспользоваться заемными средствами по сниженным ставкам, а также в соответствии со статьей 7 закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» субъекты МСП могут обратиться в кредитную организацию для получения «кредитных каникул» (отсрочка по возврату кредита или уменьшение размера кредитных платежей в течение льготного периода).

При этом указанная мера поддержки распространяется на субъектов МСП, заключивших кредитный договор с кредитной организацией до 1 марта 2022 и осуществляющих деятельность в отраслях, определенных постановлением Правительства от 10.03. 2022 № 337 «Об утверждении перечня отраслей, в которых осуществляет деятельность заемщик, указанный в части 1 статьи 7 закона „О внесении изменений в Федеральный закон „О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа“ и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Постановлением Правительства от 28.03. 2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами».

с 1 апреля 2022 года введен и продлен до апреля 2023 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (за исключением должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в соответствии со статьей 23.1 закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу постановления).

Для того, чтобы снизить налоговую нагрузку на субъекты МСП, были приняты многочисленные меры в соответствии с законом от 26 марта 2022 № 67-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», в числе которых на 1 января 2022 была зафиксирована кадастровая стоимость недвижимого имущества , применяемая для исчисления налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц и земельного налога за 2023 год.

Продлены полномочия субъектов Российской Федерации по установлению «налоговых каникул» для новых ИП на УСН или ПСН еще на год по сравнению с ранее установленным сроком – теперь до 1 января 2025 года.

В 2022 – 2023 годах предоставлено право на заявительный порядок возмещения НДС без банковской гарантии всем организациям (кроме находящихся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства) в сумме, не превышающей сумму налогов и страховых взносов, уплаченную за предшествующий год.

В тестовом режиме в открытом доступе запущена цифровая платформа для субъектов МСП, разработанная АО «Корпорация «МСП» совместно с Минэкономразвития в рамках федерального проекта «Создание Цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами», предусмотренного паспортом Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Работа платформы направлена на получение наиболее востребованных для развития бизнеса государственных и коммерческих сервисов, услуг и мер поддержки.

Учитывая, что санкционное давление на Россию не прекращается, Правительством РФ реализуется комплекс мер, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в ситуации внешнего санкционного давления.

На мастер-классе по «Грантам и субсидиям» расскажем подробно о государственных мерах поддержки.

Новые меры для поддержки МСП в рамках указанного нацпроекта, которые начнут действовать в 2023 году.

1. Мораторий на плановые неналоговые проверки продлен до 31 декабря 2023 года.

Исключения: указанный мораторий не распространяется на внеплановые и налоговые проверки, например, если было выявлено нарушение законодательства.

2. Новые права участников соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Участники СЗПК при расчете налога на имущество смогут применить налоговый вычет в порядке и на условиях, которые предусмотрены ст. 382.1 НК с 1 января 2023 года.

От налога на имущество полностью освобождены следующие СМП:

объекты, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость (это только для юридических лиц);

для ИП – объекты торгово-офисного назначения, внесенные в перечень с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 10 статьи 378.2 НК.

3. Перерасчет и новый учет некоторых видов налогов.

Например, если иностранный кредитор простил долг, то эти денежные средства можно не учитывать при расчете налога на прибыль.

4. Льготное кредитование для субъектов МСП.

В этой категории принято много мер, поэтому выделим основные и универсальные:

для предпринимателей, которых мобилизовали для участия в СВО, продлены кредитные каникулы на кредиты и займы, которые они получили до мобилизации.При этом обязательства таких предпринимателей будут приостановленыдо окончания прохождения военной службы.

Данной льготой могут воспользоваться все категории мобилизованных: от заключивших контракт до добровольцев, а также -на членов их семей.

Объединенная программа льготного кредитования для МСП в 2023 году. Субъекты МСП вправе получить кредиты под 2,5 и 4% на перестройку и развитие производства, для закупки оборудования, запуска новых производств.

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП, в соответствии с которой субъекты МСП вправеполучить кредит в размере от 3 млн до 1 млрд рублей на срок до трех лет.

Льготный кредит «1764». Эта программа действовала и ранее. Ее продлили на 2023 год. Льготный кредит «1764» по ставке до 8,5% годовых выдается компаниям на приобретение, создание или пополнение ОС в сфере бытовых услуг, общепита, торговли, сельского хозяйства, обрабатывающего производства, строительства, транспортировки и хранения, утилизации отходов, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, туризма, образования и здравоохранения.

5. Возмещение НДС без банковской гарантии или поручительства в размере, который не превышает сумму налогов и взносов за предыдущий год.

6. С 1 июля 2022 года блокировка счета ФНС возможна не менее, чем через две недели с момента направления ФНС поручения о списании недоимки в банк (см. письмо ФНС от 31.05.2022 № ЕД-26-8/10).

7. С 1 января 2023 года компании или ИП не будут штрафовать, если они подали уточненную налоговую декларацию с опозданием, но на едином налоговом счете есть деньги, чтобы оплатить налоги и пени (подп. 38 п. 10 ст. 1 закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»).

8. Неустойка начисляется с 31 дня просрочки

До конца 2023 года пени по налогам продолжат начислять по 1/300 ставки ЦБ за весь период. Ранее с 31 дня просрочки неустойку нужно было платить по 1/150 ставки ЦБ за день. Льготы действует только для юрлиц, на ИП изменения не распространяются.

9. Комиссия за использование СБП.

Минфин принял решение выделить в 2023 году 250 млн рублей на компенсацию расходов малому бизнесу на использование системы быстрых платежей.

Для возврата суммы комиссий компания или ИП должны быть в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Выплаты поступают ежемесячно на расчетный счет компании или ИП. При этом не нужно писать заявление на возврат или предоставлять отчетность.

10. Упрощенная выдача лицензий.

До 1 марта 2023 года продлен эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений.

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