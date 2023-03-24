Что юристам нужно знать о новых правилах маркировки рекламы в интернете

Спустя полгода после вступления в силу изменений в закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – закон о рекламе) вопросов по ситуации с маркировкой рекламы меньше не стало. Предлагаю рассмотреть подробнее нововведения и и что в связи с этим могут предложить своим клиентам юристы.

На интенсиве «Важные изменения в законодательстве, которые коснуться каждого предпринимателя и каждый бизнес в 2023 году» подробно разобрали тему маркировки.

Нормативные акты и термины

Маркировка интернет-рекламы регулируется законом о рекламе и принятыми во исполнение его требований постановлениями и распоряжениями Правительства, а также приказами Роскомнадзора. Полный перечень регулирующих документов можно увидеть на странице ведомства.

Основные термины, которые появились в Законе о рекламе:

ЕРИР – Единый реестр интернет-рекламы;

ОРД – оператор рекламных данных (агрегатор, передающий сведения в реестр);

ОРС – оператор рекламной системы;

маркировка рекламы – указание обозначения «реклама» на всех видах информации, подпадающей под законодательное определение.

Рекламой в Интернете законодатель признает информацию:

распространенную любым способом, в любой форме и с использованием любых средств; адресованную неопределенному кругу лиц; направленную на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

И всё же определение это не исчерпывающее. Заинтересованным участникам рынка часто приходится обращаться за разъяснениями ФАС или к судебной практике – слишком разные ситуации возникают, нюансы которых законодатель попросту не предусмотрел.

Например, было много вопросов о push-уведомлениях, а также смс- и email-рассылках. И если насчет первых уже есть позиция ФАС, признавшего их рекламой и анонсировавшего изменения в закон, то со вторыми всё не так просто.

Смс- и email-рассылки адресованы как раз конкретным лицам. ФАС в связи с этим указала: под неопределенным кругом лиц понимаются те лица, которые не могут быть заранее определены в качестве получателя рекламной информации и конкретной стороны правоотношения, возникающего по поводу реализации объекта рекламирования. Таким образом, ФАС относит к рекламе любую неперсонифицированную информацию, направленную на продвижение объекта рекламирования, даже если она направляется по конкретному адресному списку.

Порядок размещения рекламы в интернете с учетом требований закона о рекламе

Алгоритм размещения рекламы сейчас выглядит так:

Рекламодатель (заказывает рекламу, обращается в агентство). Агентство (ОРД передает сведения в Рекламную сеть, после ОРД передает в ЕРИР). Рекламная сеть (ОРД передает сведения в ЕРИР). Интернет.

При этом перечень сведений, подлежащих передаче оператору рекламных данных, определен распоряжением Правительства от 30.05.2022 № 1362-р.

Какая реклама подлежит маркировке

Размещение любой рекламы в интернете должно сопровождаться пометкой «реклама». В дополнение к пометке необходимо указание на рекламодателя или сайт, содержащие информацию о рекламодателе.

ОРД Вконтакте следующим образом конкретизирует на своей странице виды контента, подлежащего маркировке:

статичные баннеры (при этом каждый вариант отображения должен быть иметь собственный токен);

видеореклама;

мультиформат;

карусель;

промопосты в соцсетях;

видеобаннеры;

вертикальное видео;

тизеры.

Не подлежит маркировке:

социальная реклама;

реклама собственных товаров (про услуги упоминания в законе о рекламе ничего не сказано): в email-рассылках и в push-уведомлениях – пометка требуется, но передача сведений в ЕРИР – нет;

реклама в составе теле- и радиопередач, которая в Интернете отображается без изменений по сравнению с первоисточником.

Перечень случаев, при которых информация не относится к рекламе, указан в ч. 2 ст. 2 закона о рекламе. Среди них:

справочно-информационные и аналитические материалы, не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке;

вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера;

объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Таким образом обзоры блогеров не подпадают под рекламу, а вот взаимопиар уже таковой является. Но опять же – каждый конкретный случай стоит рассматривать отдельно.

Ответственность и штрафы

Здесь тоже большой ясности пока нет. Ряд экспертов уже успели провозгласить об отмене штрафов, которые должны были назначаться с 1 марта 2023 года. Вот только официальной позиции по этому поводу ни одно ведомство пока не озвучило. Да и перенос срока введения штрафов вовсе не означает, что требования закона не нужно соблюдать.

Отмечу, что пункт 1 статьи 14.3 КоАП, устанавливающий штрафы как раз за отсутствие пометки о рекламе и сведений о рекламодателе, действует довольно давно. Причины отсутствия штрафов по нему – другой вопрос. Возможно, его отложили до разработки мер ответственности в КоАП за несоблюдение других требований закона о рекламе.

Вопрос, связанный с немалыми суммами рекламных контрактов и административных штрафов, конечно, не останется без должного интереса со стороны многочисленных рекламодателей, блогеров и интернет-площадок. Разобраться самостоятельно в абсолютно новой сфере, которая только выстраивает правила и систему работы, будет весьма непросто.

Уже сейчас можно констатировать наличие большого спроса на юристов, которые могут грамотно представить интересы участников рынка во взаимоотношениях с государством или операторами рекламных данных.

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