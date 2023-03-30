Востребованные юридические направления 2023: правовое сопровождение электронной торговли

С чем столкнется бизнес в ходе реализации задач, указанных в послании?
Первая задача указана в качестве стратегической. Сложно переоценить ее масштаб: не удержание текущей ситуации, а именно рост экономики. Реализация такой амбициозной задачи неизбежно связана с новыми вызовами для бизнеса.
Сложностей, существующих и предстоящих, предстоит преодолеть немало:
перестройка внешней и внутренней логистики;
смена поставщиков;
выход новых партнеров на ведущие роли;
перезаключение контрактов и моделей работы бизнеса с учетом опыта 2022 года.
продолжающийся рост рынка электронной коммерции.
Что это значит для нас, юристов?
Есть три сферы, в которых можно смело констатировать острую нехватку квалифицированных юристов:
Рынок электронной коммерции и маркетплейсов.
Онлайн-образование.
Сопровождение получения грантов.
Если вы решили освоить первую нишу, ждем вас на бесплатном практикуме Академии финансовых и правовых советников «Правовые основы рынка e-commerce».
Помимо получения знаний основ деятельности юристов в сфере электронной торговли, вы сможете:
Ознакомиться с реальными кейсами по ведению интернет-магазинов и работы с селлерами.
Определить ключевые задачи по сопровождению бизнеса в сфере электронной коммерции.
Узнать, сколько стоят юридические услуги в этой сфере.
В данном материале предлагаю обратить внимание на правовое сопровождение электронной торговли. Онлайн-образование и гранты тоже обязательно обсудим чуть позже отдельно.
E-commerce и юристы
Практически каждый бизнес в текущих реалиях выходит в онлайн. Как говорит Билл Гейтс: «Если вашего бизнеса нет в интернете, то вас нет в бизнесе».
E-commerce – это электронная торговля или дословно «электронная коммерция».
Как реализуются товары и услуги в Интернете:
через интернет-магазины;
через мультитоварные маркетплейсы;
через сервисы по доставке;
через иные площадки, которые принимают электронные платежи.
Почему именно е-commerce
Вот лишь несколько причин, по которым юристам обязательно стоит обратить внимание на эту сферу:
1. Бурный рост рынка e-commerce.
За три квартала 2022 года на рынке электронной коммерции было доставлено 1 700 миллионов заказов, что на 52% больше, чем за аналогичный период времени год назад. Оборот интернет-торговли в России в 2023 году может увеличиться на 25-30% и достигнуть 6,3-6,6 трлн рублей. Это будет примерно 16% от розничных продаж.
2. Селлеры сталкиваются с огромным количеством ежедневных задач, требующих быстрого и грамотного разрешения.
Вопросов, помимо организационных и финансовых, появляется немало, в том числе :
регистрация бизнеса и выбор системы налогообложения;
заключение договоров с маркетплейсами;
условия реализации параллельного импорта;
нюансы размещения онлайн-рекламы;
защита персональных данных пользователей и вопросы конфиденциальности;
статус комментариев и отзывов пользователей.
3. Для большинства предпринимателей (73%) маркетплейсы – это первая попытка войти в онлайн-торговлю.
4. Постоянно меняющееся законодательство и правоприменительная практика.
Отслеживать новеллы предпринимателям некогда, но цена несвоевременного реагирования на изменения может быть слишком высока. Одни только штрафы в сфере интеллектуальной собственности чего стоят.
5. Отдельно стоит отметить непрозрачные условия работы на некоторых маркетплейсах. Введение новых комиссий и штрафов без уведомления селлеров – нередкое явление на ряде площадок. Без помощи юриста здесь точно не обойтись.
6. Количество потенциальных клиентов равно количеству селлеров на онлайн-рынке. А их доля, напомню, только растет.
Юристы, которые хорошо ориентируются на этом рынке, имеют успешные кейсы в сфере электронной коммерции, становятся в такой ситуации на вес золота.
И здесь возникает следующий вопрос.
Как юристу быстро освоить нишу e-commerce
Есть разные способы погрузиться в новую для себя сферу:
Изучать всё самостоятельно, методом проб и ошибок .
Пройти целенаправленное обучение и выйти на клиентов, заинтересованных в конкретных специалистах с четким пониманием того, что им нужно.
Если вы – сторонник второго метода, то приходите на бесплатный практикум «Правовые основы рынка e-commerce». Освойте перспективную нишу, которая в ближайшие годы будет только расти, получите новых клиентов, прямо заинтересованных в правовом сопровождении своего бизнеса.
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