Как предпринимателю получить кредитную поддержку от государства в 2023 году

В 2023 году лимит льготного инвестиционного кредитования составил 100 миллиардов рублей, что в два раза больше, чем в предыдущем. И это лишь по одному из видов государственной кредитной поддержки. В программе участвует 100 банков. Они выдают бизнесу кредиты по сниженным ставкам, а государство взамен компенсирует кредитным организациям недополученную прибыль.

В этой статье рассмотрим:

Кто и на какие цели может получить льготный кредит. Размеры ставок и максимальные суммы, подлежащие выдаче. Перечень документов, требуемых для получения кредита.

Всю необходимую информацию о получении льготных кредитов малым и средним бизнесом вы узнаете на бесплатном практикуме «Правовой советник по грантам». Практикум рассчитан не только на юристов и бухгалтеров, но и на предпринимателей, заинтересованных в развитии своего бизнеса.

Кто из предпринимателей может претендовать на получение мер государственной кредитной поддержки в 2023 году

Право на получение льготного кредита есть у следующих налоговых резидентов РФ:

микропредприятий – до 15 сотрудников и до 120 млн. руб. годовой выручки;

малых предприятий – до 100 сотрудников и до 200 млн. руб. годовой выручки;

средних предприятий – до 250 штатных сотрудников и до 2 млрд. руб. годовой выручки.

Другие важные моменты

у предприятия задолженность по налогам и сборам не должна превышать 50 тыс. руб.;

нет задолженности по заработной плате;

ОКВЭД, основной или дополнительный, должен входить в утвержденный перечень видов деятельности.

Перечень приоритетных сфер деятельности, позволяющих претендовать на льготный кредит, расширился. В настоящее время в него входят:

розничная и оптовая торговля;

сельское хозяйство;

внутренний туризм;

наука и техника;

здравоохранение;

образование;

обрабатывающая промышленность;

ресторанный бизнес;

бытовые услуги.

Помимо проверки кодов ОКВЭД, обязательно проверьте, включены ли вы в Единый реестр субъектов МСП. Если нет, подать соответствующую заявку на включение можно на сайте ФНС.

Госпрограммы

Льготные кредиты для МСП в 2023 году предусмотрены в следующих государственных программах, реализуемых в рамках национального проекта:

Объединенная кредитная программа льготного кредитования для малого, среднего бизнеса, микропредприятий и самозанятых граждан. Действует в течение всего 2023-го года.

Цель программы – поддержка субъектов МСП на всех этапах развития, включая стартовую идею, расширение бизнеса и выход на экспорт.

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП . Здесь особый упор сделан на инвестиционной составляющей, но не забыты и другие цели: пополнение оборотных средств; рефинансирование ранее выданных кредитов; иные цели предпринимательской деятельности.

Программа «Льготный кредит 1764». Здесь отдается приоритет указанным выше видам деятельности.

Ставки, сроки и суммы

Для инвестиционных целей ставка льготного кредита рассчитывается по схеме: «ключевая ставка плюс 2,75% годовых». Максимальный размер – до 2 млрд. руб.

Для пополнения оборотных средств предпринимателям предоставят до 500 млн. руб. сроком до трех лет. Ставка при этом рассчитывается по указанной выше схеме: «ключевая ставка плюс 2,75% годовых». По этой же схеме представители МСП могут рассчитывать на рефинансирование старых кредитов, в том числе, оформленных по программе «1764».

На развитие предпринимательской деятельности микропредприятия и самозанятые имеют право получить до 10 млн. руб. сроком до трех лет. В этом случае предусмотрена ставка, рассчитываемая по схеме: «ключевая ставка + 3,5% годовых».

Сроки погашения льготных кредитов

На оборотные средства – до 3 лет.

На инвестиционные цели – до 10 лет.

На рефинансирование – в этом случае срок не должен превышать срок первоначально выданного кредита, а также максимальный предел по инвестиционным целям.

Более подробно о способах получения предпринимателями льготных кредитов и других видов государственной поддержки расскажу на практикуме для юристов и бухгалтеров нового поколения в Академии правовых и финансовых советников «Правовой советник по грантам».

Какие нужны документы и куда обращаться

В программах льготного кредитования МСП задействовано около 50 банков, поэтому обращаться нужно напрямую к ним.

Полный перечень документов необходимо уточнять в каждом конкретном банке, однако в любом случае вам потребуются:

Оригиналы учредительных документов организации.

Паспорт заемщика-физического лица и созаемщиков.

Правоустанавливающие документы на помещение.

Справка ФНС об отсутствии задолженности по платежам в бюджет.

Документы на имущество, предоставляемое в залог.

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