Как предпринимателю получить кредитную поддержку от государства в 2023 году

В 2023 году лимит льготного инвестиционного кредитования составил 100 миллиардов рублей, что в два раза больше, чем в предыдущем. И это лишь по одному из видов государственной кредитной поддержки. В программе участвует 100 банков. Они выдают бизнесу кредиты по сниженным ставкам, а государство взамен компенсирует кредитным организациям недополученную прибыль.
В этой статье рассмотрим:
Кто и на какие цели может получить льготный кредит.
Размеры ставок и максимальные суммы, подлежащие выдаче.
Перечень документов, требуемых для получения кредита.
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Кто из предпринимателей может претендовать на получение мер государственной кредитной поддержки в 2023 году
Право на получение льготного кредита есть у следующих налоговых резидентов РФ:
микропредприятий – до 15 сотрудников и до 120 млн. руб. годовой выручки;
малых предприятий – до 100 сотрудников и до 200 млн. руб. годовой выручки;
средних предприятий – до 250 штатных сотрудников и до 2 млрд. руб. годовой выручки.
Другие важные моменты
у предприятия задолженность по налогам и сборам не должна превышать 50 тыс. руб.;
нет задолженности по заработной плате;
ОКВЭД, основной или дополнительный, должен входить в утвержденный перечень видов деятельности.
Перечень приоритетных сфер деятельности, позволяющих претендовать на льготный кредит, расширился. В настоящее время в него входят:
розничная и оптовая торговля;
сельское хозяйство;
внутренний туризм;
наука и техника;
здравоохранение;
образование;
обрабатывающая промышленность;
ресторанный бизнес;
бытовые услуги.
Помимо проверки кодов ОКВЭД, обязательно проверьте, включены ли вы в Единый реестр субъектов МСП. Если нет, подать соответствующую заявку на включение можно на сайте ФНС.
Госпрограммы
Льготные кредиты для МСП в 2023 году предусмотрены в следующих государственных программах, реализуемых в рамках национального проекта:
Объединенная кредитная программа льготного кредитования для малого, среднего бизнеса, микропредприятий и самозанятых граждан. Действует в течение всего 2023-го года.
Цель программы – поддержка субъектов МСП на всех этапах развития, включая стартовую идею, расширение бизнеса и выход на экспорт.
Программа стимулирования кредитования субъектов МСП. Здесь особый упор сделан на инвестиционной составляющей, но не забыты и другие цели:
пополнение оборотных средств;
рефинансирование ранее выданных кредитов;
иные цели предпринимательской деятельности.
Программа «Льготный кредит 1764». Здесь отдается приоритет указанным выше видам деятельности.
Ставки, сроки и суммы
Для инвестиционных целей ставка льготного кредита рассчитывается по схеме: «ключевая ставка плюс 2,75% годовых». Максимальный размер – до 2 млрд. руб.
Для пополнения оборотных средств предпринимателям предоставят до 500 млн. руб. сроком до трех лет. Ставка при этом рассчитывается по указанной выше схеме: «ключевая ставка плюс 2,75% годовых». По этой же схеме представители МСП могут рассчитывать на рефинансирование старых кредитов, в том числе, оформленных по программе «1764».
На развитие предпринимательской деятельности микропредприятия и самозанятые имеют право получить до 10 млн. руб. сроком до трех лет. В этом случае предусмотрена ставка, рассчитываемая по схеме: «ключевая ставка + 3,5% годовых».
Сроки погашения льготных кредитов
На оборотные средства – до 3 лет.
На инвестиционные цели – до 10 лет.
На рефинансирование – в этом случае срок не должен превышать срок первоначально выданного кредита, а также максимальный предел по инвестиционным целям.
Более подробно о способах получения предпринимателями льготных кредитов и других видов государственной поддержки расскажу на практикуме для юристов и бухгалтеров нового поколения в Академии правовых и финансовых советников «Правовой советник по грантам».
Какие нужны документы и куда обращаться
В программах льготного кредитования МСП задействовано около 50 банков, поэтому обращаться нужно напрямую к ним.
Полный перечень документов необходимо уточнять в каждом конкретном банке, однако в любом случае вам потребуются:
Оригиналы учредительных документов организации.
Паспорт заемщика-физического лица и созаемщиков.
Правоустанавливающие документы на помещение.
Справка ФНС об отсутствии задолженности по платежам в бюджет.
Документы на имущество, предоставляемое в залог.
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