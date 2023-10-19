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Экологическое законодательство

Лом на предприятии: продукция по ГОСТу, отход производства или побочный продукт

Как организации классифицировать лом — вопрос неоднозначный. И даже закон 268-ФЗ, который действует с 1 марта 2023 года и вводит понятия вторресурсов и вторсырья, не дал исчерпывающего ответа на этот вопрос. Разбираемся в законах и разъяснениях регулирующих органов.
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Лом на предприятии: продукция по ГОСТу, отход производства или побочный продукт
Иллюстрация: QIWI Business

Лом как отходы производства

Ст. 1 закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ об отходах производства и потребления разъясняет, что такое отходы — это то, что возникает в результате производства, потребления, или когда товар теряет потребительские свойства. Отходы нужно утилизировать. Та же статья определяет лом как отходы при производстве металлических изделий или производственный брак.

Закон от 14.07.2022 № 268-ФЗ, который вносит изменения в закон об отходах производства, считает лом и металлические отходы вторичными ресурсами, которые компании передают на утилизацию по закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ об отходах производства и потребления.

По итогу вторичные ресурсытоже отходы, но их можно повторно использовать, чтобы произвести товары, выполнить работы или, например, получить энергию. Таким образом, исходя из определения вторичных ресурсов, к отходам можно отнести и кусок металлического забора, и сломанный латунный торшер.

Лом как продукция

В ст. 2 закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ о техническом регулировании указано, что продукция — это материальный результат деятельности.

Ещё одно определение есть в законе 268-ФЗ: вторичное сырьё — это продукция, которую получают из отходов только после утилизации.

То есть, чтобы отходы превратить в лом, их нужно утилизировать — измельчить, разделать, спрессовать, чтобы они соответствовали ГОСТам. Для лома действуют ГОСТы 2787-2019 «Металлы чёрные вторичные. Общие технические условия» и ГОСТ Р 54564-2011 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов». 

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Лом как побочный продукт

Ст. 51.1 закона от 10.01.2022 № 7-ФЗ об охране окружающей среды относит к побочным продуктам нецелевую продукцию производства, которая не приносит предприятию основную прибыль.

Закон предусматривает несколько случаев, когда побочные продукты производства признают отходами:

  • если их размещают на специальных объектах для содержания отходов;

  • если компания не использует их в своём производстве или передаёт другим лицам через три года и больше после того, как отнесла к побочным продуктам;

  • если они входят в специальный Перечень, который утвердило правительство.

Отнести к побочному продукту металлосодержащие вещества и предметы предприятия могут самостоятельно вне зависимости от того, включены ли такие вещества и предметы в ФККО, кроме случаев, когда их нельзя отнести к таким продуктам по закону (см. Перечень).

Что учесть, если организация считает лом побочным продуктом

При работе с побочными продуктами компании должны:

  • Учитывать их обособленно.

  • Отражать в программе экоконтроля (ПЭК) и отчётах информацию о видах продуктов, объёмах, дате их образования, передаче другим лицам.

  • Не передавать третьим лицам побочные продукты, которые не соответствуют требованиям закона к сырью или к продукции.

Если организация считает лом побочным продуктом, ей нужно разработать документ стандартизации. Он утвердит порядок, который удостоверяет соответствие продукции, а также процесс ее получения.

К этому стоит отнестись ответственно, поскольку на ТУ и ТР с добровольным сертификатом соответствия нельзя выстроить достаточно крепкую позицию для возможных споров. Закон о техническом регулировании, а также судебная практика позволяют ознакомиться с имеющимися инструментами для доказательства обстоятельств. Вместе с тем никто не отменяет возможности проконсультироваться со специалистами.

Затем его можно продать: в документации компания не употребляет термин «лом» и не включает его в отчётность по доходам. Если организация в течение 3 лет не успевает реализовать побочный продукт, то она должна внести плату за негативное воздействие на окружающую среду. В этом случае продукту присвоят статус отхода.

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Лицензии на лом и на отходы

Правительство утвердило Правила обращения с ломом в постановлении от 28.05.2022 № 980. Согласно Правилам, принимать, учитывать, хранить, перерабатывать лом могут только лица, у которых есть лицензия на его заготовку, хранение, переработку и реализацию.

Росприроднадзор утвердил Федеральный классификационный каталог отходов и разъяснил, что наименования из группы «лом и отходы чёрных и цветных металлов» ФККО 4 60 000 00 00 0 — это лом, для которого нужно подтверждать соответствие ГОСТам, а также иметь лицензию на лом

Однако есть ещё письмо Минприроды от 19.08.2022 № 25-47/32426 «О рассмотрении обращения». В нём министерство сообщает, что если компания принимает к учёту именно отход, то требуется только лицензия на отходы. Такую деятельность регулируют закон № 89-ФЗ и закон № 99-ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности. Если компания принимает к учёту лом, то нужны лицензия на лом и обращение в соответствии с Правилами. 

Из этого письма следует, что компания может решить самостоятельно, что считать ломом, а что — отходами. Другое дело, что государственные органы могут рассматривать каждый случай индивидуально.

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Комментарии

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