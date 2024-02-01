Логотип QIWI Business
QIWI Business

Как избежать рисков при оплате лома третьему лицу, не сдатчику

Можно ли перевести деньги за сданный лом не на карту сдатчика, а третьему лицу — например, на карту жены поставщика? Законодательство прямо такие переводы не запрещает, но нужно учитывать некоторые тонкости.
43 10
Как избежать рисков при оплате лома третьему лицу, не сдатчику
Иллюстрация: QIWI Business

Риски перевода на карту третьим лицам

С 1 октября 2023 года все ломозаготовители перешли на безналичные выплаты при приеме металлолома у физлиц. Поэтому кажется, что в переводе на карту третьему лицу нет никаких нарушений. Но у плательщиков — организаций и предпринимателей — возникает риск, так как нет доказательств сделки. К тому же такая ситуация открывает простор для мошеннических схем. Например, ломосдатчик, данные которого указали в приемо-сдаточном акте, требует повторную оплату — ведь юридически деньги ему не поступали. 

Гражданин, который фигурирует в ПСА, может и вовсе заявить, что лом он не сдавал, чтобы не платить налог. Тогда налоговая может посчитать, что компания занижает налоговую базу и оштрафует ее по ст. 122 НК — штраф составит 40% от суммы, которой не досчитался бюджет.

Кроме того, когда на балансе компании появляются ТМЦ без оплаты — их признают внереализационным доходом, который нужно отразить в книге учета доходов и расходов. Также за него нужно уплатить налог, в другом случае последует штраф.

Налоговая инспекция может прийти с проверкой и если признает расходы на выплаты третьим лицам нецелевыми, их нельзя будет учесть при расчете налоговой базы. Если компания не сможет подтвердить расходы, ей придётся скорректировать сданную декларацию. Налог на прибыль вырастет, а из-за того, что пропустили срок уплаты, начислят пени. 

Моментальные выплаты поставщикам металлолома

Переходите на безналичный расчет. Удобные выплаты на карты любых банков РФ

Какие документы нужно оформить, чтобы избежать рисков

Есть способ, который поможет ломозаготовителю исключить риски при переводе на карту третьего лица — нужно получить от сдатчика, сведения о котором содержит ПСА, письменное финансовое поручение.

Заключать договоры в пользу третьего лица закон не запрещает. В этом случае даже при проверке со стороны ФНС компания сможет подтвердить расходы.

Ломосдатчик в поручении должен указать:

  • фамилию, имя и отчество поставщика;

  • номер карты получателя;

  • сумму;

  • номер акта, которому соответствует перевод. В ПСА уже есть паспортные данные поставщика, дата и время сдачи и сведения о сданном металлоломе.

При этом за подлинность предоставленных сведений отвечает ломосдатчик — компания, которая принимает лом, не обязана проверять, правильно ли тот заполнил документы. Финансовое поручение может быть отдельным документом, а может быть интегрированным в ПСА.

В сервисе QIWI Business есть готовый документ — «Заявление на оплату». В нём уже предусмотрены нужные поля для финансового поручения — остаётся только их заполнить. 

Кто плательщик НДФЛ

В соответствии со ст. 454 ГК, по договору купли-продажи продавец должен быть собственником товара или иметь право передать его покупателю. Продавец, который не является собственником, сообщает об этом покупателю.

Также согласно п. 2 Правил обращения с ломом черных и цветных металлов и их отчуждению есть оговорка о принадлежности отчуждаемого на праве собственности лома и металла. Деньги, которые ломосдатчик получил за металлолом, — его доход, даже если он перечислил их третьему лицу.

Если сумма больше 250 тысяч рублей за календарный год, ломосдатчик должен подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и перечислить соответствующий налог.

Есть нюанс: доход у третьего лица возникнет только в том случае, когда у сдатчика нет никакого обязательства перед этим лицом, и третье лицо не вернуло деньги сдатчику.

Подключите сервис выплат ломозаготовителям от QIWI Business — мы помогаем заполнить ПСА по готовому шаблону и удобно перевести деньги безналичным способом.

В QIWI Business прозрачные тарифы, которые зависят от оборота. В первые три месяца действует специальный тариф. Ломозаготовители могут проводить выплаты до 500 000 рублей в месяц поставщикам металлолома на карты любых российских банков. 

Моментальные выплаты поставщикам металлолома

Переходите на безналичный расчет. Удобные выплаты на карты любых банков РФ

Реклама: КИВИ БАНК (АО), ИНН: 3123011520, erid: LjN8K5fGL

Начать дискуссию

Государственные ведомства

Ошибки в ЕГРН будут исправлять за один месяц

Вместо трех месяцев Росреестр будет исправлять ошибки за один месяц. В ЕГРН появятся отметки об аварийности жилья, которое подлежит кадастровой оценке.

4
Логотип СберРешения
СберРешения
НДС

Кто и когда должен платить НДС на УСН

Упрощенная система налогообложения (УСН) — самый популярный специальный налоговый режим среди малого бизнеса с позиции более низких налоговых ставок и простоты учета по сравнению с ОСНО. Самое главное преимущество — организации и ИП на УСН не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (п. 2 и п. 3 ст. 346.11 НК). Но в некоторых случаях и при УСН нужно платить НДС.

Кто и когда должен платить НДС на УСН
15
ФСБУ

Перечень действующих ФСБУ и ПБУ на 2024 год

Ловите таблицы с полным перечнем стандартов бухучета, которые бухгалтеры должны соблюдать в 2024 году.

14
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какие годы учитываются при продлении больничного для декретного отпуска?

Добрый день. Ситуация: сотрудница ушла в декрет в ноябре 23 и в январе 24 принесла продолжение больничного. Подскажите, какие годы при продлении идут в расчет 21 и 22 как и в первичном случае или 23 и 22?

3
Счета-фактуры

В счете фактуре прослеживаемые товары в составе работ не обязательно прописывать отдельно

При реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, в составе выполненных работ, надо указывать реквизиты прослеживаемости в счете-фактуре.

15
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Клерк.Премиум: что дает, как помогает в работе, стоит ли подключать? Собираем отзывы пользователей

Культура подписок стала естественной для современного потребителя. «Клерк» идет в ногу со временем и создал для пользователей Клерк.Премиум с различными вариациями. Мы хотим узнать у вас, дорогие пользователи, что вам нравится в нашей подписке, а что не нравится? Будем рады любым мнениям! Все они очень нам важны!

Клерк.Премиум: что дает, как помогает в работе, стоит ли подключать? Собираем отзывы пользователей
16
Банкротство юридических лиц

Минимальную сумму долга для банкротства компаний увеличат до 2 млн рублей

Чтобы кредиторы не могли получить контроль над бизнесом должника, Верховный суд предлагает повысить минимальную сумму долга для подачи иска о банкротстве.

48

Записи вебинаров

725
Новые видео от экспертов каждый день
Бесплатно с Отчетность в СФР

Мастер-класс по ЕФС-1. Новый порядок заполнения. Мини-курс с видео, текстами и тестированием

Разберитесь, что нового в заполнении ЕФС-1 в электронной трудовой книжке, вместе с экспертом.

Мастер-класс по ЕФС-1. Новый порядок заполнения. Мини-курс с видео, текстами и тестированием
92
Вклады

Вкладчиков проинформируют об истечении срока депозита

Банки будут присылать клиентам бесплатные уведомления об истечении срока банковского вклада.

45
Логотип QIWI Business
QIWI Business

Как избежать рисков при оплате лома третьему лицу, не сдатчику

Можно ли перевести деньги за сданный лом не на карту сдатчика, а третьему лицу — например, на карту жены поставщика? Законодательство прямо такие переводы не запрещает, но нужно учитывать некоторые тонкости.

Как избежать рисков при оплате лома третьему лицу, не сдатчику
43
Банки

Турецкие банки начали закрывать счета российским клиентам

Банки Турции в январе начали ужесточать ограничения для российских клиентов.

88
Маркировка товаров

Эксперимент по маркировке алкогольных коктейлей начнется с 1 июля

Маркировка появится на спиртных напитках крепостью не менее 7%. Покупатели смогут проверить коктейли в приложении «Честный ЗНАК».

49
Логотип MasterTMS
MasterTMS
ЭДО

Ускоряем документооборот в логистике: автоматизация и бесшовный переход на ЭДО

Все больше компаний объявляют о переходе на электронный документооборот в логистике. Это тренд во многих отраслях, логистика тут не исключение. В электронную форму можно перевести базовые логистические документы: заявки, доверенности, претензии, а также с 2023 года можно использовать электронные транспортные накладные (ЭТрН).

Ускоряем документооборот в логистике: автоматизация и бесшовный переход на ЭДО
1
52
Банки

Банки будут вычислять нерезидентов по геолокации

Власти обяжут банки постоянно мониторить геолокацию клиентов, которые пользуются банковскими сервисами. Если выяснится, что пользователь часто находится за рубежом, то у него попросят дополнительные документы для подтверждения статуса резидента.

129
Логотип DirektorDovolen
DirektorDovolen
Бухгалтеры

Компетенции успешного бухгалтера. Почему важно прокачивать свои мягкие навыки

Хороший человек – это не профессия. Помните, была такая фраза в Советском Союзе? Так вот – это не так!

Компетенции успешного бухгалтера. Почему важно прокачивать свои мягкие навыки
22
306
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как правильно оформить увольнение сотрудника по договору ГПД?

Добрый день! Подскажите, сотрудник трудится по договору ГПД, сегодня увольняется, договор расторгаем. Я в начале 2023 года на него не подавала СЗВ-ТД (надо было?), сейчас просто подаю (ЕФС-1) увольнение или заполнить строчку о принятие? Как правильнее потупить, спасибо 🌹

8
69
Сальдо ЕНС

❗ По просьбе бизнеса модернизируют справку о сальдо ЕНС. Там будет расчет пеней

Скоро изменится справка о сальдо ЕНС.

10
324
Общество

Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года выросло на $7,95 млрд

Богатейшие россияне заработали с начала года более $7,95 млрд, подсчитал Bloomberg. Это следует из опубликованного агентством Индекса миллиардеров, который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

47
Логотип nlukina
nlukina
Обучение для бухгалтеров

❤️Что в 2024-2025 году ждет бухгалтеров? Об этом вы узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Мы открыли регистрацию на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Она пройдет в Москве 14 марта 2024 года. Доступно участие онлайн! Ждем всех!

❤️Что в 2024-2025 году ждет бухгалтеров? Об этом вы узнаете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
3
57
Детские пособия

С 1 февраля размер маткапитала в России вырос на 7,4%

Сумма материнского капитала на первого ребенка выросла на 43,4 тыс. рублей и составила 630,3 тыс. рублей.

54