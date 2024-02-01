Как избежать рисков при оплате лома третьему лицу, не сдатчику

Можно ли перевести деньги за сданный лом не на карту сдатчика, а третьему лицу — например, на карту жены поставщика? Законодательство прямо такие переводы не запрещает, но нужно учитывать некоторые тонкости.

Риски перевода на карту третьим лицам

С 1 октября 2023 года все ломозаготовители перешли на безналичные выплаты при приеме металлолома у физлиц. Поэтому кажется, что в переводе на карту третьему лицу нет никаких нарушений. Но у плательщиков — организаций и предпринимателей — возникает риск, так как нет доказательств сделки. К тому же такая ситуация открывает простор для мошеннических схем. Например, ломосдатчик, данные которого указали в приемо-сдаточном акте, требует повторную оплату — ведь юридически деньги ему не поступали.

Гражданин, который фигурирует в ПСА, может и вовсе заявить, что лом он не сдавал, чтобы не платить налог. Тогда налоговая может посчитать, что компания занижает налоговую базу и оштрафует ее по ст. 122 НК — штраф составит 40% от суммы, которой не досчитался бюджет.

Кроме того, когда на балансе компании появляются ТМЦ без оплаты — их признают внереализационным доходом, который нужно отразить в книге учета доходов и расходов. Также за него нужно уплатить налог, в другом случае последует штраф.

Налоговая инспекция может прийти с проверкой и если признает расходы на выплаты третьим лицам нецелевыми, их нельзя будет учесть при расчете налоговой базы. Если компания не сможет подтвердить расходы, ей придётся скорректировать сданную декларацию. Налог на прибыль вырастет, а из-за того, что пропустили срок уплаты, начислят пени.

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Какие документы нужно оформить, чтобы избежать рисков

Есть способ, который поможет ломозаготовителю исключить риски при переводе на карту третьего лица — нужно получить от сдатчика, сведения о котором содержит ПСА, письменное финансовое поручение.

Заключать договоры в пользу третьего лица закон не запрещает. В этом случае даже при проверке со стороны ФНС компания сможет подтвердить расходы.

Ломосдатчик в поручении должен указать:

фамилию, имя и отчество поставщика;

номер карты получателя;

сумму;

номер акта, которому соответствует перевод. В ПСА уже есть паспортные данные поставщика, дата и время сдачи и сведения о сданном металлоломе.

При этом за подлинность предоставленных сведений отвечает ломосдатчик — компания, которая принимает лом, не обязана проверять, правильно ли тот заполнил документы. Финансовое поручение может быть отдельным документом, а может быть интегрированным в ПСА.

В сервисе QIWI Business есть готовый документ — «Заявление на оплату». В нём уже предусмотрены нужные поля для финансового поручения — остаётся только их заполнить.

Кто плательщик НДФЛ

В соответствии со ст. 454 ГК, по договору купли-продажи продавец должен быть собственником товара или иметь право передать его покупателю. Продавец, который не является собственником, сообщает об этом покупателю.

Также согласно п. 2 Правил обращения с ломом черных и цветных металлов и их отчуждению есть оговорка о принадлежности отчуждаемого на праве собственности лома и металла. Деньги, которые ломосдатчик получил за металлолом, — его доход, даже если он перечислил их третьему лицу.

Если сумма больше 250 тысяч рублей за календарный год, ломосдатчик должен подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и перечислить соответствующий налог.

Есть нюанс: доход у третьего лица возникнет только в том случае, когда у сдатчика нет никакого обязательства перед этим лицом, и третье лицо не вернуло деньги сдатчику.

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