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Как принимать аккумуляторы от населения и кто может их перерабатывать

Аккумуляторные батареи важно утилизировать по всем правилам и нормам, так как они содержат опасные для природы и человека вещества. Разбираемся, как принимать и перерабатывать АКБ по правилам.  
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Как принимать аккумуляторы от населения и кто может их перерабатывать
Иллюстрация: QIWI Business

Почему важно перерабатывать аккумуляторы

Аккумуляторные батареи делят на две большие группы: одноразовые устройства и источники питания, которые можно перезаряжать. Первая — это обычные батарейки, вторая — аккумуляторы любого типа. 

В России наиболее часто встречаются свинцово-кислотные батареи: их используют в автомобилях, причём средний срок службы равен 4–5 годам.

Изношенный АКБ нельзя просто выбросить на свалку: вредные вещества, которые он содержит, могут непоправимо навредить здоровью человека или окружающей среде.

Поэтому их нужно утилизировать. Для этого применяют методы, которые не вредят окружающей среде и безопасны для персонала. Утилизация батареи — многоэтапный процесс:

  • сначала удаляют электролит с помощью шприца;

  • пустые батареи отправляют в дробильную установку и измельчают, через фильтры отделяют свинцово-кислотную пасту;

  • куски пластика и металлов фильтруют в резервуаре с водой;

  • пластик отправляют на переработку полимеров;

  • свинец и другие компоненты обрабатывают, чтобы удалить кислоту;

  • воду отстаивают в резервуарах, а осадок добавляют к смеси свинца и металлов;

  • твёрдые отходы, в том числе металл, обогащают очищенным углём и удаляют влагу;

  • металлическую массу плавят в печи.

Из полученного свинца и пластика в будущем снова производят новые аккумуляторы, средства защиты от ионизирующих излучений — контейнеры, экраны, прорезиненные фартуки и перчатки, которые используют в рентгенологии, радиобиологии и радиологии, кабельные оболочки, краски, лаки и другие.

При транспортировке отходов необходимо соблюдать требования безопасности, а также использовать специальный транспорт.

Как классифицируют АКБ компании, которые их принимают

АКБ содержит цветные металлы, поэтому их могут принимать ломозаготовительные компании. Но так как в составе аккумуляторов есть отходы II класса опасности, то, как обычно перерабатывать их не получится. 

Как и в случае с ломом, компании пытаются классифицировать АКБ по-разному:

  • Как вторичный ресурс. В таком случае это отход II класса, о переработке которого подробно поговорим далее.

  • Как побочный продукт. Тогда организации придётся доказать, что он образовался при выполнении работ и его можно использовать как сырьё при производстве продукции. Чтобы не ошибиться, лучше уточнить по этому вопросу позицию регулятора — Минприроды.

  • Как бывшие в употреблении АКБ. Чтобы использовать их дальше, нужна экспертиза, которая признает, что они пригодны к эксплуатации.

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Кто может принимать и перерабатывать АКБ

Таким образом, компоненты в составе АКБ обычно относят к отходам II класса опасности. И, согласно ст. 14.4 закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ, им, как и прочим отходам I—II класса, нужно особое обращение.

Чтобы собирать, транспортировать и утилизировать отходы II класса, нужна соответствующая лицензия. Её выдаёт Росприроднадзор. Чтобы получить документ, у компании должны быть:

  • Здания и сооружения, которые соответствуют требованиям, в том числе санитарно-эпидемиологическим.

  • Оборудование и техника должны отвечать требованиям к работам, которые компания планирует лицензировать.

  • Экспертиза на проектную документацию техники.

  • Технологии —— для некоторых видов работ.

  • Обученные и квалифицированные специалисты.

С 1 марта 2022 года в России действует единый Федеральный экологический оператор. ФГУП «ФЭО» контролирует процесс обращения с ОПВК по всей стране. Также создали федеральную государственную информационную систему учёта и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК). В этой системе компании отчитываются о количестве опасных отходов, которые они производят, и оставляют заявки на работы с ними.

Федеральный оператор не исключил из цепочки обращения с отходами частные организации, но им нужно заключить с ФЭО договор. Такие компании получают доступ к ФГИС ОПВК и видят заявки на транспортировку или утилизацию отходов. При этом у организации должна быть лицензия, нужное оборудование и специалисты.

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Как обращаться с высокоопасными отходами

Согласно требованиям при обращении с группами однородных отходов I-V классов опасности (приказ Минприроды России от 11 июня 2021 № 399), граждане могут передавать отходы АКБ:

  • организациям и ИП, которые обслуживают и ремонтируют автомобили или тем, кто продаёт аккумуляторы;

  • другим компаниям и ИП, которые принимают такие отходы для дальнейшей передачи на обработку и утилизацию;

  • юрлицам и ИП, которые сами транспортируют и перерабатывают отходы аккумуляторов.

Важно: у этих компаний должна быть публичная оферта. В ней они соглашаются принимать такие отходы от населения. В ином случае они не обязаны ничего делать.

С 1 сентября 2023 года действует закон от 04.08.2023 № 476-ФЗ. Согласно ему, компании, которые образуют ОПВК, в частности АКБ, вправе не передавать их ФЭО только при одном условии: если у них в собственности или на другом законном праве есть объекты утилизации таких отходов.

Юрлица и ИП из Приказа Минприроды № 399 могут принимать ОПВК от населения без лицензии и своих объектов утилизации, обезвреживания или размещения. Также они вправе передавать их по своему выбору операторам по обращению с отходами.

На первый взгляд, у поправки благая цель — недобросовестные ломозаготовители, которые собирают АКБ и сливают электролит в реку, чтобы сделать АКБ отходами III класса, будут «вне закона». И цепочка сборщик — завод сократится. Как фактически будет работать закон, покажет практика.

Также с 1 сентября 2024 года должно вступить в силу требование, что те, кто принял от населения ОПВК, а именно АКБ, и те, кому они эти отходы передали, должны размещать информацию в Федеральной государственной информационной системе отходов I—II классов опасности (ФГИС ОПВК).

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