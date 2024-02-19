СБП для бизнеса 2024: как настроить прием платежей по QR-коду

Предприниматели, которые принимают оплату по СБП, экономят на комиссии банка и могут распоряжаться средствами сразу же, как только покупатель перевел оплату за товары и услуги. Расскажем, как настроить прием платежей по QR-коду для разных видов бизнеса.

Какому бизнесу подойдет СБП

В предыдущих статьях мы рассказывали о преимуществах использования Системы быстрых платежей. В частности, это экономия на банковской комиссии — напомним, что при оплате СБП она составляет 0,4–0,7% вместо 2,5% при обычном эквайринге, и мгновенное зачисление денежных средств на расчетный счет продавца.

Если сказать кратко, СБП подойдет бизнесу любой сферы деятельности. Она будет выгодна, например:

Интернет-магазинам, которые принимают оплату от покупателей в мобильном приложении. В нем клиенту даже не нужно сканировать QR-код, чтобы провести оплату. Чем больше платежей пройдет через СБП, тем больше продавец сэкономит на комиссии.

Маленьким и средним компаниям с небольшим оборотом. Для них даже небольшой кассовый разрыв может оказаться очень чувствительным. Безналичные платежи, проведенные через классический эквайринг, поступают продавцу в течение нескольких дней, а оплаты с помощью СБП приходят мгновенно.

Индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Эквайринг — достаточно затратная банковская услуга, которая требует покупки или аренды POS-терминала. При приеме оплаты через СБП покупать дополнительное оборудование не нужно.

Подключите оплату по СБП через QRService и принимайте платежи как удобно: в торговой точке офлайн, через интернет или на выезде. Начать прием платежей по СБП

Как настроить прием платежей по QR-кодам разным видам бизнеса

Онлайн-магазины

Оплата по СБП отлично подойдет магазинам, которые принимают оплату на сайте или в мобильном приложении. Если покупатель оплачивает заказ на сайте, то после выбора способа оплаты он сканирует QR-код, переходит в мобильное приложение своего банка и переводит платеж. Если покупатель перечисляет оплату в приложении, то в нем обычно код сканировать не нужно. Клиент переходит по платежной ссылке сразу в приложение банка.

Оплата по СБП в интернете удобна покупателям тем, что не нужно заполнять реквизиты банковской карты.

Чтобы принимать оплату через СБП в интернет-магазине, потребуется:

Скачать приложение QRManager, зарегистрировать торговую точку с MerchantID, который выдал обслуживающий банк и интегрировать по API сайт или приложение с QRService.

Разместить QR-код у себя на сайте, кнопку или ссылку в приложении. Также ссылку на оплату можно отправлять клиенту в мессенджере, на электронную почту или в смс-сообщении.

Предприятия сферы услуг: отели, гостиницы, фитнес-клубы

Постоялец может оплатить услуги временного проживания еще до заселения — например, если продавец отправит ему платежную ссылку. А также может внести оплату на месте:

С помощью технологии SoftPos. Если у продавца есть смартфон с NFC-модулем, то он может просто установить на него приложение QRManager с приложением SoftPos, которое поддерживается обслуживающим банком. Покупателю для оплаты услуги будет достаточно приложить свою банковскую карту или смартфон с NFC к телефону продавца.

С помощью NFC-таблички на столе. Такую табличку изготавливают из полимерного материала и устанавливают на ресепшене. Клиент прикладывает телефон к табличке или считывает QR-код, который указан на ней, и оплачивает покупку. Дополнительный плюс NFC-таблички — ее можно изготовить с логотипом вашей компании, что привлечет дополнительное внимание покупателей.

В QRService вы можете заказать NFC-табличку, оформленную в стиле вашей компании.

Кроме того, у QRService есть интеграция с программным обеспечением для гостиниц — Libra Hospitality, Bnovo, что позволяет формировать ссылки или QR-коды на оплату прямо в интерфейсе учетной системы.

Общественный транспорт

Минтранс подтвердил правомерность формирования проездных электронных билетов по технологии от компании QRService. Поэтому транспортные компании, которые используют QRService, могут принимать оплату проезда от граждан с помощью QR-кода.

Пассажир сканирует код камерой смартфона, а оплата за 15 секунд поступает на счет предпринимателя. Водитель маршрутного транспортного средства может установить специальное приложение QRManager. Транспорт. В нем водитель получает уведомления о платежах и может отследить, сколько человек оплатили проезд.

Курьерские службы

Курьер на выезде может принимать оплату от покупателя по QR-коду или с использованием технологии SoftPOS. Для этого ему не понадобится дополнительное оборудование — банковский терминал или онлайн-касса. Покупатель сможет оплатить заказ с помощью смартфона или банковской карты.

При этом приложение QRManager интегрируется с облачной кассой, например, АТОЛ Онлайн. Поэтому вы можете формировать фискальные чеки в соответствии с 54-ФЗ и отправлять их покупателям в электронном виде — в назначении платежа или на email адрес.

В приложение QRManager можно заранее загрузить номенклатуру товаров и услуг, чтобы прием оплаты происходил еще быстрее.

Офлайн-торговые точки

Принимать оплату можно с помощью смартфона по технологии SoftPos, с помощью NFC-таблички на кассе, а также можно вывести QR-код на дополнительный экран, показать на смартфоне или распечатать на бумаге и разместить его возле кассы.

Важно обратить внимание: СБП не может работать без интернета. В месте приема оплаты должно быть установлено интернет-соединение, чтобы продавец мог сформировать QR-код. Покупателю интернет тоже понадобится, чтобы попасть в мобильное приложение банка и провести платеж.

Кафе и рестораны

Сотрудники кафе и ресторанов также могут принимать оплату с помощью динамического QR-кода, таблички NFC с кассовой ссылкой или технологии SoftPos — для этого нужно установить приложение QRManager на смартфоны официантов. Также QRService можно интегрировать с популярными учетными системами для общепита — iiko и r-keeper.

Это далеко не полный список сфер, в которых можно настроить прием платежей по СБП. Если вы продаете товары через вендинговые аппараты, предоставляете услуги такси, сдаете коммерческие и жилые помещения в аренду, принимаете оплату как частные специалисты — то платформа QRService для вас. QRService работает с любыми банками из системы СБП и моментально переводит платежи на ваш счет.

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