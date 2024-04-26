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Как принимать оплату через СБП и работать по 54-ФЗ с наименьшими затратами

Согласно закону 54-ФЗ, в большинстве случаев при приеме платежей от физических лиц бизнесу — будь то предприниматель или юридическое лицо — нужна онлайн-касса. По-другому, каждый платеж нужно фискализировать. Расскажем, как сделать это с наименьшими затратами.
Как принимать оплату через СБП и работать по 54-ФЗ с наименьшими затратами
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Для кого онлайн-касса обязательна, а кто может обойтись без нее

Платежи через СБП относятся к безналичным расчетам. Следовательно, продавец должен использовать онлайн-кассу. С ее помощью он формирует чек, который в режиме онлайн передается через оператора фискальных данных в налоговую службу и покупателю — в бумажном или в электронном виде. 

Электронный чек юридически равен бумажному. Его можно направить покупателю на электронную почту в виде документа, ссылки или картинки, а также в смс в виде ссылки и краткой информации о покупке. 

Чаще всего такой вариант чека встречается при интернет-заказах, но и офлайн-торговля в последнее время активнее переходит к электронным чекам. Благодаря им снижаются расходы на чековую ленту и покупку краски, нагрузка на чекопечатающий механизм кассы. Также электронные чеки всегда доступны покупателю в сервисе «Мои чеки онлайн» и точно не потеряются.

Напомним, что в ст. ст. 2 закона № 54-ФЗ выделены категории бизнеса, которые могут при расчетах с покупателями обойтись без онлайн-кассы. В их числе, к примеру:

  • торговцы из автоцистерн квасом, рыбой, молоком, растительным маслом;

  • предприниматели, которые ремонтируют обувь;

  • те, кто изготавливает изделия народных художественных промыслов;

  • продавцы товаров на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах;

  • те, кто продает бумажные газеты и журналы, а также сопутствующие товары в газетно-журнальных киосках;

  • организации и ИП, которые реализуют товары юрлицам.

В других случаях за невыдачу чека продавцу грозит штраф по п. 6 ст. 14.5 КоАП:

  • ИП и должностным лицам — в сумме 2 000 руб.;

  • организациям — в сумме 10 000 руб. 

Система QR Service обеспечивает прием платежей через СБП — как в отдельных торговых точках, так и в распределенных компаниях со множеством торговых точек, которые могут обслуживаться различными ИП и компаниями с расчетными счетами в любых российских банках.

Какие варианты фискализации есть

Варианты фискализации платежей, проведенных через СБП, отличаются в зависимости от того, как происходит платеж: в офлайн торговой точке или онлайн — на сайте или в приложении, а также при доставке товара курьером.

При этом, во всех случаях при использовании QRService, ссылка на кассовый чек передается продавцу и покупателю в назначении платежа, который проходит по СБП.

При дистанционной оплате, чаще всего, используется облачная фискализация. Она позволяет формировать и передавать чеки с помощью удаленной Реклама: ООО «КУАРСЕРВИС», ИНН 9726001378, erid:облачной) кассы. Само устройство находится в дата-центре поставщика этой услуги, а продавец подключается к нему через интернет. Облачная касса выдает электронные чеки.

Фискализация при онлайн-платежах

Чтобы принимать платежи через СБП с фискализацией на облачной кассе, есть два основных варианта:

1. Интеграция с оператором фискальных данных (ОФД), например, Атол, ОФД.ру или любым другим, который предоставляет такую услугу. Благодаря интеграции вы можете принимать платежи и выдавать фискальные чеки покупателям в соответствии с 54-ФЗ. Минус этого способа в том, что предпринимателю нужно самому обратиться к ОФД для заключения договора и выбрать тариф. 

Но так как QRService выступает партнером ОФД, то можно получить скидку до 10%, в зависимости от стоимости тарифа.  

Такой способ больше подойдет бизнесу, у которого проходит не менее 1 000 платежей в месяц. Стоимость аренды облачной кассы, фискальный накопитель и услуги ОФД обойдутся бизнесу не менее, чем в 30 тысяч рублей (при приобретении фискального накопителя на срок 15 месяцев).

2. Выбор QRService в качестве поверенного. В этом случае предприниматель в приложении QRManager или веб-форме выбирает QRService как поверенного — то есть поручает сервису выполнять за него действия по фискализации платежей. Каждый платеж фискализируется на облачном оборудовании QRService. При этом на чеке будет указано, что платеж осуществляется в пользу вашей компании.

В таком случае, каждый чек для предпринимателя будет стоить всего 1 рубль. Счет по количеству сформированных чеков выставляется в конце расчетного месяца.

Этот способ выгоден тем предпринимателям, у которых в месяц проходит меньше 1000 платежей. Если оплат больше — выгоднее воспользоваться интеграцией через Атол или ОФД.ру.

Фискализация при офлайн-платежах (в торговой точке)

Предприниматель также может пользоваться преимуществами облачной фискализации и не приобретать физический кассовый аппарат в собственность. Чтобы покупатель оплатил товар, продавец показывает ему QR-код, в котором зашифрована информация о платеже. В таком случае чек будет предоставлен клиенту в электронном виде.

Чтобы выдавать покупателю бумажные чеки, предпринимателям понадобится физическая касса или блютуз-принтер, на который будут отправляться электронные чеки с облачной кассы для распечатки.

Самое большое распространение в офлайн-торговле получила фискализация через управляющий софт — например, программы на платформе 1С. У QRService есть несколько готовых партнерских интеграций для систем 1С, которые можно приобрести на площадке «Инфостарт»: 

Процесс интеграции прост:

  • Подайте заявку, что собираетесь работать с СБП, в банк-партнер (список пополняемый).

  • Зарегистрируйтесь в приложении QRManager и получите API ключ для виртуального терминала (ТСП).

  • Подключите в конфигурацию выбранное решение для поддержки виртуального терминала QRService.

  • Введите в параметрах оборудования ключ API платформы QRService и лицензионный ключ продукта.

При использовании интеграции информация о платеже выводится на физическую кассу с установленной на ней программой —1С, R Keeper, iiko или другим самописным решением.

Платформа QRService помогает компаниям и ИП получать и фискализировать платежи по СБП в соответствии с 54-ФЗ. Благодаря сервису можно принимать оплаты в онлайн-магазинах и офлайн торговых точках. QRService подойдет для любых сфер бизнеса. Подключите СБП и пользуйтесь всеми преимуществами этого способа принимать платежи!

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Система быстрых платежей

Как принимать оплату через СБП и работать по 54-ФЗ с наименьшими затратами

Согласно закону 54-ФЗ, в большинстве случаев при приеме платежей от физических лиц бизнесу — будь то предприниматель или юридическое лицо — нужна онлайн-касса. По-другому, каждый платеж нужно фискализировать. Расскажем, как сделать это с наименьшими затратами.

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