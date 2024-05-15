Как организовать прием оплаты по СБП в сфере услуг: фитнес-клубах, салонах красоты и автосервисах

Рассказываем, в чем особенность приема оплаты по СБП в сфере услуг — в фитнес-центрах, салонах, автосервисах и на автомойках — и как удобно его организовать.

Зачем компаниям сферы услуг подключать оплату по СБП

Система быстрых платежей позволяет физическим лицам совершать мгновенные платежи по QR-коду, то есть оплачивать товары и услуги с помощью мобильного телефона.

Розничные офлайн- и интернет-магазины, кафе и рестораны уже давно принимают оплату по СБП, но сфера применения системы намного шире.

СБП отлично подойдет для сферы услуг: салонов красоты, SPA-салонов и фитнес-клубов, автосервисов и автомоек. Оплата через СБП для таких компаний удобна по нескольким причинам:

Повышает лояльность клиентов за счет качественного сервиса. Чем больше способов оплатить товары и услуги у ваших клиентов — тем более клиентоориентированным выглядит ваш бизнес в их глазах. Кроме того, покупателям удобно проводить платежи без наличных и банковских карт.

Увеличивает скорость обслуживания. Клиент может приложить смартфон к NFC-табличке и подтвердить платеж буквально за несколько секунд. Так как оплата происходит в безналичной форме, кассиру не придется считать сдачу.

Способствует повторным покупкам благодаря программе лояльности. Компаниям важно выстраивать долгосрочные отношения с клиентами. Это можно сделать с помощью программы лояльности, которая мотивирует клиентов на регулярное посещение клуба, салона или сервиса.

Кроме того, она стимулирует их тратить больше, а значит, увеличивает средний чек продавца.

Платформа QRService интегрирована с конструктором программ лояльности Benefitty. Через приложение QRManager вы можете настроить программу лояльности для любого количества ваших торговых точек. Покупатели смогут копить и тратить баллы с первой покупки в ваших магазинах, салонах и клубах. Известно, что бонусная система — один из самых эффективных способов стимулирования покупателей. Мы подсчитали, что она способствует увеличению количества повторных обращений и покупок примерно на 10%.

Для бизнеса тоже выгодно увеличивать число платежей через СБП по таким причинам:

Мгновенное зачисление средств. Благодаря этому продавец увеличивает скорость оборота денег, значит, у него появляется возможность больше вкладывать в развитие. Также уменьшается риск кассовых разрывов — следовательно, растет финансовая устойчивость бизнеса.

Низкие комиссии за операции. Размер комиссии за транзакции по СБП составляет 0,4–0,7%. Это значительно ниже, чем при карточном эквайринге.

В чем особенность приема платежей в фитнес-клубах, салонах и автосервисах

Часто в фитнес-клубах, салонах и автосервисах есть несколько POS-терминалов. Например, в одной точке продают спортивную одежду и спортивное питание, в другой — индивидуальные услуги тренеров, в третьей — абонементы. Также и в автосервисе: на одной кассе могут продавать услуги, на второй — сопутствующие товары, например, моторные масла. Причем разные кассы могут быть зарегистрированы на одно или разные юридические лица или индивидуальных предпринимателей.

QRService предоставляет своим клиентам возможность управлять всеми платежами из единого центра, то есть объединить разные торговые точки и даже несколько юрлиц со счетами в разных банках.

Торговая точка в терминологии НСПК — это совокупность параметров: юрлицо, банк, в котором открыт расчетный счет, адрес торговой точки, наименование по вывеске и вид деятельности (MCC код).

Например, продажа абонементов и спортивных товаров — это для НСПК два разных вида деятельности, у них разный МСС-код. В этом случае продавец использует возможности СБП максимально выгодно.

По видам деятельности различается процент комиссии. По виду «Осуществление деятельности фитнес-центров» комиссия составляет 0,7% от транзакции, проведенной через СБП. А вот продажа потребительских товаров и товаров повседневного спроса, в том числе спорттоваров, одежды и обуви, облагается комиссией всего 0,4%.

Разделение на несколько юрлиц в рамках одной организации характерно, например, для ресторана. Блюда и безалкогольные коктейли реализуют от ИП, поскольку так можно пользоваться преимуществами упрощенной системы налогообложения. Чаще всего ИП открывают счета в банках, которые ориентированы именно на работу с малым бизнесом. Алкоголь же реализуют от ООО, так как лицензию на него ИП получить не может, соответственно, и расчетный счет другой.

Благодаря QRService управлять всеми платежами через СБП можно из одной точки — при этом оплаты также будут поступать на соответствующие расчетные счета, но вы сможете оперативно увидеть и проконтролировать все транзакции.

Как реализовать оплату по СБП в сфере услуг

Оплату по СБП можно принимать с помощью статического, динамического QR-кода, NFC-таблички с кассовой ссылкой.

Статический QR-код — это изображение, которое генерируется один раз и не меняется. Он содержит информацию о получателе денег, сумме и назначении платежа. Статический QR-код можно распечатать и разместить в любом месте, где требуется прием платежей.

Например, с помощью статического QR-кода посетители могут оплачивать услуги тренера. Если вы пользуетесь приложением QRManager, уведомление об оплате придет ему на смарт-часы — на них устанавливается мини-приложение.

Динамический QR-код генерируется каждый раз заново и содержит актуальную информацию о платеже. Он позволяет избежать ошибок, так как сумму оплаты не нужно вводить вручную. Динамический QR-код можно показывать клиенту для считывания на POS-терминале или в приложении.

Кассовая платежная ссылка формируется один раз. Ее можно распечатать в виде QR-кода или выпустить в виде полимерной NFC-таблички и установить в прикассовой зоне. Чтобы оплатить покупку, клиенту достаточно поднести к NFC-табличке свой смартфон, в котором есть технология бесконтактной оплаты. Также на табличке обычно печатают и QR-код — это удобно для тех, чей смартфон не поддерживает технологию NFC.

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