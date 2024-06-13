Оплата на потоке покупателей: как работает технология кассовой ссылки в NFC-табличке

Платежи через кассовую ссылку по СБП становятся все популярнее. И не зря — покупателям снова доступна привычная оплата в один клик. Продавцы же получают все преимущества СБП.

Оплата по QR-коду — есть ли минусы

СБП часто ассоциируется с оплатой по QR-коду. В предыдущих статьях мы много рассказывали о том, какие плюсы есть у этого способа оплаты. Их действительно немало.

Но оплата с помощью QR-кода имеет и некоторые недостатки, из-за чего покупатели порой отказываются от нее. Среди минусов — такие:

Необходимость сканирования. Для оплаты товара покупателю нужно навести камеру смартфона и считать QR-код, а потом перейти в приложение банка. Если продавец использует статичный код, то еще и ввести сумму платежа. Это занимает некоторое время, особенно если покупатель не привык к такому способу оплаты.

Риск повреждения или выцветания кода. Если QR-код распечатан на бумаге, он может повредиться или выцвести со временем. Так его будет труднее считать, а значит, оплатить покупку не получится.

Неудобство при большом потоке покупателей. В магазинах с большим потоком покупателей может возникнуть очередь. Если у кого-то возникнут трудности со считыванием кода, это еще больше замедлит процесс и вызовет недовольство покупателей.

Как платежная ссылка решит эти проблемы

Кассовая платежная ссылка представляет собой нечто среднее между динамическим и статическим QR-кодами. Динамический код продавец генерирует в момент оплаты, и в него уже вшита сумма платежа. В статическом QR-коде содержатся реквизиты продавца, но сумму покупки покупателю нужно указывать в приложении самому.

В кассовой ссылке сумма платежа по умолчанию не вшита, но через нее продавец отправляет стоимость покупки, которую вводит в кассовом ПО. То есть покупателю сумму платежа в итоге вводить не нужно. Продавцу, в свою очередь, не придется каждый раз генерировать новый QR-код.

В офлайн-торговле кассовую ссылку обычно «печатают» в виде NFC-таблички из полимерного материала.

Вот как происходит прием платежей с помощью NFC-таблички:

Рядом с кассой размещается микрочип NFC. Клиент подносит свой смартфон к табличке. Микрочип активирует приложение банка. Клиенту остается только нажать на кнопку «оплатить».

Весь процесс занимает не более 10–15 секунд. Это экономит время, особенно на кассах с большим потоком покупателей. Кроме того, такой способ платежа удобнее для клиентов. И что немаловажно — риск мошенничества исключен, так как клиент сам не вводит сумму оплаты.

С помощью QRService вы можете подключить различные способы оплаты: с использованием статических и динамических QR-кодов, через кассовые ссылки. Кроме того, в QRService можно заказать брендированные NFC-таблички для размещения на кассах. Вы можете также брендировать таблички самостоятельно — например, распечатать логотип на цветном принтере.

Если смартфон клиента не поддерживает технологию NFC, в этом случае на табличке обычно есть и привычный QR-код.

Еще один плюс NFC-таблички — психологический аспект: с ее помощью можно повысить лояльность покупателей. С ней продавцы получают возможность вернуть клиентам привычный способ оплаты смартфоном.

Какому бизнесу подойдут NFC-таблички с кассовой ссылкой

NFC-таблички подойдут для различных видов офлайн-бизнеса, включая сферу услуг и торговлю. Особенно они будут полезны в местах с большим потоком покупателей, таких как:

супермаркеты и продуктовые магазины;

кафе и рестораны;

кинотеатры и развлекательные центры;

фитнес-клубы и спортивные залы;

гостиницы и хостелы;

салоны красоты и парикмахерские;

аптеки и медицинские центры и др.

Как популяризировать платежи с помощью кассовой ссылки

Существует несколько способов популяризировать оплату по кассовой ссылке через СБП.

Один из самых эффективных — активно рассказывать о ней клиентам. Для этого можно использовать социальные сети компании, СМИ, нативную рекламу в торговых точках и другие каналы коммуникации.

Еще один способ — маркетинговые активности. Можно проводить розыгрыши, запускать сезонные акции и предлагать скидки с помощью промокодов тем, кто выбирает этот способ оплаты.

Третий способ — мотивировать кассиров. Можно назначить фиксированный процент от каждой оплаты через СБП в качестве премии или организовать соревнование между сотрудниками. За ежемесячный рекорд по приему таких платежей — выдавать призы.

Четвертый способ — подключить систему лояльности. QRService интегрирован с системой лояльности BenefittY. В системе покупатель сможет копить баллы с первой покупки, а в дальнейшем — потратить их в ваших торговых точках или ресторанах.

Это один из самых актуальных способов стимулирования покупателей. В отличие от скидки, клиент получает не прямое снижение стоимости покупки, а бонусные баллы, которые начисляются на персональный счет. Это поможет бизнесу поддерживать клиентскую базу и поощрять постоянных покупателей.

Чтобы подключить систему лояльности, установите приложение QRManager. Кстати, с помощью него можно также принимать платежи. При этом QRManager работает по технологии SoftPOS: покупателю достаточно просто приложить карту к смартфону с установленным на нем приложением.

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