План финансово-хозяйственной деятельности 2021: что год грядущий нам готовит

Не успели оглянуться, а уже ноябрь — пора составлять ПФХД на 2021 год. Напомним, что порядок составления и ведения планов ФХД для федеральных бюджетных и автономных учреждений с недавнего времени находится в ведении Минфина России. По этому поводу был издан Приказ № 168н. Это значит, что учредители (министерства) до конца 2020 года должны привести установленный ими ранее порядок в соответствие с федеральными требованиями.

Приказ 186н

Продолжает действовать Приказ 186н, устанавливающий требования к составлению и утверждению ПФХД для государственных (муниципальных) учреждений. Он остается актуальным для учреждений всех уровней бюджетов, в том числе и федерального. Региональным и муниципальным учреждениям также необходимо ориентироваться на нормативные документы, выпущенные их учредителями, возможно до конца года ими будут утверждены собственные порядки по составлению и ведению ПФХД.

По приказу 186н неотъемлемой частью ПФХД являются обоснования доходов плана финансово-хозяйственной деятельности и обоснования расходов плана ФХД. Но при этом в нем отсутствуют утвержденные формы обоснований, но есть рекомендуемые Минфином РФ.

В результате — требование есть, но как его исполнять — не понятно, в каком виде формировать обоснования тоже, поэтому не все учреждения их составляют. При этом требование никто не отменял, значит оно должно быть исполнено, иначе у проверяющих возникнут вопросы — насколько законно расходуются средства бюджета в конкретном учреждении. Мы поддерживаем точку зрения на то, что отсутствие обоснований, в связи с отсутствием утвержденных форм, часто является прикрытием коррупционных схем внутри учреждений.

Для пользователей системы РАМЗЭС 2.0 такой проблемы нет — все необходимые формы обоснований есть и требованиям приказа 186н соответствуют.

Приказ 168н

Приказ № 168н от 17 августа 2020 года зарегистрирован в Минюсте 14 сентября 2020 года и распространяется на федеральные бюджетные и автономные учреждения. В нем сохранены такие базовые принципы, как кассовый метод составления ПФХД и использование при его формировании данных, выраженных только в российской валюте (показатели в инвалюте должны пересчитываться в рубли на дату составления документа).

И в общем многие положения прежних требований дублируются, но при этом есть и существенные различия:

Согласно Приказу 168н план финансово-хозяйственной деятельности 2021 должен составляться и вестись в системе «Электронный бюджет» в формате электронных документов . В Приказе 186н такое требование отсутствует. Если документация ведется в отдельной программе или системе, позволяющей формировать ПФХД, то должна быть организована выгрузка из нее в «Электронный бюджет». Новая рекомендуемая форма ПФХД более детальная по сравнению с предложенной Приказом № 186н, а обоснования плановых показателей федеральные бюджетные и автономные учреждения необходимо формировать по отдельным операциям с указанием источников финансирования дефицита средств. К новому приказу кроме рекомендованной формы ПФХД прилагаются также образцы обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат и сведений о поступлениях и выплатах. Т.е. теперь обязательно нужно формировать план ФХД с обоснованиями .

С одной стороны хорошо, что наконец появились регламентируемые формы, с помощью которых можно подготовить обоснования, с другой — вы видели эти формы? Откройте Приказ 168н на официальном интернет-портале и начинайте смотреть с 30 страницы (в Приказе их всего 232). Понимаете о чем речь? Форм очень много, они объемные и детализированные, чтобы формировать их в Excel (а еще сверять, сводить) придется переквалифицировать ваших экономистов в программистов.

К тому же, теперь, когда существуют образцы формы для обоснований, существует высокая вероятность, что на практике их придется использовать и региональным, и муниципальным учреждениям, больше ориентироваться все равно не на что, тем более, противоречий с приказом 186н нет.

ПФХД неразрывно связан с государственным заданием. Как показывает практика, порядок работы исполнительной власти немного противоречит заложенным принципам. В итоге, сначала утверждаются лимиты бюджетных обязательств, затем учреждения разрабатывают государственное или муниципальное задание на следующий финансовый год и после этого готовится план финансово-хозяйственной деятельности. На выполнение госзадания выделяются субсидии — это средства бюджета, направленные на финансирование подведомственных учреждений с целью реализации ПФХД. Объемы субсидий могут корректироваться, а значит будет меняться и сам план.

Чтобы организовать правильное формирование госзаданий, обоснований для доходов и расходов, а также непосредственно плана финансово-хозяйственной деятельности необходимо автоматизировать процесс. Тогда не придется сводить данные практически вручную и также вручную вводить их в систему «Электронный бюджет». Правда, в системе «Электронный бюджет» пока нет возможностей делать обоснования, но требования приказа никто не снимает.

Компания ФИНАТЕК успешно внедряет сервис РАМЗЭС 2.0, который позволяет: Формировать государственные задания на очередной год и плановый период в соответствии с установленным перечнем государственных услуг/работ и вести мониторинг их исполнения;

Проводить расчет нормативных затрат (базового норматива затрат) на оказание учреждениями государственных услуг (выполнение работ), с учетом общих требований федеральных ОИВ и вести расчет корректирующих коэффициентов по учреждениям (территориальный, на оплату труда, на содержание имущества, отраслевой специфики и др.);

Проводить перераспределение и корректировку объемов субсидий, предоставляемых из бюджета ГРБС (госзадание, иные цели, публичные обязательства и др.).

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В состав системы включен электронный веб-сервис ПФХД 2.0 — решение, которое позволит подготовить план ФХД 2021 заблаговременно, качественно и в соответствии с актуальными требованиями законодательства (в т. ч. Приказа 168н).

В ПФХД 2.0 можно настроить формы ПФХД в соответствии с региональной или ведомственной спецификой, он позволяет формировать несколько версий бюджетов (оптимистический, пессимистический, с учетом планируемых мероприятий или без них) и проводить сравнительный анализ версий плана, в том числе и в графическом виде. Вы можете детализировать показатели по статьям доходов и расходов, благодаря чему не возникает вопроса — из чего сложилась та или иная сумма.

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