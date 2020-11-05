Что такое разумное финансовое планирование: интервью с компанией ФИНАТЕК

Сегодня мы решили предложить вам необычный формат для нашего блога — видео. Даже больше — целое интервью, в котором владелец «Клерка» Борис Мальцев беседует с руководителем отдела развития автоматизированных систем ФИНАТЕК Юрием Алтыновым об удаленке, автоматизации, ПФХД и эффективном контракте, а также других актуальных вопросах в сфере финансового планирования в госсекторе.

Про бицепсы

Борис (Б.): Юрий, вы еще и старший преподаватель Финансового университета при Правительства РФ, верно?

Юрий (Ю.): Да, но это скорее мое хобби. Преподавание мне нравится, но основная моя деятельность связана с работой в IT-компаниях

Б.: Я смотрю, вы еще и спортом занимаетесь, судя по бицепсам.

Ю: С карантином, конечно, мало возможностей, но в свободное время стараюсь. После мартовских карантикул все немножко потеряли формы, мне кажется.

Б.: А сколько у вас в компании человек?

Ю.: В прямом подчинении 13 человек.

Про удаленочку

Б.: Как вы вообще переживали карантин? Работали удаленно?

Ю.: На удивление, во время мартовского карантина активность наших пользователей усилилась. Стали больше ценить удаленные сервисы, которые без необходимости посещения, например, Министерств, позволяют подписывать те же документы в удаленном режиме с применением электронной подписи. Поэтому с момента начала карантина мы перевели всех сотрудников на удаленную работу и при этом не потеряли в качестве. И сейчас, снова, 30% перевели на удаленку и остальных также переведем, т.к. рисковать здоровьем сотрудников не в политике компании.

Про сам ФИНАТЕК

Б.: А расскажите о компании ФИНАТЕК, когда она появилась и какими разработками занимается?

Ю.: Компания ФИНАТЕК, как прежде всего проект электронного сервиса РАМЗЭС, существует с 2012 года. Изначально у компании был достаточно узкий профиль, связанный только с бюджетным планированием и разработками под нужды учредителей — различных Министерств, ведомств, которые имеют подведомственную сеть учреждений: Департамент здравоохранения, Министерство образования и т.д.

На текущий момент профиль деятельности компании достаточно расширился — появились продукты, которые аккумулируют сферу финансового контроля, сферу стимулирующих выплат бюджетникам, решения, построенные по принципу конструктора плана финансово-хозяйственной деятельности. В общем, мы делаем продукты, которые сейчас востребованы на уровне планово-экономической службы бюджетного учреждения.

Про РАМЗЭС и конец советского документооборота

Б.: Как появился продукт РАМЗЭС, какие проблемы он решает, как вы вообще узнаете о «болях» ваших клиентов?

Ю.: Продукт, как идея, зародился еще в конце 2012 года, у нас часть сотрудников на тот момент перешла из корпорации Парус. Только начинали тогда делать веб-своды. Это сейчас многие пользуются гугл-таблицами, а тогда это только зарождалось. Нужно было как-то сводить информацию, делать аналитику. РАМЗЭС возник в ответ на потребность в простом инструменте, понятном пользователю, куда можно зайти и под конкретную функцию ввести данные, а система тебе выдаст результат.

Первой такой функцией было госзадание для учреждений здравоохранения столицы. Нужно было сформировать объемы по медицинским услугам — для больниц, поликлиник, диспансеров и т.д.

В исходном режиме, как было раньше — в WORD создается некий документ, куда вписывается — этот пролечит 700 человек, этот — 800, все это утверждается, подается на подпись министру, передается главврачу. Бумажный, советский документооборот. С решения этих проблем все началось, а затем по мере развития комплекс (РАМЗЭС) начал обрастать другими смежными функциями и сейчас доля госзадания составляет примерно 7% от его возможностей

Б.: А остальное?

Ю.: Сейчас крупный модуль, основной — порядка 40% — это планирование финансово-хозяйственной деятельности со всеми обоснованиями. Если смотреть сверху вниз — мы видим условное учреждение, например, поликлинику, куда можно «провалиться» и увидеть все ее затраты. От фонда оплаты труда до расходных материалов с детализацией: что конкретно входит в ФОТ, какие ставки включаются, что закупают и т.д.

Мы делаем программный продукт под детализацию в формате типового веб-сайта. Если брать стандартные системы 1С, Парус, у них все-таки достаточно профессиональные решения, если непосвященный пользователь зашел, который ни разу в 1С Предприятие не сидел, навряд ли он сможет куда-то нажать и получить необходимый результат.

Мы стараемся делать интерфейс таким образом, чтобы даже главный врач, условно говоря, который не разбирается в системе финансового планирования, нажал нужные кнопки и получил для себя результат. Каждая вкладка называется соответствующим ей функциональным возможностям.

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Мы не станем приводить здесь все интервью (иначе, зачем бы мы так старались и снимали его) — рекомендуем просто взять и посмотреть видео, тем более, что оно получилось небольшим, но информативным.

В частности, Борису удалось узнать — кто учредил компанию ФИНАТЕК, кто принимает решение о приобретении автоматизированной системы в госучреждениях, является ли Парус конкурентом РАМЗЭСа и где решения компании ФИНАТЕК уже используют.

А также владелец «Клерка» выяснил, во сколько обойдется подключение к РАМЗЭС и насколько трудно провести внедрение неспециалисту, что такое ПФХД и Эффективный контракт и как подключиться к этим сервисам удаленно.