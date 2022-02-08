Итоги 2021 года: как проходила автоматизация финансового планирования в госсекторе

Цифровая трансформация в бюджетной сфере продолжается, меняется законодательство, совершенствуются системы. Для госсектора становится особенно острым вопрос автоматизации. Наиболее актуален он для тех ведомств, которые обладают широкой сетью подведомственных учреждений.
Более 10 лет ИТ-компания «ФИНАТЕК» разрабатывает продукты и сервисы для автоматизации процессов финансового планирования для государственного сектора.
Принципами нашей работы были и остаются:
- создание действительно удобных решений для бюджетной сферы;
- качественное внедрение, обслуживание и поддержка для наших пользователей;
- польза каждого проекта — наша задача упростить работу сотрудников учреждений, избавить их от бумаг и создать решение, которое поможет подтвердить и обосновать любой показатель.
2021 год прошел для нас продуктивно, удалось запустить несколько больших новых проектов, продолжилась работа по текущим задачам.
Образование
2021 год — первый полноценный год работы в системе РАМЗЭС 2.0 Министерства образования и молодежной политики Рязанской области. А в мае начало работу Министерство образования Московской области.
Мы ранее достаточно настороженно подходили к подключению образования, отрасль сложная и объемная. Но работа с этими двумя министерствами нас приятно удивила:
- оперативная и всегда конструктивная обратная связь;
- дисциплина работников учреждений.
Это, в совокупности с нашей готовностью оперативно учитывать обоснованные пожелания, стало залогом успешной работы и глобальной экономии времени на бюджетном планировании.
Видя положительный опыт регионального министерства, к системе начинают подключаться муниципальные управления образования Московской области. В Московской области 63 района, в каждом есть свои особенности, пожелания, требования.
Не всегда эти требования согласуются с действующим федеральным и региональным законодательством (не только в Московской области, а вообще по муниципалитетам нашей большой страны). Часто люди просто не доверяют современным технологиям, предпочитая жить на работе, сверяя цифры на бумаге. Сложный проект, но в результате работы около половины управлений Московской области подключились к РАМЗЭСу, в 2022 году проект продолжается.
Соцзащита
Мы продолжаем автоматизировать работу госучреждений на Сахалине. В прошлом году подключилось Министерство социальной защиты со своими учреждениями.
Кроме системы «Отраслевой информационный ресурс» предоставлены права пользования на две модульные подсистемы: «Учет объектов капитального ремонта» и «Реестр учета социальных карт».
ЯНАО
С Департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа мы работаем не первый год. Но полноценным стартом проекта можно считать именно 2021 год. Регион имеет серьезные особенности в части регионального законодательства, поэтому для работы коллег систему приходится постоянно адаптировать.
В результате работы у нас появился один из самых активных и требовательных (в хорошем смысле) заказчиков. Реализуя в системе требования регионального законодательства ЯНАО, мы ждем к себе и остальные ГРБС.
ПФХД
Мы искренне поздравляем коллег-разработчиков Электронного бюджета с тем, что в конце 2020 года создана относительно работоспособная система, в которой работают большинство федералов.
Однако, не только пролонгация договоров на систему ПФХД со стороны учреждений-федералов, но и подключение новых нас переубедили. Мы понимаем, что реально работать в Электронном бюджете можно, но далеко не все пользователи готовы ждать порой по полчаса для сохранения одной цифры, ловя в ночи удачные моменты.
РАМЗЭС же всегда работает, не виснет, все данные можно спокойно заносить! А заполнение обоснований и взаимодействие с филиалами реализовано удобнее, чем в каких-либо других системах. Поэтому в 2022 году проект ПФХД остается.
Не говорим о развитии имеющихся проектов, отдельные муниципалитеты, охватить их все будет сложно. Мы благодарны всем нашим заказчикам за конструктивную совместную работу (другая работа нам не интересна, если честно). И ждем для общения представителей тех ГРБС любого уровня, которые понимают, что финансовое планирование должно быть разумным, а не в экселе.
Компания «ФИНАТЕК» разрабатывает программные решения для ГРБС и учреждений, позволяющие вести грамотное финансовое планирование и контроль:
- Нормативное планирование (ОИР). Комплексное решение для отраслевых учредителей и их подведомственных учреждений по подготовке госзадания, соглашений, ПФХД, расчету нормативов, ОБАС и других задач планирования.
- РАМЗЭС 2.0: ПФХД. Онлайн-решение для подготовки плана ФХД с обоснованиями расходов и доходов, в соответствии с приказами 186н и 168н. Сервис позволяет загружать данные на https://bus.gov.ru/ и ГИИС «Электронный бюджет»
- Внутренний финансовый контроль. Организованный процесс контроля в органах исполнительной власти и их подведомственных учреждениях призван оперативно выявлять, устранять и пресекать нарушения.
Есть и другие специализированные решения.