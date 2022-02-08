Итоги 2021 года: как проходила автоматизация финансового планирования в госсекторе

Цифровая трансформация в бюджетной сфере продолжается, меняется законодательство, совершенствуются системы. Для госсектора становится особенно острым вопрос автоматизации. Наиболее актуален он для тех ведомств, которые обладают широкой сетью подведомственных учреждений.

Более 10 лет ИТ-компания «ФИНАТЕК» разрабатывает продукты и сервисы для автоматизации процессов финансового планирования для государственного сектора.

Принципами нашей работы были и остаются:

создание действительно удобных решений для бюджетной сферы;

качественное внедрение, обслуживание и поддержка для наших пользователей;

польза каждого проекта — наша задача упростить работу сотрудников учреждений, избавить их от бумаг и создать решение, которое поможет подтвердить и обосновать любой показатель.

2021 год прошел для нас продуктивно, удалось запустить несколько больших новых проектов, продолжилась работа по текущим задачам.

Мы передумали отказываться от сервиса ПФХД, несмотря на запуск Электронного бюджета.

Образование

2021 год — первый полноценный год работы в системе РАМЗЭС 2.0 Министерства образования и молодежной политики Рязанской области. А в мае начало работу Министерство образования Московской области.

Мы ранее достаточно настороженно подходили к подключению образования, отрасль сложная и объемная. Но работа с этими двумя министерствами нас приятно удивила:

оперативная и всегда конструктивная обратная связь;

дисциплина работников учреждений.

Это, в совокупности с нашей готовностью оперативно учитывать обоснованные пожелания, стало залогом успешной работы и глобальной экономии времени на бюджетном планировании.

Видя положительный опыт регионального министерства, к системе начинают подключаться муниципальные управления образования Московской области. В Московской области 63 района, в каждом есть свои особенности, пожелания, требования.

Не всегда эти требования согласуются с действующим федеральным и региональным законодательством (не только в Московской области, а вообще по муниципалитетам нашей большой страны). Часто люди просто не доверяют современным технологиям, предпочитая жить на работе, сверяя цифры на бумаге. Сложный проект, но в результате работы около половины управлений Московской области подключились к РАМЗЭСу, в 2022 году проект продолжается.

Соцзащита

Мы продолжаем автоматизировать работу госучреждений на Сахалине. В прошлом году подключилось Министерство социальной защиты со своими учреждениями.

Кроме системы «Отраслевой информационный ресурс» предоставлены права пользования на две модульные подсистемы: «Учет объектов капитального ремонта» и «Реестр учета социальных карт».

ЯНАО

С Департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа мы работаем не первый год. Но полноценным стартом проекта можно считать именно 2021 год. Регион имеет серьезные особенности в части регионального законодательства, поэтому для работы коллег систему приходится постоянно адаптировать.

В результате работы у нас появился один из самых активных и требовательных (в хорошем смысле) заказчиков. Реализуя в системе требования регионального законодательства ЯНАО, мы ждем к себе и остальные ГРБС.

Коллеги из образования, культуры, спорта ЯНАО, мы вас ждем. По мнению руководителя проекта ЯНАО, Салехард — замечательный город, даже зимой.

ПФХД

Мы искренне поздравляем коллег-разработчиков Электронного бюджета с тем, что в конце 2020 года создана относительно работоспособная система, в которой работают большинство федералов.

И честно говоря, думали о закрытии проекта ПФХД .

Однако, не только пролонгация договоров на систему ПФХД со стороны учреждений-федералов, но и подключение новых нас переубедили. Мы понимаем, что реально работать в Электронном бюджете можно, но далеко не все пользователи готовы ждать порой по полчаса для сохранения одной цифры, ловя в ночи удачные моменты.

РАМЗЭС же всегда работает, не виснет, все данные можно спокойно заносить! А заполнение обоснований и взаимодействие с филиалами реализовано удобнее, чем в каких-либо других системах. Поэтому в 2022 году проект ПФХД остается.

Не говорим о развитии имеющихся проектов, отдельные муниципалитеты, охватить их все будет сложно. Мы благодарны всем нашим заказчикам за конструктивную совместную работу (другая работа нам не интересна, если честно). И ждем для общения представителей тех ГРБС любого уровня, которые понимают, что финансовое планирование должно быть разумным, а не в экселе.

Компания «ФИНАТЕК» разрабатывает программные решения для ГРБС и учреждений, позволяющие вести грамотное финансовое планирование и контроль:

Нормативное планирование (ОИР) . Комплексное решение для отраслевых учредителей и их подведомственных учреждений по подготовке госзадания, соглашений, ПФХД, расчету нормативов, ОБАС и других задач планирования.

РАМЗЭС 2.0: ПФХД . Онлайн-решение для подготовки плана ФХД с обоснованиями расходов и доходов, в соответствии с приказами 186н и 168н. Сервис позволяет загружать данные на https://bus.gov.ru/ и ГИИС «Электронный бюджет»

Внутренний финансовый контроль . Организованный процесс контроля в органах исполнительной власти и их подведомственных учреждениях призван оперативно выявлять, устранять и пресекать нарушения.

Есть и другие специализированные решения.