Компанией «ФИНАТЕК» реализован проект автоматизации в сфере планирования и контроля деятельности подведомственных учреждений Министерства культуры Хабаровского края

Хабаровский край продолжает активно развиваться в области внедрения новейших информационных технологий. С марта 2023 года компанией «ФИНАТЕК» реализован отраслевой информационный ресурс в сфере планирования и контроля деятельности подведомственных учреждений Министерства культуры Хабаровского края.

Таким образом, в сфере культуры Хабаровского края планирование и контроль деятельности подведомственных учреждений теперь осуществляются с использованием наиболее современных веб-технологий.

Министерство культуры стало первым ОГВ в Хабаровском крае, который начал работу в РАМЗЭС 2.0. Спустя полтора года, в автоматическом режиме выполняются:

расчет ресурсообеспечения — норм материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания государственной услуги в сфере культуры (норм, выраженных в натуральных показателях), установленных НПА и стандартом оказания услуги;

расчет значений натуральных норм и базовых нормативов затрат;

расчет нормативных затрат на единицу услуги/работы;

расчет финансового обеспечения выполнения государственного задания по каждому подведомственному учреждению;

сбор прогнозов по доходам с подведомственных организаций в части приносящей доход деятельности;

формирование отчетов по штатной численности сотрудников;

расчет/пересчет базовых нормативов затрат на оказание услуг (работ) в рамках государственного задания;

расчет обоснований расходов и доходов учреждений;

формирование государственных заданий и соглашений (допсоглашений) о предоставлении субсидий;

расчет субсидий краевому бюджету из бюджетов по натуральным нормам;

формирование соглашений (допсоглашений) о предоставлении субсидий на иные цели и ПНО;

формирование отчетов о выполнении государственных заданий, отчетов о результатах ЦС, расходах ЦС и т.д.

Автоматизированный функционал доступен для пользователей за счет реализации пользовательских интерфейсов с применением веб-технологий и без необходимости установки специализированного программного обеспечения на их компьютеры.

В июле 2024 года Министерством и разработчиком РАМЗЭС были подведены промежуточные итоги второго года работы, стороны обсудили решения и алгоритмы развития ОИР.

Также для специалистов подведомственных учреждений Министерства культуры Хабаровского края был проведен очный семинар, посвященный работе в системе РАМЗЭС и наиболее сложным вопросам расчета ресурсообеспечения. Обучение проводил Белов Роман Олегович, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве России, директор по развитию ООО «ФИНАТЕК».

РАМЗЭС 2.0 — разумное финансовое планирование Электронный сервис автоматизации финансового планирования в государственном секторе Узнать больше

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