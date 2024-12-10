ИИ в бюджетном планировании регионов

Технологии искусственного интеллекта продолжают свое эволюционное развитие, что в свою очередь предопределяет их первостепенную роль в повышении конкурентных преимуществ компании. Если раньше (5–7 лет назад) многие из нас рассматривали AI-технологии как далекое будущее, то сегодня подобный инструментарий становится критически необходимым условием повышения производительности и качества бизнеса.

ИТ-компания ФИНАТЕК также активно внедряет в свою деятельность решения на базе искусственного интеллекта, что положительно сказывается на итоговых показателях разработки функциональных модулей ЭС «РАМЗЭС 2.0».

В частности, отдел разработки ПО компании в повседневной рабочей практике применяет AI-агенты для организации форматно-логического контроля интерфейсов сервиса. Кроме того, инженеры-программисты компании постоянно снижают количество проблемного программного кода в функциональных подсистемах ЭС «РАМЗЭС 2.0» в рамках проведения регламентного AI-аудита.

Как отмечает директор по развитию компании Белов Роман: «если изначально использование искусственного интеллекта мы рассматривали как разовую (эпизодическую) историю, то теперь смотрим на эту технологию как на рядовой рабочий инструмент по типу офисных приложений, браузера или электронной подписи».

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