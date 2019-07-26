Практика применения прямых выплат ФСС

С 1 июля 2019 года в число регионов - участников проекта ФСС «Прямые выплаты» вошли Архангельская, Воронежская, Ивановская, Мурманская, Пензенская, Рязанская, Сахалинская, Тульская области и Забайкальский край. Теперь пособия в этих регионах будут назначаться и выплачиваться напрямую.

«Прямые выплаты» — проект, реализуемый ФСС с 2011 года. За это время к нему подключились уже 59 регионов. В регионах - участниках проекта действует экспериментальная схема взаимодействия между работником, страхователем и Фондом соцстрахования. При прямых выплатах ФСС получает от организации необходимые документы, а затем выплачивает пособие непосредственно застрахованному лицу. Размер и принцип расчета пособий при этом не меняются (постановление Правительства РФ от 21.04.2011 № 294 — в ред. от 01.01.2019).

При таком порядке страховые выплаты не зависят от финансового состояния компании: пособия рассчитываются и перечисляются не бухгалтерией страхователя, а отделением ФСС. Это гарантирует, что сотрудники своевременно получат пособия, полагающиеся им по закону, в полном объеме. Работодатель, в свою очередь, освобождается от необходимости изымать средства на выплату пособий из оборота.

Кроме того, работодателям пилотных регионов больше не потребуется уменьшать взносы на сумму расходов— они будут выплачиваться в ФСС в полном объеме.

Если по состоянию на 1 июля перед страхователем сформировалась задолженность отделения Фонда в связи с тем, что расходы превысили начисленные страховые взносы, он может возместить разницу по заявлению. Также за страхователем остается право перевести на оплату предупредительных мер (медосмотров, например) до 20% сумм страховых взносов, которые были начислены им за предыдущий год.

Страхователь оплачивает предупредительные меры своими средствами, которые затем возмещаются из бюджета Фонда в пределах согласованной с отделением ФСС суммы. Заявление о разрешении оплаты предупредительных мероприятий и документы, подтверждающие необходимость их проведения, нужно представить до 1 августа, а затем, до 15 декабря 2019 года — подать заявление о возмещении расходов.

Особенности заполнения расчета по взносам и формы 4-ФСС

При подготовке расчета по взносам участникам «Прямых выплат» следует руководствоваться приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551.

Главное отличие нового расчета — введение показателя «Признак выплат» во втором приложении в разделу 1. Если вы участвуете в пилотном проекте, укажите признак «1» в этой строке и оставьте пустыми строки 070, 080 в приложении 2, а также приложения 3 и 4.

Регионы, которые подключились к проекту 1 июля, начнут применять новые правила заполнения расчета при отчете за III квартал. В отчетности за полугодие 2019 года им следует указывать признак «2» и заполнять все строки.

Порядок заполнения формы 4-ФСС для регионов - участников проекта утвержден приказом ФСС России от 28.03.2017 № 114. По новым правилам они могут не заполнять:

строку 15 «Расходы по соцстрахованию» в таблице 2;

таблицу 3.

Для компаний, которые только переходят на «Прямые выплаты» существуют особенности заполнения формы:

в таблице 2, строке 15, графе 1 «За последние 3 месяца отчетного периода» не заполняются только строки «1 месяц», «2 месяц», «3 месяц»;

в таблице 3 расходы отражаются по состоянию на 01.07.2019. С I квартала 2020 года заполнять эту таблицу уже не нужно.

Если на 01.07.2019 Фонд не принял к зачету часть расходов на соцстрахование от профзаболеваний и несчастных случаев на производстве, их следует вычесть из общей суммы, а затем отразить результат в 4-ФСС. Такое правило действует при сдаче расчета за 9 и за 12 месяцев, когда регион подключился к проекту «Прямые выплаты».

Порядок действий бухгалтера при «Прямых выплатах»

Чтобы работнику выплатили пособие согласно новому порядку, бухгалтеру следует:

1. Получить от работника документы и убедиться в их корректности.

Застрахованному лицу потребуется подготовить заявление в Фонд (форма утв. в Приказе ФСС от 24.11.2017 № 578). Вы можете составить заявление за сотрудника: ему нужно будет только проверить реквизиты для перевода средств и подписать заявление.

Если и у компании, и у клиники есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», сотрудник может оформить электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) и принести только его номер.

2. Рассчитать и выплатить пособие за первые 3 дня больничного.

За первые 3 дня нетрудоспособности сотрудника пособие назначается и выплачивается работодателем. НДФЛ при этом удерживается (Постановление Правительства РФ от 21.04.2011 № 294). Оставшуюся часть пособия сотрудник получает от Фонда и НДФЛ с нее удерживает ФСС.

3. Подготовить документы и отправить их в ФСС.

У работодателя есть 5 календарных дней после получения документов от работника, чтобы сформировать и предоставить в ФСС комплект документов (реестр сведений, в том числе) для выплаты пособия.

Компании со среднесписочной численностью более 25 человек должны передать реестр сведений в электронной форме. Организации с меньшим штатом вправе представлять документы как в электронном виде, так и на бумаге. Электронный реестр сведений, которые необходимы для назначения и выплаты пособий, заполняется в xml-формате, подписывается электронной подписью и отправляется через бухгалтерское ПО, которое отвечает требованиям проекта, через системы спецоператоров связи или через бесплатный АРМ «Подготовка расчетов для ФСС» (его можно скачать на сайте ФСС).

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4. Дождаться результатов проверки документов.

Решение назначить пособие Фонд принимает в течение 10 дней со дня получения комплекта документов. Если обнаружится ошибка, документы направят работодателю для корректировки. Получив протокол ошибок, исправьте их и подайте документы еще раз. Если документы отправлялись на бумаге, нужно передать их повторно, требуемый результат — квитанция о доставке.

5. Забрать документы из ФСС, когда сотрудник получит пособие.

Страхователь должен хранить документы для выплаты пособия согласно срокам, установленным законом.