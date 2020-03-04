Выбираем систему отчетности от Контура

Эльба, Бухгалтерия или Экстерн? У каждой системы есть свои особенности, которые помогают бизнесу упрощать определенные участки работы. Посмотрите, на каком этапе развития находится ваш бизнес, и определите свой вариант. А чтобы выбрать из трех систем было проще, мы взяли для примера кофейню в разные моменты ее «жизни» и показали, какая система отчетности подойдет бизнесу в той или иной ситуации.

Вариант 1 — Эльба

Если вы только начали свое дело и планируете работать в одиночку или с несколькими сотрудниками — подойдет Эльба. Например, вы открыли небольшую точку «кофе с собой», в которой варите кофе и стоите за прилавком в одиночку или с другом.

Как Эльба формирует отчетность

Эльба — это онлайн-бухгалтерия, которая формирует и отправляет отчеты онлайн, готовит платежки на оплату налогов и взносов, помогает с первичными документами для контрагентов. Подходит ИП и ООО на УСН, ЕНВД и патенте. Режимы можно совмещать.

Не нужно разбираться в бухгалтерии, чтобы работать в Эльбе, — она простая и интуитивно понятная. Вы не встретите в сервисе понятий «проводка», «дебет» или «кредит», все это скрыто под простыми словами и действиями. Это идеальный сервис для микробизнеса, которому бухгалтер пока не нужен.

Основная задача предпринимателя — показывать Эльбе свои доходы, расходы и другие показатели, которые влияют на размер налогов. Например, на УСН сумма налога зависит от реальных доходов, а на ЕНВД — от метража зала, количества сотрудников, посадочных мест или других физических показателей. Вы показываете это Эльбе — она считает налог и формирует отчеты.

С сотрудниками так же: показываете Эльбе зарплату и другие начисления — она считает НДФЛ, страховые взносы и готовит отчеты в налоговую, ПФР и ФСС.

Интеграции с банками и кассами

Чтобы отражать доходы и расходы было не утомительно, Эльба интегрировалась со всеми известными банками и некоторыми онлайн-кассами. Интеграции передают Эльбе данные автоматически, и все, что вам остается, — проверить, правильно ли операции учлись в налогах. Этот момент всегда остается под ответственностью предпринимателя.

С теорией Эльба тоже помогает: онлайн-курсы, статьи и рассылки о важных изменениях в законодательстве простыми словами.

Что кроме отчетности

Обмен документами с контрагентами — это рутина любого предпринимателя, которую Эльба тоже максимально упрощает. Встроенные шаблоны счетов, актов, накладных и договоров уже есть в сервисе, вам остается лишь вставить реквизиты клиента. Если шаблон документов у вас уже есть, вы можете добавить его в Эльбу и работать с ним в таком же полуавтоматическом режиме. Все это можно делать и в мобильном приложении.

Как начать работу

Чтобы начать работать в Эльбе, достаточно в ней зарегистрироваться. Эльбе не нужна особая установка или устройства. Вы можете работать на любом компьютере или смартфоне, где есть интернет.

Работу в сервисе лучше начинать с начала деятельности или начала года, чтобы не переносить данные за прошлые периоды вручную.

Чтобы отправлять отчеты онлайн и запрашивать сверку, вам понадобится выпустить электронную подпись. В Эльбе это можно сделать бесплатно.

Цены и бесплатный период

Эльба поддерживает начинающих предпринимателей и дарит целый год всем ИП, которым меньше трех месяцев. Для всех остальных бесплатный период — 30 дней.

Тарифы Эльбы:

«Премиум» — учет сотрудников, вопросы бухгалтеру, формирование первичных документов, отчетность по УСН или ЕНВД, расчет налогов и взносов.

«Бизнес» — формирование первичных документов, отчетность по УСН или ЕНВД, расчет налогов и взносов.

«Эконом» — отчетность по УСН или ЕНВД, расчет налогов и взносов.

Вариант 2 — Бухгалтерия

Контур.Бухгалтерия— веб-сервис для компаний и ИП, которые доросли до бухгалтерского и кадрового учета. При этом у них все еще меньше 100 сотрудников, нет вредных и тяжелых условий труда, они работают на ОСНО, УСН, ЕНВД или совмещают режимы. Например, точка «кофе с собой» доросла до небольшой кофейни: вы наняли пару бариста и уборщика помещений, передали рутину бухгалтеру, а сами сосредоточились на бизнес-процессах.

Как Бухгалтерия формирует отчетность

Сервис сам сформирует и проверит отчетность. Вы отправляете отчеты через интернет в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат, видите статусы отчетов, проводите сверки.

Чтобы у системы были данные для создания отчетов, вы или бухгалтер заводите первичные документы: автоматически распознаете сканы накладных и загружаете выписку из банка. Сервис делает автопроводки, рассчитывает налоги и взносы.

Вносите данные по работникам, а система рассчитывает зарплату, НДФЛ и взносы, больничные и декретные, отпускные, командировочные и дивиденды, создает отчеты по сотрудникам.

Чтобы вы ничего не забыли, сервис напомнит о датах платежей и отчетов, выведет на главную страницу список ближайших задач.

Интеграция с банками и кассами

Бухгалтерия интегрировалась с 13 банками, так что банковская выписка поступает в систему автоматически, а платежки из сервиса отправляются в интернет-банк. Есть интеграция с товароучетной системой Контур.Маркет: принимайте в несколько кликов отчеты о закрытии смены и входящие товарные накладные. Это экономит время и помогает избежать ошибок при переносе данных.

Что кроме отчетности

Вы можете работать в Бухгалтерии вместе с сотрудниками: пригласите коллег в сервис и дайте им разные уровни доступа. Бухгалтер будет обрабатывать документы, менеджеры — заводить первичку, а директор — выставлять счета и следить за финансами. С помощью мобильного приложения можно работать даже со смартфона.

В Бухгалтерии есть электронный документооборот, проверка партнеров на благонадежность, отслеживание долгов, отправка документов по электронной почте прямо из сервиса. Есть валютный и пообъектный учет, производство, ведение нескольких организаций.

Техподдержка работает круглосуточно и бесплатно, в системе есть подсказки, инструкции, статьи на актуальные темы и нормативно-правовая база.

Как начать работу

Зарегистрируйтесь в сервисе, укажите ИНН, и система перенесет реквизиты из ЕГРИП/ЕГРЮЛ. Если прежде вы работали в 1С, импортируйте данные оттуда. Загрузите логотип и печать организации, фото подписей директора и главбуха.

Цены и бесплатный период

Все новые пользователи бесплатно работают в Бухгалтерии 14 дней.

Тарифы Бухгалтерии:

«Комфорт» — бухгалтерский и налоговый учет, отправка отчетности, сотрудники, пообъектный учет и производство, получение электронных документов, интеграция с 12 банками, распознавание накладных. 1 150 руб./мес.

«Оптимальный» — все возможности «Комфорта» + нормативная база, проверка контрагентов, валютный учет, интеграция с 13 банками, отправка электронных документов. 1 400 руб./мес.

«Максимальный» — все возможности «Оптимального» без ограничений + выделенная линия техподдержки. 2 100 руб./мес.

Вариант 3 — Экстерн

Контур.Экстерн подходит и небольшим предпринимателям, и среднему бизнесу, и большим структурам. Посмотрим, в каких ситуациях может помочь Экстерн.

Например, вы открыли кофейню, через год взяли бухгалтера, у которого уже есть своя любимая система учета, и теперь ему понадобилась отчетность через интернет. Или кофейня расширила перечень услуг — начала печь круассаны и заворачивать их в бумажные пакеты. А значит, кофейне теперь надо отчитываться в Росприроднадзор, а не только в «классические» контролирующие органы — ФНС, ПФР, ФСС и Росстат. Или кофейня превратилась в сеть кофеен в разных городах России, и вам нужна система, чтобы отчитываться за подразделения. Во всех этих случаях пригодится Экстерн.

Как Экстерн формирует отчетность

Через Контур.Экстерн можно отчитаться в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, РПН, ФСРАР и ЦБ РФ. При этом отчеты можно отправлять в инспекции любого региона. А сами формы всегда актуальны.

Подготовка

Бухгалтер может заполнить отчеты в системе. Экстерн дает подсказки и сам рассчитывает значения, используя нужные формулы и введенные ранее данные. Перед отправкой отчеты проходят проверку, и, если есть ошибки, Экстерн подсказывает, как их исправить.

А можно сформировать отчет в другой программе, потом загрузить готовый файл в Экстерн, проверить на ошибки и передать в контролирующий орган. Также для абонентов Экстерна есть специальный модуль, чтобы формировать, редактировать и отправлять отчеты в налоговую через Экстерн напрямую из 1С.

Контроль

Сроки и статусы отчетов и платежей удобно отслеживать в онлайн-таблице. О поступивших требованиях и статусах отчета Экстерн сообщает по СМС и на электронную почту или присылает push-уведомление на телефон.

Если налоговая не приняла отчет, Экстерн покажет комментарий эксперта, который поможет понять суть ошибки и как ее исправить.

В Экстерне можно настроить автосохранение документов из отчетности в ФНС и в Росстат на компьютере — и у вас в любое время будет доступ к архиву.

Работа нескольких пользователей

В Экстерне есть многопользовательский режим. Бухгалтеры могут работать в системе с любого компьютера: все данные сохраняются автоматически на серверах. При этом главный бухгалтер может настраивать права доступа пользователям по организациям, по типам отчетности, конкретным формам ФНС и Росстата.

Что кроме отчетности

Экстерн упрощает работу с требованиями ФНС. Чтобы ответить на требование о представлении документов, в Экстерн можно загрузить сканы. Он разделит документы постранично, распознает тип документа (договор, акт, счет-фактура и т. д.), его название, номер, дату, после этого сам заполнит поля в ответе на требование. Останется только отправить.

Экстерн берет на себя сверку с бюджетом — раз в неделю отправляет запросы в налоговую и представляет результат в таблице, в ней удобно посмотреть суммы задолженностей, переплат и пеней.

В Экстерне есть cправочно-правовая база и вебинары по учету и отчетности. Бухгалтер может сверять счета-фактуры с контрагентами и проверять компании на благонадежность, проводить финанализ организации и оценивать вероятность выездной налоговой проверки.

А еще в Экстерне можно работать с электронными больничными, формировать и отправлять в ФСС реестры для выплаты пособия.

Интеграция с банками

Экстерн помогает заполнять платежные поручения. Выберите расчетный счет, с которого надо оплатить налог, и Экстерн сам заполнит остальные поля платежки или квитанции ПД и ПД 4-Сб. После этого можно оплатить налог в интернет-банке: Сбербанк, Точка, Тинькофф, Альфа-банк, УБРиР, Модульбанк. Как начать работу

Начать работу в Экстерне можно с сертификатом электронной подписи любого аккредитованного удостоверяющего центра. Мастер установки автоматически подготовит компьютер для работы с Экстерном.

Цены и бесплатный период

Бесплатно попробовать все возможности Экстерна можно на «Тест-драйве», который длится 3 месяца.

Экстерн предлагает тарифы для юрлиц и ИП на общем и специальных режимах, а также для бюджетных организаций. Есть специальный тариф для бухгалтерских фирм. К примеру, минимальный тариф для ИП в Москве — 5000 руб./год.