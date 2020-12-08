До 10 декабря надо сдать новый отчет в ФСС, чтобы врачи получили спецвыплаты

С ноября 2020 года действует новый порядок перечисления специальных выплат врачам и соцработникам, которые борются с коронавирусом. Теперь учреждения должны регулярно подавать в ФСС реестры сотрудников с правом на выплату. Деньги ФСС перечисляет непосредственно на карту МИР или счет работника. В декабре медорганизации подают в ФСС реестр с данными сотрудников дважды!

Порядок осуществления выплат для медорганизаций утвержден в Постановлении Правительства РФ от 30.10.2020 № 1762, для соцучреждений — в Постановлении Правительства РФ от 18.11.2020 № 1859.

Специальные выплаты будут перечислять регулярно:

сотрудникам медорганизаций — с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года;

сотрудникам соцучреждений — с 16 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Как оформить выплаты

Заполните и отправьте в ФСС реестр работников с правом на получение специальной социальной выплаты. Сделать это можно через Экстерн или с помощью локальных программ фонда . Ответные документы по реестру пока не предусмотрены. Чтобы удостовериться, что реестр ушел и принят, в Экстерне вы можете следить за статусом документа на вкладке «ФСС» — «Специальные социальные выплаты» — «Отправленные». Деньги поступят на расчетные счета или карты МИР сотрудников в течение 7 рабочих дней с момента, когда территориальный орган ФСС получит реестр. Если деньги не пришли, сотрудник может пожаловаться через личный кабинет на сайте ФСС или портал госуслуг.

Когда надо отправить реестр

Медорганизации подают в ФСС реестр ежемесячно не позднее 10-го рабочего дня после окончания отчетного месяца.

Соцорганизации направляют реестр не позднее 3 рабочих дней после окончания нормативной смены.

В декабре медикам надо подать реестр дважды: до 10-го, а также до 25-го числа — чтобы работники вовремя получили доплату за декабрь. При подаче реестра до 25-го числа медорганизациям надо исходить из ожидаемого (предполагаемого) рабочего времени полного месяца.

Кому положены выплаты

Новые социальные выплаты от государства положены сотрудникам организаций с ОКВЭДом:

85 «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» (справочник 2001)

86 «Деятельность в области здравоохранения» (справочник 2014),

87 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания» (справочник 2014),

88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания» (справочник 2014).

Но этот список не исчерпывающий.

Размер выплат и нормативная смена

Суммы выплат для разных категорий сотрудников установлены за нормативную смену: см. пункт 2 Постановления 1762 и пункт 2 Постановления 1859. Чтобы рассчитать размер выплаты для сотрудника, положенная сумма за смену умножается на число фактически отработанных нормативных смен, а также на районный и повышающий коэффициенты.

Что такое нормативная смена:

для медорганизаций это ⅕ продолжительности рабочего времени в неделю, которая установлена для конкретной категории работников. Например, если рабочая неделя врача — 36 часов, то нормативная смена составит 7,2 часа;

для соцучреждений это 14 календарных дней. Такие смены устанавливаются, если вводится особый режим работы.

По постановлению 1859 выплата работникам положена за отработанную нормативную смену, но в некоторых случаях заплатить могут и за неполную смену:

у работника подтвердили Covid-19;

работник вынужденно прервал смену из-за контакта с заболевшим;

работник отработал более 14 дней (оплачивается полная смена + дни сверх смены);

работник заступил на место коллеги, который прервал смену.

В этих ситуациях отработанные дни умножаются на 1/14 от суммы положенной выплаты.

Пример. Рассчитаем выплату за неполную смену (согласно Постановлению 1859). Старшая медсестра в доме-интернате для престарелых, который находится в Пермском крае, отработала 7 дней. Потом ее отстранили от работы, так как дома она контактировала с родственником, у которого подтвердился Covid-19. Коронавирус в отделении не обнаружен. За 14 дней старшая медсестра получила бы 25 000 рублей. Оплата за день составит 1/14 от этой суммы — 1785 рублей. Районный коэффициент равен 1,15, повышающего коэффициента в данном районе нет. Выполним расчет: 1785 рублей * 7 * 1,15 = 14 369 рублей. Такую сумму получит старшая медсестра.

Как заполнить реестр

Медорганизации указывают в реестре:

Свое наименование, ИНН, КПП, ОГРН.

К алендарный месяц , за который положена выплата.

алендарный месяц Сведения об отправителе реестра.

Данные о работнике: категория, должность (профессия), ФИО, дата рождения, СНИЛС, реквизиты для перечисления выплаты.

Районный и повышающий коэффициенты.

Фактическое число отработанных норматив ных смен.

Соцучреждения вносят в реестр:

Свое наименование, ИНН, КПП, ОГРН.

Интервал дат, за которые положена выплата.

Выявлен ли в организации коронавирус или нет — от этого зависит размер выплат.

Сведения об отправителе реестра.

Данные о работнике: категория, должность (профессия), ФИО, дата рождения, СНИЛС, реквизиты для перечисления выплаты.

Районный и повышающий коэффициенты.

Фактическое число отработанных нормативных смен и/или дней. Дни указывают, если сотрудник отработал смену не полностью, а смены плюс дни — если отработал полную и неполную смену.

Таким образом, суммы выплат в реестре не указываются, их рассчитает ФСС исходя из категории работника и отработанных смен.

В итоге в одном реестре будут данные по организации и по всем сотрудникам, которым положена выплата за этот период.

Если надо указать в реестре совместителя, то данные по каждой ставке заполняются отдельно. В списке сотрудников такой человек будет отображен столько раз, сколько ставок он занимает.

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