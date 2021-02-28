Новая форма расчёта 6‑НДФЛ с 2021 года

ФНС утвердила форму 6-НДФЛ, которую надо использовать с отчётности за I квартал 2021 года. Главное изменение — в состав расчёта включили справку 2-НДФЛ. Она стала новым приложением. Но есть и другие важные изменения.

Чем отличается новая форма

Изменения утверждены Приказом ФНС от 15.10.20 № ЕД-7-11/753@. Он вступает в силу начиная с расчёта за I квартал 2021 года.

Как и прежде, расчёт составляют нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. В него входят титульный лист, Раздел 1 и Раздел 2. Но в отличие от предыдущей формы, Раздел 1 заполняют информацией за последние 3 месяца, а Раздел 2, наоборот — данными нарастающим итогом с начала года.

Титульный лист

Титульный лист привели в соответствие с другими формами отчётности — изменили названия полей для указания периода, за который представляется расчёт:

«Отчётный период (код)» вместо «Период представления (код)»;

«Календарный год» вместо «Налоговый период (год)».

При лишении полномочий или закрытии обособленного подразделения в поле «Форма реорганизации (ликвидация)» теперь нужно указывать код «9».

Раздел 1 «Данные об обязательствах налогового агента»

В Разделе 1 указывают сроки перечисления и суммы удержанного налога за последние три месяца отчётного периода. Теперь заполнять раздел станет гораздо проще. В отличие от предыдущей формы, не нужно указывать даты фактического получения дохода, даты удержания налога и суммы полученного дохода.

В новом разделе 1 указывают:

в поле 020 — обобщённую по всем физлицам сумму НДФЛ, удержанного за последние три месяца отчётного периода;

в поле 021 — дату, не позднее которой должен быть перечислен удержанный налог (п. 6 ст. 226, п. 9 ст. 226.1 НК РФ);

в поле 022 — обобщённую сумму удержанного налога, которую нужно перечислить в дату из поля 021.

Количество заполненных строк с полями 021–022 зависит от числа доходов, налоги с которых нужно перечислить в разные сроки, например зарплата, больничные, дивиденды и пр. Значение в поле 020 должно быть равно сумме значений из полей 022.

Если зарплату на карты работников всегда перечисляют 10 числа и других выплат нет, то Раздел 1 за I квартал заполняют так:

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днём выплаты дохода (п. 6 ст. 226 НК РФ).

Например, в раздел 1 расчёта за I квартал включается сумма налога, удержанная с декабрьской зарплаты, выплаченной в январе (в первом месяце из трёх последних отчётного периода).

Кроме того, в Раздел 1 добавили строки для отражения сумм налога, которые налоговый агент вернул налогоплательщикам (поля 030 и 032) и дат, в которые он возвращён (поле 031). Аналогично строкам для удержанного НДФЛ количество строк 031 и 032 должно быть равно количеству дат возврата налога, а показатель в строке 030 должен быть равен сумме строк 032.

Раздел 2 «Расчёт исчисленных, удержанных и перечисленных сумм НДФЛ»

В Разделе 2 отражают обобщённые по всем физлицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода. Раздел 2 заполняется по каждой налоговой ставке, применяемой в налоговом периоде.

Новшеством стало выделение из общей суммы начисленного дохода, в том числе:

в поле 112 — суммы дохода по трудовым договорам (контрактам);

в поле 113 — суммы дохода по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг).

Раньше выделяли только сумму начисленных дивидендов.

В отличие от старой формы, в новом Разделе 2 нет полей для отражения итоговых значений по всем ставкам. Поля раздела заполняются обобщёнными по всем физлицам значениями нарастающим итогом с начала налогового периода по соответствующей налоговой ставке, в том числе:

поле 120 — общее количество физлиц, которым в отчётном периоде начислен облагаемый налогом доход. Если работник был несколько раз уволен и принят на работу в течение одного налогового периода, он учитывается один раз;

поле 160 — общая сумма удержанного налога;

поле 170 — общая сумма налога, не удержанная налоговым агентом;

поле 190 — общая сумма налога, возвращенная налоговым агентом налогоплательщикам.

Например, если в организации 5 работников и зарплата каждого из них 20 000 рублей в месяц (вычеты не предоставляются), то Раздел 2 расчёта за I квартал для ставки 13 % будет выглядеть так:

Особенности заполнения Раздела 1 и Раздела 2

Разделы 1 и 2 заполняются по каждой налоговой ставке, применяемой в налоговом периоде.

В них появились поля «Код бюджетной классификации». В разделе 1 в поле 010 и в разделе 2 в поле 105 надо указывать КБК, соответствующий налоговой ставке. Так, для НДФЛ по ставке 15%, относящейся к доходам свыше 5 млн рублей, нужно указать КБК — 182 1 01 02080 01 0000 110 (Приказ Минфина от 12.10.2020 № 236н).

Например, если единственному работнику в 2021 году выплачивается ежемесячно заработная плата в размере 700 000 рублей (вычеты не предоставляются), то за налоговый период сумма дохода составит 8,4 млн рублей. Это больше 5 млн рублей, значит НДФЛ будет исчислен по прогрессивной ставке. С момента превышения дохода 5 млн рублей разделы 1 и 2 в расчете 6-НДФЛ за 2021 год надо заполнять в двух экземплярах: один для ставки 13%, второй для ставки 15%.

Пример заполнения раздела 2 за отчетный период — 2021 год:

1. Доход, не превышающий 5 млн рублей и НДФЛ по ставке 13%

2. Доход, превышающий 5 млн рублей и НДФЛ по ставке 15%

Приложение 1 — «Справка о доходах и суммах налога физического лица»

Главное отличие новой формы расчёта в том, что в его состав включена «Справка о доходах и суммах налога физического лица» — бывшая справка 2-НДФЛ.

Справка практически аналогична форме 2-НДФЛ и содержит те же:

Раздел 1 «Данные о физическом лице — получателе дохода»;

Раздел 2 «Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода»;

Раздел 3 «Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты».

Но из нее исключены сведения о налоговом агенте, периоде, налоговом органе и признак. Ещё она отличается от формы 2-НДФЛ тем, что дополнена разделом 4, где следует отражать доход, с которого налоговый агент не удержал налог, и саму сумму неудержанного налога.

За 2020 год и ранее сообщение о невозможности удержания налога, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога представлялось отдельной формой 2-НДФЛ с признаком 2 (4 — если представлялась правопреемником).

Справку нужно заполнять только при составлении 6-НДФЛ за отчётный период — календарный год. Но если организация ликвидируется или ИП с наёмными работниками прекращает деятельность до окончания налогового периода, то в расчёт за конечный отчётный период включается справка. При этом на титульном листе в поле «Отчётный период» должен быть указан один из кодов:

34 — расчет представляется за год

51 — при ликвидации в 1 квартале

52 — при ликвидации во 2 квартале

53 — при ликвидации в 3 квартале

90 — при ликвидации в 4 квартале

Из этого следует, что если организация ликвидируется, например, в феврале 2021 года, то нужно представить расчёт 6-НДФЛ по новой форме, включив в него справки за период с 1 января до даты ликвидации. При этом на титульном листе надо отразить, что организация ликвидируется:

Если требуется скорректировать данные, указанные в уже сданных справках, нужно представить уточнённый расчёт 6-НДФЛ, включив в него корректирующие (аннулирующие) справки. При этом в поле «Номер корректировки сведений» указываются:

при исправлении данных — соответствующий номер корректировки (например, «01», «02» и т.д.);

при аннулировании ранее представленных данных — цифры «99».

При составлении первичной справки в поле «Номер корректировки сведений» проставляется «00».

Правила заполнения разделов 1, 2, 3 справки и приложения к ней — «Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода» — аналогичны правилам заполнения 2-НДФЛ.

Не изменилась форма «Справка о доходах и суммах налога физлица» (приложение 4 к приказу), которую налоговые агенты выдают по заявлениям физлиц.