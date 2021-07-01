Как работать с сертификатами ФНС, физлиц и электронными доверенностями в Контур.Экстерне

В 2019 году приняли поправки в Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые важны для всех, кто сдает отчетность через интернет. Рассказываем, в чем суть изменений и как они отразятся на работе пользователей Экстерна.

Что изменится

С 1 июля 2021 года

ФНС официально начнет бесплатно выпускать сертификаты юрлиц и ИП. Это будет некопируемый сертификат на руководителя организации. При этом территориальные налоговые органы в пилотном режиме выдают сертификаты в большинстве регионов страны уже с конца апреля.

С 1 января 2022 года

Сертификаты юридическим лицам и ИП будет выдавать только удостоверяющий центр ФНС России (далее — УЦ ФНС) и его доверенные лица.

Банкам будет выдавать сертификаты удостоверяющий центр ЦБ РФ, бюджетным организациям — удостоверяющий центр Федерального казначейства России.

Сотрудники организаций и уполномоченные лица должны будут использовать сертификаты физических лиц. Подписывать документы юридических лиц сотрудники смогут при наличии электронной доверенности, подписанной сертификатом руководителя, выданным УЦ ФНС. Получать сертификаты физлиц нужно будет в УЦ, которые аккредитованы по новым правилам.

Подробнее читайте в статье «Электронная подпись: что изменится с 1 июля 2021 года и позже»

Изменения коснутся всех организаций. Переходный период рассчитан на 6 месяцев — с 1 июля 2021-го до 1 января 2022 года. Не все процессы сейчас до конца понятны и прозрачны, ряд нормативных документов еще в разработке. Мы тщательно следим за ситуацией, адаптируем наши системы и помогаем пользователям переходить на новые схемы работы. В ближайшее время в Экстерне появятся подробные инструкции, как действовать организациям, чтобы бесперебойно выполнять свои обязательства по отчетности перед контролирующими органами. Когда инструкции будут опубликованы, мы дополнительно сообщим об этом.

Как настроить сертификат УЦ ФНС

Если вы планируете работать в Экстерне с сертификатом УЦ ФНС, вам потребуется дополнительно приобрести:

1. Носитель, чтобы записать на него сертификат и ключи электронной подписи.

Если у вас есть Рутокен Лайт, выданный ранее при подключении к Экстерну, то сертификат УЦ ФНС можно записать на него. Общий размер Рутокен Лайт — 64 Кб, на него можно записать до 15 контейнеров с сертификатами.

Подойдут носители: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ и другие, которые соответствуют требованиям ФСБ или ФСТЭК. Сертификат соответствия ФСТЭК России для ключевого носителя, который необходим для получения сертификата в УЦ ФНС, можно запросить в вашем сервисном центре.

Обратите внимание, в некоторых регионах в инспекциях просят пустой токен. В таком случае скопируйте все контейнеры с сертификатами и ключами на любой другой носитель или компьютер, чтобы в дальнейшем вы смогли расшифровать свою отчетность или включить в Экстерне режим хранения расшифрованных документов.

Если токена нет, его нужно приобрести, обратившись в ваш сервисный центр.

2. Лицензия СКЗИ КриптоПро CSP.

Лицензия нужна на каждое рабочее место, с которого в вашей организации будут работать с сертификатом УЦ ФНС. В Контуре можно купить лицензию КриптоПро на 12 месяцев или бессрочную.

Как использовать сертификат физлица и сертификат УЦ ФНС для входа в Экстерн

Если вы будете заходить в Экстерн с помощью сертификата физлица , вам нужно заранее указать телефон или логин и пароль для входа. Первый раз вы зайдете по ним, а дальше сможете входить по сертификату как обычно.

Не беспокойтесь, мы напомним вам в Экстерне о том, что надо указать данные для входа, если их еще нет. Но вы можете сделать это уже сейчас, кликнув на Ф.И.О. пользователя в Экстерне в правом верхнем углу.

Если вы будете входить с сертификатом УЦ ФНС , то, скорее всего, не заметите каких-либо изменений и войдете в сервис как обычно. Если этого не произойдет, в Экстерне мы покажем вам инструкцию, что нужно сделать для входа.

Как выбрать сертификат для подписи

Ниже расскажем, как подписывать отчетность в контролирующие органы сертификатом руководителя, выданным УЦ ФНС, или сертификатом физлица.

Отчетность в ФНС, Росстат

Чтобы отчитываться в ФНС и Росстат, вам нужно будет выбрать сертификат руководителя, выданный УЦ ФНС, или сертификат физлица в реквизитах плательщика как сертификат для подписи (инструкция).

Отчетность в ПФР

Чтобы отправлять отчетность в ПФР, вам, как и раньше, нужно будет сначала передать в ПФР регистрационные данные с информацией о сертификате (инструкция). При этом вы сможете выбрать в списке сертификат руководителя, выданный УЦ ФНС, или сертификат физлица.

При сдаче отчета СЗВ-ТД, а также документов ЗПЭД и УПУП сертификат нужно выбрать перед их отправкой — в списке появятся сертификаты физлица и сертификаты УЦ ФНС.

Если вы сдаете в ПФР только отчеты СЗВ-ТД, регистрационную информацию можно не отправлять.

Отчетность в ФСС

При отправке отчетности вы сможете выбрать сертификат руководителя, выданный УЦ ФНС, или сертификат физлица в списке.

Если сотрудник будет отправлять документы с сертификатом физлица, ему необходимо, как и прежде, сначала зарегистрироваться на портале ФСС и передать в ФСС бумажную доверенность старого образца (инструкция).

Многопользовательский режим работы в Экстерне

Раньше, чтобы добавить пользователя в Экстерн, требовалось купить рабочее место и сертификат. В июле появится возможность добавлять в Экстерн пользователей, не выпуская на них сертификат в процессе покупки, если у них уже будет сертификат физлица. Дело в том, что теперь при переходе в разные организации у сотрудника может оставаться на руках один и тот же сертификат физлица.

Как добавить в Экстерн нового пользователя (с сертификатом или без):

Сотрудник с правами администратора в Экстерне заполняет приглашение, где указывает e-mail нового пользователя, и высылает его.

Новый пользователь может принять приглашение, сразу же войти в Экстерн и при желании привязать свой сертификат для входа. И затем сможет входить либо по сертификату, либо по логину-паролю.

Таким образом, дополнительные пользователи смогут входить в Экстерн удобным способом: с сертификатом, по логину-паролю или указав код из СМС.

Электронные доверенности

С 1 января 2022 года сотрудники организаций смогут получать и использовать только сертификаты физлиц. В таком сертификате не указана организация, только Ф.И.О. сотрудника. Чтобы представлять организацию и подписывать от ее имени документы, сотруднику нужна будет электронную доверенность. Окончательные нормативно-правовые акты, которые утвердят электронную доверенность, появятся ближе к июлю. Мы следим за ситуацией и готовим решение, которое позволит использовать ее в сервисах Контура. Первой системой, с которой можно будет взаимодействовать по электронной доверенности, будет ФНС.

Электронные доверенности для отчетности в ФНС

Электронная доверенность подтверждает, что физлицо имеет полномочия сдавать за организацию какие-либо документы в ФНС. Она должна быть подписана сертификатом руководителя, выданным УЦ ФНС.

Электронная доверенность заменит текущую бумажную доверенность с подписью руководителя.

Формат электронной доверенности представителя налогоплательщика для отправки документов в ФНС прописан в проекте приказа и начнет действовать с 1 июля 2021 года. Однако вся новая схема работы — с переходом на сертификаты физлиц и электронные доверенности — станет обязательной только с 1 января. Таким образом, есть еще полгода переходного периода, когда будут действовать старый и новый сценарии работы.

Как отправить электронную доверенность в ФНС

На скринах, которые вы увидите дальше, — прототипы. То, как в итоге будет выглядеть в Экстерне работа с электронными доверенностями, может отличаться от представленных изображений.

В Экстерне в «Реквизитах плательщика» в блоке «Подписание документов» можно будет выбрать сертификат физлица и затем нажать на кнопку «Добавить доверенность».

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Затем будут варианты:

«Заполнить» — появится окно, куда надо внести данные.

«Есть принятая электронная доверенность» — если раньше вы уже работали в другой системе отчетности с сертификатом физлица, можно просто ввести данные действующей электронной доверенности.

Руководитель сможет выдать права на отправку отчетности в конкретную ИФНС, а не во все сразу, но по умолчанию Экстерн будет считать, что доверенность действует во всех ИФНС.

Как подписать и отправить электронную доверенность

Здесь может быть две ситуации.

Если у вас есть доступ к сертификату руководителя, выданному УЦ ФНС, нужно выбрать кнопку «Подписать и отправить». Например, руководитель находится в соседней комнате и можно попросить его подойти со своим сертификатом.

Если у вас нет доступа к сертификату руководителя от УЦ ФНС, нажимайте на кнопку «Запросить подпись», в открывшемся окне укажите e-mail руководителя, можете оставить комментарий и нажмите «Отправить».

В «Реквизитах плательщика» будет отражаться, какого числа был отправлен запрос на подпись руководителю, а в списке организаций появится статус «Доверенность ожидает подписи».

Когда руководитель подпишет доверенность по ссылке из полученного письма, вы увидите уведомление в Экстерне и сможете отправить доверенность в ФНС. После этого нужно будет подождать ответ от ФНС.

Если от ФНС пришел отказ, вы сможете посмотреть причину отказа и переоформить доверенность.

Если ФНС приняла доверенность, вы сможете отчитываться за организацию, данные из доверенности будут подтягиваться в сообщение о представительстве, которое высылается вместе с отчетами.

Как отозвать электронную доверенность

Электронную доверенность нужно отозвать, например, если физлицо уже не работает в обслуживающей бухгалтерии и не должно иметь полномочий подписывать документы за организацию.

Отзыв электронной доверенности — формализованный документ, который надо подписать сертификатом руководителя, выданным УЦ ФНС.

Отозвать доверенность можно в «Реквизитах плательщика» в блоке доверенности. Заполните форму отзыва и отправьте ее, подписав сертификатом руководителя или предварительно запросив подпись от руководителя. Когда от ФНС придет ответ, что отзыв принят, доверенность перестанет действовать.

Наши рекомендации

1. Настройте альтернативный способ входа в Экстерн. Это позволит избежать ситуации, когда вы не сможете зайти в Экстерн с новым сертификатом. Заполните в личном кабинете Экстерна в «Настройках входа» почту, пароль и телефон (инструкция). Рекомендуем указывать номер телефона, так вы всегда сможете войти в Экстерн, даже если забудете логин для входа.

2. Чтобы даже в переходный период при смене сертификата у вас был доступ к своим документам из отчетности в ФНС и Росстат, включите настройку «Хранение расшифрованных отчетов». А также установите на компьютер Контур.Архив, который сохраняет и расшифровывает документы из отчетности в ФНС, ФСС, Росстат, а также требования ФНС, формализованные ответы на них и первичные (подтверждающие) документы к отчетам. Контур.Архив скачивает и расшифровывает документы за выбранный период, а затем продолжает загружать новые документы из Экстерна. Таким образом, у вас всегда будет под рукой полный актуальный архив отчетности.

3. Не стоит волноваться. До 1 января 2022 года действуют два сценария работы в Экстерне: с сертификатами, выпущенными коммерческими УЦ, и с сертификатами, выданными УЦ ФНС. Следите за уведомлениями в Экстерне — мы будем подсказывать вам, что делать, чтобы переход на новые сертификаты прошел без проблем.

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