Как заполнить уточненный расчет по страховым взносам

Все организации и предприниматели с сотрудниками каждый квартал сдают в ФНС расчет по страховым взносам, чтобы отчитаться по пенсионным взносам, а также взносам на социальное и медицинское страхование. Если в поданной форме были допущены ошибки, то компания или ИП подают уточненный расчет.

Давайте посмотрим, по каким правилам нужно составлять уточненный расчет, если в первичном отчете сведения были отражены не полностью и если была уменьшена база для расчета страховых взносов за предшествующие периоды.

Когда нужно подавать уточненный расчет

Подать в налоговую уточненный расчет нужно, если вы обнаружили в уже отправленном расчете следующие факты (п. 1.2 Порядка заполнения расчета по страховым взносам, утв. Приказом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@, далее — Порядка):

вы не указали какие-либо сведения или указали их не полностью;

вы допустили ошибки, которые привели к занижению суммы страховых взносов, которую надо уплатить;

вы выполнили перерасчет базы за предыдущий период в сторону уменьшения (Письмо ФНС от 24.08.2017 № БС-4-11/16793@ ).

Порядок подачи уточненного расчета в налоговый орган утверждает статья 81 Налогового кодекса.

Состав уточненного расчета

Уточненный расчет отличается от первичного номером корректировки в специальном поле. В первичном расчете на титульном листе в качестве номера корректировки ставится ноль, а уже в уточненном расчете отражаются цифры 1, 2, 3 и так далее. Например, номер корректирующего РСВ «1» значит, что корректировка подается в первый раз.

В уточненный расчет нужно включить ранее поданные разделы и приложения к ним с учетом внесенных изменений. Исключение — раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» — его нужно включать только по физлицам, по которым произошли изменения.

В уточняющем расчете указывают только новые корректные показатели. Не надо вносить суммы, на которые уменьшились или увеличились данные первичного отчета.

Как действовать при неполном отражении сведений

Например, в первом квартале компания не начислила взносы по дополнительному тарифу газоэлектросварщику (вредные условия труда, подкласс 3.2) и не отразила их в расчете по страховым взносам.

В этом случае надо доначислить и уплатить взносы по соответствующей ставке 4 %, а затем внести необходимые изменения и подать в налоговую уточненный расчет.

В уточненный расчет нужно включить раздел 1 с теми же приложениями и подразделами, что были представлены за первый квартал первоначально. При этом надо дозаполнить в разделе один строки с шестидесятой по семьдесят третью, и дополнить Приложение один подразделом 1.3.2. А раздел 3 сотрудника дополнить подразделом 3.2.2.

Как действовать при перерасчете в сторону уменьшения

Если нужно скорректировать базу для расчета страховых взносов за предшествующий отчетный период, следует подать уточненный расчет за этот период. При этом в расчете за текущий отчетный период не нужно отражать сумму перерасчета за предшествующий период. Отрицательные значения в расчет также не заносят (раздел II «Общие требования к порядку заполнения Расчета» Порядка).

Например, в июле компания сделала перерасчет отпускных, начисленных в июне, уволившемуся работнику. В результате получились отрицательные база и исчисленные взносы.

В этом случае надо подать в налоговую уточненный расчет за полугодие с уменьшенными суммами, а в расчете за 9 месяцев учесть это в графах «Всего с начала расчетного периода».

При заполнении уточненного расчета нужно скорректировать показатели ранее представленного расчета за полугодие.

В разделе 3 со сведениями о лице, которому сделан перерасчет, нужно указать корректные показатели, то есть уменьшенные суммы. А именно в подразделе 3.2.1:

в строку 140 — внести сумму выплат за третий месяц (июнь), которая уменьшена на разницу, полученную в результате перерасчета отпускных;

в строке 150 — указать уменьшенную сумму базы для исчисления взносов;

в строку 170 — внести уменьшенную сумму взносов.

В приложениях 1 и 2 раздела 1 надо указать уменьшенные значения — в графах, которые относятся к третьему месяцу, и в графах «Всего с начала расчетного периода».