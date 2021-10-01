Прослеживаемость товаров 2021: кто участвует и как отчитываться

С 8 июля 2021 года все компании, которые являются импортерами подконтрольного товара и те, кто реализует или приобретает его, должны отчитываться перед ФНС России. Какие товары подлежат прослеживаемости, для чего нужен регистрационный номер партии товара и какие новые отчеты сдают участники системы прослеживаемости, узнаете из статьи.
Новая мера контроля
Прослеживаемость товаров введена Федеральным законом от 09.11.2020 № 371-ФЗ. Новые правила систематизируют учет, хранение сведений и помогают отслеживать путь ввозимых товаров из других стран. Новая мера позволит снизить долю нелегальных продуктов на российском рынке. Прослеживаемости подлежат партии товаров, а не каждая единица продукции.
Участники системы
Участники оборота, которые представляют отчетность:
- организации и индивидуальные предприниматели вне зависимости от системы налогообложения;
- агенты, которые ведут операции с прослеживаемыми товарами;
- другие участники товарооборота.
Товары
Товары, подлежащие прослеживаемости, утверждены постановлением Правительства от 25.07.2021 № 1110. К ним относятся:
- холодильники, морозильники, тепловые насосы,
- бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, планировщики, трамбовочные машины и др.,
- машины стиральные, бытовые и для прачечных,
- мониторы и проекторы,
- автопогрузчики,
- транспортные средства промышленного назначения,
- детские коляски,
- автомобильные детские кресла безопасности (с металлическими и пластмассовыми каркасами) и др.
С 2022 года список товаров пополнят «срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами».
Приобретая товар, определить, относится ли он к прослеживаемым, можно на сайте Федеральной налоговой службы. Для этого нужен код ТН ВЭД или ОКПД2, также найти можно по наименованию товара и номеру декларации на товары.
Регистрационный номер партии товара (РНПТ)
РНПТ — это номер, при помощи которого налоговая инспекция отслеживает движение товара. Получение РНПТ обязательно, его указывают в счетах-фактурах, УПД и пр.
В зависимости от того, как товар попал в РФ, налогоплательщики по-разному получают РНПТ.
- Товар ввезен из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) → Необходимо направить в территориальный орган ФНС уведомление о ввозе. В ответ на уведомление налоговая присвоит РНПТ.
- Товар ввезли из стран, не входящих в ЕАЭС → Надо самостоятельно сформировать РНПТ из номера грузовой таможенной декларации и номера партии без уведомления налоговой
- Товар был в остатках, когда ввели прослеживаемость → Требуется подать уведомление об остатках товаров в налоговый орган в любой срок до их продажи, утилизации, передачи в уставный капитал, комиссионеру и пр.
Указывать РНПТ нужно в счетах-фактурах плательщикам НДС, в отгрузочных документах — неплательщикам. РНПТ должен быть присвоен каждой партии товара.
Новые формы отчетности
ФНС России ввела новые формы документов, которые необходимо представлять участникам оборота прослеживаемых товаров:
- уведомление о перемещении товаров на территорию другого государства — члена ЕАЭС (форма по классификатору налоговых документов (КНД) 1169009),
- уведомление о ввозе товаров с территории государства — члена ЕАЭС в РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией (форма по КНД 1169008),
- уведомление об остатках товаров (форм КНД 1169011),
- отчет об операциях с товарами (форма по КНД 1169010).
Каждый документ имеет свой срок сдачи и порядок заполнения, они указаны в приказе ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@, который вступит в силу с 10 сентября 2021 года.
Всю отчетность необходимо сдавать через операторов электронного документооборота (ЭДО) в ИФНС по месту учета. Представить документы можно через сервис электронной отчетности через интернет Контур.Экстерн.
Уведомление о ввозе товаров из ЕАЭС
Подать форму документа в налоговую необходимо в течение пяти рабочих дней с даты принятия товаров на учет (постановление Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108).
Информацию при заполнении уведомления следует брать из сопроводительных документов, подтверждающих приобретение и перемещение товаров. Товары, имеющие один код ТН ВЭД и единицу измерения, включают в одно уведомление. Для остальных создают отдельные уведомления на каждую номенклатурную единицу.
В блоке «Сведения о товаре» указывают реквизиты продавца и сопроводительного документа. Для системы прослеживаемости весь товар следует указывать в штуках. Таким образом, его количество может отличаться от данных в сопроводительном документе, если была выбрана иная единица измерения, например коробки, упаковки.
После заполнения уведомления о ввозе товара и его представления в ФНС РФ, орган присвоит РНПТ и направит соответствующую квитанцию.
Уведомление об остатках
Представлять документ в налоговый орган по месту учета через оператора ЭДО следует, если товары в остатках будут реализованы, утилизированы, переданы и пр. Пока прослеживаемый товар используется для собственных нужд, формировать уведомление нет необходимости.
Уведомление заполняют на основании первичного учетного документа, например акта инвентаризации, бухгалтерской справки-расчета.
После получения уведомления налоговая присваивает РНПТ и направляет квитанцию. Если уведомление об остатках направлено ошибочно или содержит неточности, необходимо отправить корректировочное уведомление.
Самостоятельно сформировать РНПТ можно, если товары были ввезены в РФ с 1 января 2018 года по 8 июля 2021 года. РНПТ формируется из номера декларации на товары и порядкового номера товара в ней.
Прекращение прослеживаемости
Товар перестает быть прослеживаемым, если:
- покидает территорию РФ,
- его исключают из перечня прослеживаемых,
- его передают в производство, утилизируют, конфискуют и пр.,
- при инвентаризации выявлена его недостача,
- реализован дипломатическим представительствам и консульским учреждениям, представительствам государств при международных организациях, международным организациям или их представительствам, пользующимся привилегиями и (или) иммунитетами в соответствии с международными договорами Российской Федерации, при условии последующего официального использования этих товаров,
- продают физическому лицу для личного пользования.
Однако товар снова становится прослеживаемым, если физлицо, которое приобрело его, вернуло продавцу, либо если он не был использован в производстве.
Штрафы за нарушение
В настоящее время ответственности за неисполнение новых правил о прослеживаемости товаров нет.
12 июля 2021 года на Федеральном портале опубликован проект Федерального закона «О внесении изменений в КоАП РФ», который предполагает ввести новые статьи о наложении штрафов, вступающие в силу 1 июля 2022 года:
- 1 000 руб. — за каждый непредставленный или несвоевременно представленный в налоговый орган отчет об операциях с прослеживаемыми товарами и документ, содержащий реквизиты прослеживаемости,
- 1 000 руб. — за каждый счет-фактуру, универсальный передаточный документ (УПД) и пр., в которых отсутствуют, неполно отражены или искажены реквизиты прослеживаемости,
- 1 000 руб. — за каждый отчет об операциях с прослеживаемыми товарами с неверными реквизитами при корректном отражении реквизитов в счетах-фактурах и/или в УПД, на основании которых были отражены реквизиты прослеживаемости в отчете об операциях,
- 200 руб. — за каждый счет-фактуру, УПД и пр. с реквизитами прослеживаемости, для которых нарушен установленный способ выставления.
Проект находится на рассмотрении.