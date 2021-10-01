Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Прослеживаемость товаров 2021: кто участвует и как отчитываться

Для рубрики Прослеживаемость товаров
Версия для печати

С 8 июля 2021 года все компании, которые являются импортерами подконтрольного товара и те, кто реализует или приобретает его, должны отчитываться перед ФНС России. Какие товары подлежат прослеживаемости, для чего нужен регистрационный номер партии товара и какие новые отчеты сдают участники системы прослеживаемости, узнаете из статьи. 

Новая мера контроля

Прослеживаемость товаров введена Федеральным законом от 09.11.2020 № 371-ФЗ. Новые правила систематизируют учет, хранение сведений и помогают отслеживать путь ввозимых товаров из других стран. Новая мера позволит снизить долю нелегальных продуктов на российском рынке. Прослеживаемости подлежат партии товаров, а не каждая единица продукции.

Участники системы

Участники оборота, которые представляют отчетность:

  • организации и индивидуальные предприниматели вне зависимости от системы налогообложения;
  • агенты, которые ведут операции с прослеживаемыми товарами;
  • другие участники товарооборота.

Товары

Товары, подлежащие прослеживаемости, утверждены постановлением Правительства от 25.07.2021 № 1110. К ним относятся:

  • холодильники, морозильники, тепловые насосы,
  • бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, планировщики, трамбовочные машины и др.,
  • машины стиральные, бытовые и для прачечных,
  • мониторы и проекторы,
  • автопогрузчики,
  • транспортные средства промышленного назначения,
  • детские коляски,
  • автомобильные детские кресла безопасности (с металлическими и пластмассовыми каркасами) и др.

С 2022 года список товаров пополнят «срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами».

Приобретая товар, определить, относится ли он к прослеживаемым, можно на сайте Федеральной налоговой службы. Для этого нужен код ТН ВЭД или ОКПД2, также найти можно по наименованию товара и номеру декларации на товары.

Регистрационный номер партии товара (РНПТ)

РНПТ — это номер, при помощи которого налоговая инспекция отслеживает движение товара. Получение РНПТ обязательно, его указывают в счетах-фактурах, УПД и пр.

В зависимости от того, как товар попал в РФ, налогоплательщики по-разному получают РНПТ.

  • Товар ввезен из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) → Необходимо направить в территориальный орган ФНС уведомление о ввозе. В ответ на уведомление налоговая присвоит РНПТ.
  • Товар ввезли из стран, не входящих в ЕАЭС → Надо самостоятельно сформировать РНПТ из номера грузовой таможенной декларации и номера партии без уведомления налоговой
  • Товар был в остатках, когда ввели прослеживаемость → Требуется подать уведомление об остатках товаров в налоговый орган в любой срок до их продажи, утилизации, передачи в уставный капитал, комиссионеру и пр. 

Указывать РНПТ нужно в счетах-фактурах плательщикам НДС, в отгрузочных документах — неплательщикам. РНПТ должен быть присвоен каждой партии товара.

Новые формы отчетности

ФНС России ввела новые формы документов, которые необходимо представлять участникам оборота прослеживаемых товаров:

  • уведомление о перемещении товаров на территорию другого государства — члена ЕАЭС (форма по классификатору налоговых документов (КНД) 1169009),
  • уведомление о ввозе товаров с территории государства — члена ЕАЭС в РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией (форма по КНД 1169008),
  • уведомление об остатках товаров (форм КНД 1169011),
  • отчет об операциях с товарами (форма по КНД 1169010).

Каждый документ имеет свой срок сдачи и порядок заполнения, они указаны в приказе ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@, который вступит в силу с 10 сентября 2021 года.

Всю отчетность необходимо сдавать через операторов электронного документооборота (ЭДО) в ИФНС по месту учета. Представить документы можно через сервис электронной отчетности через интернет Контур.Экстерн.

Уведомление о ввозе товаров из ЕАЭС

Подать форму документа в налоговую необходимо в течение пяти рабочих дней с даты принятия товаров на учет (постановление Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108).

Информацию при заполнении уведомления следует брать из сопроводительных документов, подтверждающих приобретение и перемещение товаров. Товары, имеющие один код ТН ВЭД и единицу измерения, включают в одно уведомление. Для остальных создают отдельные уведомления на каждую номенклатурную единицу.

В блоке «Сведения о товаре» указывают реквизиты продавца и сопроводительного документа. Для системы прослеживаемости весь товар следует указывать в штуках. Таким образом, его количество может отличаться от данных в сопроводительном документе, если была выбрана иная единица измерения, например коробки, упаковки.

После заполнения уведомления о ввозе товара и его представления в ФНС РФ, орган присвоит РНПТ и направит соответствующую квитанцию. 

Уведомление об остатках

Представлять документ в налоговый орган по месту учета через оператора ЭДО следует, если товары в остатках будут реализованы, утилизированы, переданы и пр. Пока прослеживаемый товар используется для собственных нужд, формировать уведомление нет необходимости. 

Уведомление заполняют на основании первичного учетного документа, например акта инвентаризации, бухгалтерской справки-расчета.

После получения уведомления налоговая присваивает РНПТ и направляет квитанцию. Если уведомление об остатках направлено ошибочно или содержит неточности, необходимо отправить корректировочное уведомление.

Самостоятельно сформировать РНПТ можно, если товары были ввезены в РФ с 1 января 2018 года по 8 июля 2021 года. РНПТ формируется из номера декларации на товары и порядкового номера товара в ней.

Прекращение прослеживаемости

Товар перестает быть прослеживаемым, если:

  • покидает территорию РФ,
  • его исключают из перечня прослеживаемых,
  • его передают в производство, утилизируют, конфискуют и пр.,
  • при инвентаризации выявлена его недостача,
  • реализован дипломатическим представительствам и консульским учреждениям, представительствам государств при международных организациях, международным организациям или их представительствам, пользующимся привилегиями и (или) иммунитетами в соответствии с международными договорами Российской Федерации, при условии последующего официального использования этих товаров,
  • продают физическому лицу для личного пользования.

Однако товар снова становится прослеживаемым, если физлицо, которое приобрело его, вернуло продавцу, либо если он не был использован в производстве.

Штрафы за нарушение

В настоящее время ответственности за неисполнение новых правил о прослеживаемости товаров нет.

12 июля 2021 года на Федеральном портале опубликован проект Федерального закона «О внесении изменений в КоАП РФ», который предполагает ввести новые статьи о наложении штрафов, вступающие в силу 1 июля 2022 года:

  • 1 000 руб. — за каждый непредставленный или несвоевременно представленный в налоговый орган отчет об операциях с прослеживаемыми товарами и документ, содержащий реквизиты прослеживаемости,
  • 1 000 руб. — за каждый счет-фактуру, универсальный передаточный документ (УПД) и пр., в которых отсутствуют, неполно отражены или искажены реквизиты прослеживаемости,
  • 1 000 руб. — за каждый отчет об операциях с прослеживаемыми товарами с неверными реквизитами при корректном отражении реквизитов в счетах-фактурах и/или в УПД, на основании которых были отражены реквизиты прослеживаемости в отчете об операциях,
  • 200 руб. — за каждый счет-фактуру, УПД и пр. с реквизитами прослеживаемости, для которых нарушен установленный способ выставления.

Проект находится на рассмотрении.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
«Контур»
«Контур»
Сервисы для бухгалтерии и бизнеса
Перейти в профиль
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Мероприятия компании

Посмотрите все материалы

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога