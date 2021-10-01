Прослеживаемость товаров 2021: кто участвует и как отчитываться

С 8 июля 2021 года все компании, которые являются импортерами подконтрольного товара и те, кто реализует или приобретает его, должны отчитываться перед ФНС России. Какие товары подлежат прослеживаемости, для чего нужен регистрационный номер партии товара и какие новые отчеты сдают участники системы прослеживаемости, узнаете из статьи.

Новая мера контроля

Прослеживаемость товаров введена Федеральным законом от 09.11.2020 № 371-ФЗ. Новые правила систематизируют учет, хранение сведений и помогают отслеживать путь ввозимых товаров из других стран. Новая мера позволит снизить долю нелегальных продуктов на российском рынке. Прослеживаемости подлежат партии товаров, а не каждая единица продукции.

Участники системы

Участники оборота, которые представляют отчетность:

организации и индивидуальные предприниматели вне зависимости от системы налогообложения;

агенты, которые ведут операции с прослеживаемыми товарами;

другие участники товарооборота.

Товары

Товары, подлежащие прослеживаемости, утверждены постановлением Правительства от 25.07.2021 № 1110. К ним относятся:

холодильники, морозильники, тепловые насосы,

бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, планировщики, трамбовочные машины и др.,

машины стиральные, бытовые и для прачечных,

мониторы и проекторы,

автопогрузчики,

транспортные средства промышленного назначения,

детские коляски,

автомобильные детские кресла безопасности (с металлическими и пластмассовыми каркасами) и др.

С 2022 года список товаров пополнят «срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами».

Приобретая товар, определить, относится ли он к прослеживаемым, можно на сайте Федеральной налоговой службы. Для этого нужен код ТН ВЭД или ОКПД2, также найти можно по наименованию товара и номеру декларации на товары.

Регистрационный номер партии товара (РНПТ)

РНПТ — это номер, при помощи которого налоговая инспекция отслеживает движение товара. Получение РНПТ обязательно, его указывают в счетах-фактурах, УПД и пр.

В зависимости от того, как товар попал в РФ, налогоплательщики по-разному получают РНПТ.

Товар ввезен из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) → Необходимо направить в территориальный орган ФНС уведомление о ввозе. В ответ на уведомление налоговая присвоит РНПТ.

Товар ввезли из стран, не входящих в ЕАЭС → Надо самостоятельно сформировать РНПТ из номера грузовой таможенной декларации и номера партии без уведомления налоговой

Товар был в остатках, когда ввели прослеживаемость → Требуется подать уведомление об остатках товаров в налоговый орган в любой срок до их продажи , утилизации, передачи в уставный капитал, комиссионеру и пр.

Указывать РНПТ нужно в счетах-фактурах плательщикам НДС, в отгрузочных документах — неплательщикам. РНПТ должен быть присвоен каждой партии товара.

Новые формы отчетности

ФНС России ввела новые формы документов, которые необходимо представлять участникам оборота прослеживаемых товаров:

уведомление о перемещении товаров на территорию другого государства — члена ЕАЭС (форма по классификатору налоговых документов (КНД) 1169009),

уведомление о ввозе товаров с территории государства — члена ЕАЭС в РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией (форма по КНД 1169008),

уведомление об остатках товаров (форм КНД 1169011),

отчет об операциях с товарами (форма по КНД 1169010).

Каждый документ имеет свой срок сдачи и порядок заполнения, они указаны в приказе ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@, который вступит в силу с 10 сентября 2021 года.

Всю отчетность необходимо сдавать через операторов электронного документооборота (ЭДО) в ИФНС по месту учета. Представить документы можно через сервис электронной отчетности через интернет Контур.Экстерн.

Уведомление о ввозе товаров из ЕАЭС

Подать форму документа в налоговую необходимо в течение пяти рабочих дней с даты принятия товаров на учет (постановление Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108).

Информацию при заполнении уведомления следует брать из сопроводительных документов, подтверждающих приобретение и перемещение товаров. Товары, имеющие один код ТН ВЭД и единицу измерения, включают в одно уведомление. Для остальных создают отдельные уведомления на каждую номенклатурную единицу.

В блоке «Сведения о товаре» указывают реквизиты продавца и сопроводительного документа. Для системы прослеживаемости весь товар следует указывать в штуках. Таким образом, его количество может отличаться от данных в сопроводительном документе, если была выбрана иная единица измерения, например коробки, упаковки.

После заполнения уведомления о ввозе товара и его представления в ФНС РФ, орган присвоит РНПТ и направит соответствующую квитанцию.

Уведомление об остатках

Представлять документ в налоговый орган по месту учета через оператора ЭДО следует, если товары в остатках будут реализованы, утилизированы, переданы и пр. Пока прослеживаемый товар используется для собственных нужд, формировать уведомление нет необходимости.

Уведомление заполняют на основании первичного учетного документа, например акта инвентаризации, бухгалтерской справки-расчета.

После получения уведомления налоговая присваивает РНПТ и направляет квитанцию. Если уведомление об остатках направлено ошибочно или содержит неточности, необходимо отправить корректировочное уведомление.

Самостоятельно сформировать РНПТ можно, если товары были ввезены в РФ с 1 января 2018 года по 8 июля 2021 года. РНПТ формируется из номера декларации на товары и порядкового номера товара в ней.

Прекращение прослеживаемости

Товар перестает быть прослеживаемым, если:

покидает территорию РФ,

его исключают из перечня прослеживаемых,

его передают в производство, утилизируют, конфискуют и пр.,

при инвентаризации выявлена его недостача,

реализован дипломатическим представительствам и консульским учреждениям, представительствам государств при международных организациях, международным организациям или их представительствам, пользующимся привилегиями и (или) иммунитетами в соответствии с международными договорами Российской Федерации, при условии последующего официального использования этих товаров,

дипломатическим представительствам и консульским учреждениям, представительствам государств при международных организациях, международным организациям или их представительствам, пользующимся привилегиями и (или) иммунитетами в соответствии с международными договорами Российской Федерации, при условии последующего официального использования этих товаров, продают физическому лицу для личного пользования.

Однако товар снова становится прослеживаемым, если физлицо, которое приобрело его, вернуло продавцу, либо если он не был использован в производстве.

Штрафы за нарушение

В настоящее время ответственности за неисполнение новых правил о прослеживаемости товаров нет.

12 июля 2021 года на Федеральном портале опубликован проект Федерального закона «О внесении изменений в КоАП РФ», который предполагает ввести новые статьи о наложении штрафов, вступающие в силу 1 июля 2022 года:

1 000 руб. — за каждый непредставленный или несвоевременно представленный в налоговый орган отчет о б операциях с прослеживаемыми товарами и документ, содержащий реквизиты прослеживаемости ,

б операциях с прослеживаемыми товарами и документ, содержащий реквизиты прослеживаемости 1 000 руб. — за каждый счет-фактуру, универсальный передаточный документ (УПД) и пр., в которых отсутствуют, неполно отражены или искажены реквизиты прослеживаемости,

1 000 руб. — за каждый отчет об операциях с прослеживаемыми товарами с неверными реквизитами при корректном отражении реквизитов в счетах-фактурах и/или в УПД, на основании которых были отражены реквизиты прослеживаемости в отчете об операциях,

200 руб. — за каждый счет-фактуру, УПД и пр. с реквизитами прослеживаемости, для которых нарушен установленный способ выставления.

Проект находится на рассмотрении.