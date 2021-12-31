Никто не уйдет с пустыми руками. В Контуре Черная Пятница!

Пришло время самых выгодных цен в году. Скидки до 50%, пробные периоды и дополнительные месяцы работы в сервисе в подарок — в ближайшее время такого точно не будет.

Контур. Экстерн — Скидка 50%

На любой тарифный план и тарифный модификатор.

Подойдет для новых клиентов и для тех, у кого оплаченный тарифный план Контур.Экстерна закончился больше 6 месяцев назад.

Экстерн не требует установки и обновлений, формы отчетности всегда актуальны, а встроенная проверка поможет сдать отчеты с первого раза.

Контур.Бухгалтерия — Скидка до 50%

Получите максимум возможностей за полцены.

Скидка 25% на тарифы «Комфорт» и «Зарплата», а также 35% на тариф «Оптимальный» и 50% на тариф «Максимальный». Подходит для ИП и ООО на ОСНО и УСН.

Ведите бухучет, начисляйте зарплату, больничные и отпускные, отправляйте отчетность через интернет. Для бухгалтеров, директоров и бухгалтерских фирм.

Контур.НДС+

Скидка 50% на любой тариф для одной организации.

Акция распространяется на новых клиентов сервиса. Для обслуживающих бухгалтерий скидка 15%.

Ответьте на требование ФНС о представлении пояснений в несколько кликов.

Скидки действуют до 28 ноября. Оставьте заявку на сайте акции и забронируйте нужное спецпредложение.