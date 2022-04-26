«А сдача будет?» — насколько выросла доля наличных оплат

Аналитики ОФД от Контур.Маркета изучили поток клиентских чеков в первой половине февраля и сравнили его с данными за март. Так они выяснили, насколько выросла доля наличных оплат по стране и в отдельных регионах, а еще изменилось ли общее количество покупок до начала спецоперации и вовремя.

Материал создан при участии экспертов «Контур Экстерн».

В целом по стране

Прокомментировала Дарья Жигалина, аналитик ОФД от Контур.Маркета:

«Последние несколько лет доля наличных оплат постепенно падала. В 2019 году этот показатель составлял 65%, в 2020 — 56%, в 2021 году упал до 48%, а на начало 2022 года и вовсе составил 42%. Соответственно росла доля безналичных оплат. Но, начиная с конца февраля, доля наличных оплат начала расти, и уже в марте мы зафиксировали 3%».

В феврале доля наличных оплат составила 38%, а в марте увеличилась до 41%. То есть россияне стали не только чаще платить наличкой за покупки, а еще и чаще снимать кэш. На снятие налички некоторые банкомат тоже выдают чеки. В марте общее количество покупок выросло на 5%.

«Скорее всего россияне запасались товарами первой необходимости впрок и скупали товары брендов, которые объявили об уходе с российского рынка. При этом данные с касс свидетельствуют о росте цен» — добавляет Дарья Жигалина.

Отдельные регионы

Комментарий Дарьи Жигалиной, аналитика ОФД от Контур.Маркета:

«Количество операций с наличными увеличилось, но не критично. Нет массового тренда на снятие наличных, россияне продолжают активно пользоваться картами. При этом банки отмечают, что увеличился спрос на карты с национальной платежной системой „Мир“».

В Москве и области количество чеков увеличилось на 3%. А доля наличных оплат выросла с 26 до 30%.

В Санкт-Петербурге и Ленобласти расчетов стало больше на 12%. В феврале доля наличных оплат была 22%, сейчас — 25%.

Екатеринбуржцы и жители Свердловской области стали покупать чаще на 5 %, и чаще расплачиваться наличкой: было — 35%, стало 37%.

Источник: новости СКБ Контур