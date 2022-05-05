Счет ИП за границей: прием платежей, валютные ограничения

Разъяснения по вопросу получения валютной выручки содержатся в указах президента и в информации, которую публикует ЦБ.

Ранее эксперт сервиса для предпринимателей Эльба рассматривал тему ИП в эмиграции — разбирался, кому и как платить налоги. В очередном видеосюжете собраны ответы на самые распространенные вопросы бизнеса о приеме платежей на счет ИП за границей и валютных ограничениях.

Получение валюты на свой иностранный счет

Сегодня те, кто уезжает в Грузию, Армению и открывает там счета, интересуются, как им продолжать работать. В указе Президента от 28.02.2022 № 79 говорится, что с 1 марта 2022 года запрещено «зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка».

Это звучит так, будто резиденты не могут со своего валютного расчетного счета перевести деньги на свой иностранный валютный счет. Но не все именно так трактуют эту формулировку. Появлялись мнения, что она указывает на запрет принимать любые поступления на зарубежный валютный счет. Ясность внесли комментарии ЦБ.

На своем сайте ЦБ ответил на следующий вопрос: могу ли я получить на счет в зарубежном банке средства в валюте от иностранной фирмы — зарплату, арендную плату, дивиденды по ценным бумагам? Ответ: Да, на счет в иностранном банке от нерезидента может быть зачислена в валюте заработная плата, аренда, купоны, дивиденды и другие процентные платежи по ценным бумагам.

Стоит отметить, что ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц. На ближайшие шесть месяцев установлены новые пороги по суммам переводов:

В течение календарного месяца физлица могут перевести за пределы РФ со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом не более $10 000 или в эквиваленте в другой валюте.

или в эквиваленте в другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более $5 000 или в эквиваленте в другой валюте.

Продажа 80 % валюты, поступившей на иностранный счет

В указе Президента от 28.02.2022 № 79 сказано, что с 28 февраля 2022 года резиденты — участники ВЭД должны в обязательном порядке продавать иностранную валюту в размере 80% суммы, зачисленной на их счета в уполномоченных банках.

Под уполномоченными банками, согласно федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ , следует понимать кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством РФ и имеющие право осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте.

Если на иностранный счет поступает валютная выручка по внешнеторговой сделке, то ее нужно перевести на российский счет и продать 80% (разъяснения ЦБ от 04.04.2022).

Оплата от контрагентов из недружественных стран

Распоряжение Правительства от 05.03.2022 № 430-р утвердило перечень недружественных стран. При работе с контрагентами из этих стран придется соблюдать требования законодательства.

Под особый порядок с недружественными странами попали только сделки с кредитами, займами, ценными бумагами и недвижимостью (указ Президента от 01.03.2022 № 81). Это значит, что получать деньги за поставку, услугу от иностранного контрагента, в том числе недружественного, можно. Но при этом следует помнить, что 80% выручки нужно продать. Это нужно сделать не позднее трех рабочих дней со дня зачисления валюты.

На сайте регулятора даны разъяснения по следующему вопросу: возможна ли покупка резидентами товаров за рубежом, оплата услуг, в том числе связанных с коммунальными платежами за недвижимость, находящуюся за рубежом, оплата обучения, медицинских услуг? Ответ: Указ не устанавливает запрет на осуществление резидентами (физические и юридические лица, ИП, лица, занимающиеся частной практикой, «самозанятые» лица) платежей в пользу нерезидентов как в валюте РФ, так и в иностранной валюте на указанные цели.

Платить иностранным компаниям, в том числе недружественным, тоже не запрещено. Российские ИП, физлица, самозанятые могут расплачиваться с ними как в валюте, так и в рублях. ЦБ это подтверждает.

Источник: Контур.Журнал — Эльба