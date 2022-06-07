Как подписать отчетность бухгалтеру, если электронная подпись у директора

Вопрос об электронных подписях задал подписчик «Клерка» в разделе Консультации.

«Добрый день!

Текущий порядок получения ЭЦП и в особенности печальные факты невозможности их копирования или получения дублирующей подписи заставляют задуматься о порядке дальнейшей работы бухгалтерии при наличии нескольких фирм на обслуживании с разными руководителями.

То есть вопрос в моей голове — как всё сдать вовремя и не обалдеть от бесконечных звонков гендирам с напоминаниями в стиле „подойдите уже наконец со своим токеном, нужно отправить очередной СЗВ-М“.

Первое, что приходит в голову — подача отчетности через электронную подпись представителя организации. Опыт у меня в этой области не богатый и, полагаю, просроченный. Насколько я помню:

Для сдачи отчетности в ИФНС по ЭЦП представителя нужно заранее занести в ИФНС доверенность (на ЮЛ простую, на ИП нотариальную) и она должна там пройти некоторые кабинеты (то есть нужно подождать), прежде чем первый отчет успешно примут.

ПФР по ЭЦП представителя ранее отчеты не принимал в принципе (либо нам так повезло — нас отшивали).

ФСС — аналогично с ПФР.

Собственно, вопросы:

Изменилось ли что-то в озвученном мной порядке? Если были изменения, то что именно поменялось?

Обязательно ли должен быть трудоустроен представитель, от имени которого сдается отчетность?

Если он не трудоустроен (и так можно), то как назвать его должность при получении ЭЦП?

Все ли площадки одинаково поддерживают сдачу от имени представителя? Интересуют прежде всего Тензор, Контур.»

«Клерк» попросил Контур прокомментировать ситуацию и дать ответ на вопрос, который наверняка волнует многих бухгалтеров.

Отвечает Сергей Казаков, руководитель Удостоверяющего центра Контура.

Добрый день!

Сперва расскажем актуальный порядок сдачи отчетности в ФНС, ПФР и ФСС. А потом ответим на ваши дополнительные вопросы.

Обслуживающая бухгалтерия (ОБ) может сдавать отчетность, не используя электронную подпись руководителя, двумя способами.

Способ № 1

Уполномоченный представитель организации (например, сотрудник ОБ) приносит в ведомство документ, подтверждающий полномочия. Когда документ примут, подписывает отчетность своей электронной подписью.

В ФНС нужно принести бумажный оригинал доверенности от руководителя организации, а в ФСС — загрузить на портал ФСС скан доверенности и сертификат электронной подписи, которым будет подписываться отчетность.

В ПФР — подать «Уведомление о предоставлении полномочий представителю» (УПУП). УПУП можно предоставить в электронном виде, если руководитель подпишет его своей электронной подписью, либо занести в ПФР бумажный оригинал. Нужно ли дополнительно представлять бумажную доверенность, уточняйте у конкретного УПФР.

Подписывать отчетность представитель сможет своей электронной подписью юрлица (выдается на юрлицо ОБ с указанием личных данных представителя), подписью ИП (если ОБ является не юрлицом, а ИП) или электронной подписью физлица (выдается на представителя, содержит только его личные данные).

Способ № 2

Уполномоченный представитель организации (например, сотрудник ОБ) отправляет в ведомство машиночитаемую (электронную) доверенность, а потом сдает отчетность со своей электронной подписью.

Сейчас такой порядок работает с отчетностью в ФНС и ФСС. ПФР пока разрабатывают схему использования машиночитаемой доверенности.

Создать машиночитаемую доверенность для отчетности в ФНС можно на портале налоговой или в сервисе отчетности, например, Контур.Экстерне. Нужно заполнить электронную форму доверенности, отправить руководителю, чтобы он подписал ее своей электронной подписью юрлица или ИП. После этого доверенность отправится на проверку в ФНС.

Когда налоговая примет машиночитаемую доверенность, представитель сможет сдавать отчетность. Для этого он может использовать свою электронную подпись юрлица (выдается на юрлицо ОБ с указанием личных данных представителя), подписью ИП (если ОБ является не юрлицом, а ИП) или электронную подпись физлица (выдается представителю, содержит только его личные данные). Главное, чтобы данные представителя, указанные в доверенности, совпадали с данными в сертификате электронной подписи.

Эти два способа работают в течение 2022 года. Однако уже с 1 января 2023 года должен остаться только второй способ — отчетность через машиночитаемую доверенность. Новые правила введены 63-ФЗ «Об электронной подписи». При этом с 2023 года руководитель обязан будет подписывать МЧД электронной подписью ФНС (сейчас можно использовать и подпись другого аккредитованного УЦ), а представитель — только электронной подписью физлица.

О порядке сдачи отчетности — всё. Теперь ответим на дополнительные вопросы.

Трудоустройство представителя — ни в первом, ни во втором случае не является обязательным. То есть сотрудник ОБ может по доверенности (бумажной или машиночитаемой) сдавать отчетность. Электронная подпись представителя и должность в ней — подпись он получает либо на свою ОБ (указаны реквизиты ОБ, его должность в ней и личные данные представителя), либо только на себя (указаны его личные данные).

Сдачу отчетности через представителя первым «бумажным» способом популярные сервисы отчетности давно поддерживают. Контур.Экстерн и Тензор в их числе. Сдачу отчетности с помощью машиночитаемой доверенности поддерживают пока не все сервисы, а если и поддерживают, то только для налоговых отчетов.