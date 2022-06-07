Как подписать отчетность бухгалтеру, если электронная подпись у директора

Вопрос об электронных подписях задал подписчик «Клерка» в разделе Консультации.
«Добрый день!
Текущий порядок получения ЭЦП и в особенности печальные факты невозможности их копирования или получения дублирующей подписи заставляют задуматься о порядке дальнейшей работы бухгалтерии при наличии нескольких фирм на обслуживании с разными руководителями.
То есть вопрос в моей голове — как всё сдать вовремя и не обалдеть от бесконечных звонков гендирам с напоминаниями в стиле „подойдите уже наконец со своим токеном, нужно отправить очередной СЗВ-М“.
Первое, что приходит в голову — подача отчетности через электронную подпись представителя организации. Опыт у меня в этой области не богатый и, полагаю, просроченный. Насколько я помню:
Для сдачи отчетности в ИФНС по ЭЦП представителя нужно заранее занести в ИФНС доверенность (на ЮЛ простую, на ИП нотариальную) и она должна там пройти некоторые кабинеты (то есть нужно подождать), прежде чем первый отчет успешно примут.
ПФР по ЭЦП представителя ранее отчеты не принимал в принципе (либо нам так повезло — нас отшивали).
ФСС — аналогично с ПФР.
Собственно, вопросы:
- Изменилось ли что-то в озвученном мной порядке? Если были изменения, то что именно поменялось?
- Обязательно ли должен быть трудоустроен представитель, от имени которого сдается отчетность?
- Если он не трудоустроен (и так можно), то как назвать его должность при получении ЭЦП?
- Все ли площадки одинаково поддерживают сдачу от имени представителя? Интересуют прежде всего Тензор, Контур.»
«Клерк» попросил Контур прокомментировать ситуацию и дать ответ на вопрос, который наверняка волнует многих бухгалтеров.
Отвечает Сергей Казаков, руководитель Удостоверяющего центра Контура.
Добрый день!
Сперва расскажем актуальный порядок сдачи отчетности в ФНС, ПФР и ФСС. А потом ответим на ваши дополнительные вопросы.
Обслуживающая бухгалтерия (ОБ) может сдавать отчетность, не используя электронную подпись руководителя, двумя способами.
Способ № 1
Уполномоченный представитель организации (например, сотрудник ОБ) приносит в ведомство документ, подтверждающий полномочия. Когда документ примут, подписывает отчетность своей электронной подписью.
В ФНС нужно принести бумажный оригинал доверенности от руководителя организации, а в ФСС — загрузить на портал ФСС скан доверенности и сертификат электронной подписи, которым будет подписываться отчетность.
В ПФР — подать «Уведомление о предоставлении полномочий представителю» (УПУП). УПУП можно предоставить в электронном виде, если руководитель подпишет его своей электронной подписью, либо занести в ПФР бумажный оригинал. Нужно ли дополнительно представлять бумажную доверенность, уточняйте у конкретного УПФР.
Подписывать отчетность представитель сможет своей электронной подписью юрлица (выдается на юрлицо ОБ с указанием личных данных представителя), подписью ИП (если ОБ является не юрлицом, а ИП) или электронной подписью физлица (выдается на представителя, содержит только его личные данные).
Способ № 2
Уполномоченный представитель организации (например, сотрудник ОБ) отправляет в ведомство машиночитаемую (электронную) доверенность, а потом сдает отчетность со своей электронной подписью.
Сейчас такой порядок работает с отчетностью в ФНС и ФСС. ПФР пока разрабатывают схему использования машиночитаемой доверенности.
Создать машиночитаемую доверенность для отчетности в ФНС можно на портале налоговой или в сервисе отчетности, например, Контур.Экстерне. Нужно заполнить электронную форму доверенности, отправить руководителю, чтобы он подписал ее своей электронной подписью юрлица или ИП. После этого доверенность отправится на проверку в ФНС.
Когда налоговая примет машиночитаемую доверенность, представитель сможет сдавать отчетность. Для этого он может использовать свою электронную подпись юрлица (выдается на юрлицо ОБ с указанием личных данных представителя), подписью ИП (если ОБ является не юрлицом, а ИП) или электронную подпись физлица (выдается представителю, содержит только его личные данные). Главное, чтобы данные представителя, указанные в доверенности, совпадали с данными в сертификате электронной подписи.
Эти два способа работают в течение 2022 года. Однако уже с 1 января 2023 года должен остаться только второй способ — отчетность через машиночитаемую доверенность. Новые правила введены 63-ФЗ «Об электронной подписи». При этом с 2023 года руководитель обязан будет подписывать МЧД электронной подписью ФНС (сейчас можно использовать и подпись другого аккредитованного УЦ), а представитель — только электронной подписью физлица.
О порядке сдачи отчетности — всё. Теперь ответим на дополнительные вопросы.
- Трудоустройство представителя — ни в первом, ни во втором случае не является обязательным. То есть сотрудник ОБ может по доверенности (бумажной или машиночитаемой) сдавать отчетность.
- Электронная подпись представителя и должность в ней — подпись он получает либо на свою ОБ (указаны реквизиты ОБ, его должность в ней и личные данные представителя), либо только на себя (указаны его личные данные).
Сдачу отчетности через представителя первым «бумажным» способом популярные сервисы отчетности давно поддерживают. Контур.Экстерн и Тензор в их числе. Сдачу отчетности с помощью машиночитаемой доверенности поддерживают пока не все сервисы, а если и поддерживают, то только для налоговых отчетов.
В Контур.Экстерне оформление электронной доверенности ФНС доступно всем пользователям.