Налоги, взносы, пошлины

Как ответить на сообщение ФНС об имущественных налогах организации

Во II квартале ФНС рассылает организациям сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов за 2021 год. Если уплаченная сумма не совпадает с указанной в сообщении, организация может объяснить разницу, подав пояснения. Рассказываем, как заполнить и отправить форму пояснений.

Версия для печати
Как ответить на сообщение ФНС об имущественных налогах организации

Форма пояснений утверждена приказом ФНС России от 30.03.2022 № ЕД-7-21/247@. Заполнить и сдать ее нужно в течение 20 рабочих дней с момента получения сообщения от ФНС. 

Какие данные надо внести 

Форма включает раздел с пояснениями, в котором следует указать:

— реквизиты сообщения об исчисленной сумме, в ответ на которое подается пояснение;

— одно или нескольких пояснений. Каждое состоит из реквизитов объекта налогообложения и текста пояснений по этому объекту налогообложения. Все объекты должны относиться к одному налогу, так как форма представляется в ответ на сообщение об исчисленной сумме одного налога 一 транспортного или земельного.

Как заполнить форму в Контур.Экстерне

1. Найдите в разделе «Все требования» сообщение об исчисленной сумме налога.

2. Выберите вариант ответа на требование «Представить пояснения».

3. Откройте PDF-сообщение от налоговой инспекции в требовании, чтобы верно заполнить реквизиты сообщения 一 номер и дату. Они указаны в заголовке PDF-сообщения.

С 1 мая вместе с PDF-сообщением ФНС отправляет и XML-сообщение с тем же содержанием. Отличие документов лишь в том, что до начала применения приказа ФНС России от 10.06.2022 № ЕА-7-21/485@ реквизиты присутствуют только в заголовке PDF-cообщения, в XML-файле их нет.

4. Если одновременно с пояснениями нужно представить подтверждающие документы, ответьте на сообщение ФНС дважды. Сначала заполните и отправьте форму пояснений, затем передайте документы через опцию «Отправить истребуемые документы» или «Отправить документы через Коннектор».

Как загрузить готовый файл

Если у вас есть готовый XML-файл пояснений, можно не заполнять форму. Выберите в меню опцию «Еще действия» и затем кликните на «Загрузить файл отчета».

 

«Контур»
«Контур»
Сервисы для бухгалтерии и бизнеса

Повышение квалификации

Налоги, взносы, пошлины

Как ответить на сообщение ФНС об имущественных налогах организации

Во II квартале ФНС рассылает организациям сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов за 2021 год. Если уплаченная сумма не совпадает с указанной в сообщении, организация может объяснить разницу, подав пояснения. Рассказываем, как заполнить и отправить форму пояснений.

Как ответить на сообщение ФНС об имущественных налогах организации

Мероприятия

Разместить
ГК РФ

Как пользоваться чужим участком, если на нем собственность

Федеральный закон от 21.12.2021 № 430-ФЗ с 1 марта 2023 года внесет важные новшества и изменения в первую часть Гражданского кодекса России. В том числе он урегулирует ст. 287.3 ГК пользование чужим земельным участком для собственника здания или сооружения, которые на нём расположены.

Как пользоваться чужим участком, если на нем собственность
Кредитование

Как вернуть деньги за страховку, если кредит погашен досрочно

Уговаривая «застраховать» кредит, сотрудники банков часто приводят весомый аргумент: погасите досрочно — деньги за страховку можно будет вернуть. Разбираем, так ли это, когда и какую именно сумму вернут.

Как вернуть деньги за страховку, если кредит погашен досрочно
Налог на имущество организаций

Вся недвижимость бизнеса будет облагаться по кадастру. Региональные перечни бизнес-центров отменят

Минфин грозится в ближайшие годы разработать поправки в НК, по которым вся недвижимость бизнеса будет облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. При таком раскладе региональные «кадастровые перечни» потеряют свою актуальность.

Как уволить и сменить материально ответственное лицо в 1С

В статье рассмотрим особенности увольнения или смены сотрудника, являющегося материально ответственным лицом (МОЛ), в 1С: Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0. Ведь менять МОЛ рано или поздно вынужден любой руководитель организации, поэтому отнестись к этому процессу следует предельно внимательно.

Как уволить и сменить материально ответственное лицо в 1С