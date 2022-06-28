Как ответить на сообщение ФНС об имущественных налогах организации

Форма пояснений утверждена приказом ФНС России от 30.03.2022 № ЕД-7-21/247@. Заполнить и сдать ее нужно в течение 20 рабочих дней с момента получения сообщения от ФНС.

Какие данные надо внести

Форма включает раздел с пояснениями, в котором следует указать:

— реквизиты сообщения об исчисленной сумме, в ответ на которое подается пояснение;

— одно или нескольких пояснений. Каждое состоит из реквизитов объекта налогообложения и текста пояснений по этому объекту налогообложения. Все объекты должны относиться к одному налогу, так как форма представляется в ответ на сообщение об исчисленной сумме одного налога 一 транспортного или земельного.

Как заполнить форму в Контур.Экстерне

1. Найдите в разделе «Все требования» сообщение об исчисленной сумме налога.

2. Выберите вариант ответа на требование «Представить пояснения».

3. Откройте PDF-сообщение от налоговой инспекции в требовании, чтобы верно заполнить реквизиты сообщения 一 номер и дату. Они указаны в заголовке PDF-сообщения.

С 1 мая вместе с PDF-сообщением ФНС отправляет и XML-сообщение с тем же содержанием. Отличие документов лишь в том, что до начала применения приказа ФНС России от 10.06.2022 № ЕА-7-21/485@ реквизиты присутствуют только в заголовке PDF-cообщения, в XML-файле их нет.

4. Если одновременно с пояснениями нужно представить подтверждающие документы, ответьте на сообщение ФНС дважды. Сначала заполните и отправьте форму пояснений, затем передайте документы через опцию «Отправить истребуемые документы» или «Отправить документы через Коннектор».

Как загрузить готовый файл

Если у вас есть готовый XML-файл пояснений, можно не заполнять форму. Выберите в меню опцию «Еще действия» и затем кликните на «Загрузить файл отчета».