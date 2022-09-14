ФСБУ Аренда

Как учитывать лизинговые операции по новым правилам

Лизинг — популярный инструмент у малого и среднего бизнеса, а значит удобный учет объектов лизинга востребован у предпринимателей. Легко оформлять документы по лизинговому имуществу, совершать платежи, вести налоговый и бухгалтерский учет лизинговых операций теперь можно в Контур.Бухгалтерии.

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Как учитывать лизинговые операции по новым правилам
Иллюстрация: «Контур»

Сервис учитывает новые требования по лизингу, вступившие в силу с 2022 года.

Кратко о лизинге

Лизинг — финансовая услуга, которая напоминает кредитование: имущество берут в аренду с возможностью постепенного выкупа. С 2022 года действует новый стандарт бухучета лизинга и новые правила амортизации, расчета налога по объектам лизинга и учета выкупной стоимости. Теперь работу с лизинговым имуществом регулируют следующие нормы:

  • ст. 665 ГК «Договор финансовой аренды»;
  • ст. 666 ГК «Предмет договора финансовой аренды»;
  • Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ;
  • ФСБУ 25/2018;
  • Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ.

Работа с лизинговым имуществом в Контур.Бухгалтерии

Оформление имущества и лизинговых операций в Контур.Бухгалтерии автоматизировано. Для каждого объекта лизинга пользователь создает отдельный договор и заполняет карточку имущества. На основе этих данных оформляются документы о приемке, вводе в эксплуатацию, затем имущество оприходуют в бухгалтерском учете. 

Для перечисления лизинговых и выкупных платежей в системе заполняются платежные поручения, а выплаты автоматически отражаются в налоговом и бухгалтерском учете. Амортизацию лизингового имущества сервис начисляет в зависимости от налогового режима лизингополучателя и времени заключения договора лизинга.

В бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации данные по лизинговым операциям попадают автоматически. Выкупная стоимость после перехода прав собственности отражается в учете согласно требованиям налогового режима.

 

«Контур»
«Контур»
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ФСБУ Аренда

Как учитывать лизинговые операции по новым правилам

Лизинг — популярный инструмент у малого и среднего бизнеса, а значит удобный учет объектов лизинга востребован у предпринимателей. Легко оформлять документы по лизинговому имуществу, совершать платежи, вести налоговый и бухгалтерский учет лизинговых операций теперь можно в Контур.Бухгалтерии.

Как учитывать лизинговые операции по новым правилам
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