Как учитывать лизинговые операции по новым правилам

Сервис учитывает новые требования по лизингу, вступившие в силу с 2022 года.

Кратко о лизинге

Лизинг — финансовая услуга, которая напоминает кредитование: имущество берут в аренду с возможностью постепенного выкупа. С 2022 года действует новый стандарт бухучета лизинга и новые правила амортизации, расчета налога по объектам лизинга и учета выкупной стоимости. Теперь работу с лизинговым имуществом регулируют следующие нормы:

Работа с лизинговым имуществом в Контур.Бухгалтерии

Оформление имущества и лизинговых операций в Контур.Бухгалтерии автоматизировано. Для каждого объекта лизинга пользователь создает отдельный договор и заполняет карточку имущества. На основе этих данных оформляются документы о приемке, вводе в эксплуатацию, затем имущество оприходуют в бухгалтерском учете.

Для перечисления лизинговых и выкупных платежей в системе заполняются платежные поручения, а выплаты автоматически отражаются в налоговом и бухгалтерском учете. Амортизацию лизингового имущества сервис начисляет в зависимости от налогового режима лизингополучателя и времени заключения договора лизинга.

В бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации данные по лизинговым операциям попадают автоматически. Выкупная стоимость после перехода прав собственности отражается в учете согласно требованиям налогового режима.