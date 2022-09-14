Как учитывать лизинговые операции по новым правилам

Сервис учитывает новые требования по лизингу, вступившие в силу с 2022 года.
Кратко о лизинге
Лизинг — финансовая услуга, которая напоминает кредитование: имущество берут в аренду с возможностью постепенного выкупа. С 2022 года действует новый стандарт бухучета лизинга и новые правила амортизации, расчета налога по объектам лизинга и учета выкупной стоимости. Теперь работу с лизинговым имуществом регулируют следующие нормы:
- ст. 665 ГК «Договор финансовой аренды»;
- ст. 666 ГК «Предмет договора финансовой аренды»;
- Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ;
- ФСБУ 25/2018;
- Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ.
Работа с лизинговым имуществом в Контур.Бухгалтерии
Оформление имущества и лизинговых операций в Контур.Бухгалтерии автоматизировано. Для каждого объекта лизинга пользователь создает отдельный договор и заполняет карточку имущества. На основе этих данных оформляются документы о приемке, вводе в эксплуатацию, затем имущество оприходуют в бухгалтерском учете.
Для перечисления лизинговых и выкупных платежей в системе заполняются платежные поручения, а выплаты автоматически отражаются в налоговом и бухгалтерском учете. Амортизацию лизингового имущества сервис начисляет в зависимости от налогового режима лизингополучателя и времени заключения договора лизинга.
В бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации данные по лизинговым операциям попадают автоматически. Выкупная стоимость после перехода прав собственности отражается в учете согласно требованиям налогового режима.