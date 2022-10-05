Проверьте себя: УСН, ЕНП и НДФЛ в 2023

Пройдите короткий тест по реальным задачам бухгалтера. Мы уверены, что вы справитесь. А если что-то не получится 一 ничего страшного, еще есть время изучить новшества.
В 2023 году нас ждет много перемен в работе. Изменения коснутся сразу УСН, ЕНП и НДФЛ. Давайте проверим, насколько вы готовы к жизни по новым правилам.
Пройдите короткий тест по реальным задачам бухгалтера. Мы уверены, что вы справитесь. А если что-то не получится 一 ничего страшного, еще есть время изучить новшества.
С 1 января 2022 года работодатели могут размещать информацию о вакансиях на портале «Работа в России». Рассказываем зачем это нужно, для кого обязательно, как размещать вакансии и какие штрафы предусмотрены за нарушения.
ФНС России открыла свои офисы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Там регистрируют бизнес и дают консультации по налогообложению в переходный период.
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в ФЗ «Об исполнительном производстве».
Есть ситуации, когда налоговики упорно игнорируют решения даже КС. Речь идет о возмещении НДС по кассовым чекам. Это тем более необъяснимо, что цена вопроса в рамках госбюджета – копеечная. А вот для компаний может быть и серьезной. Подробности – в статье.
Система НПД развивается, в России уже более пяти миллионов самозанятых. Но налоговики ищут здесь признаки подмены трудовых договоров. Разберемся, как компании безопасно использовать самозанятых и сэкономить на налогах.
Отсрочка от частичной мобилизации есть у айтишников, которые работают в аккредитованной IT-компании. Нет аккредитации – нет отсрочки.
Рассматривается предложение по объединению пособий на детей и по беременности.
3 квартал 2022 года ознаменовался большим количеством изменений в региональные нормативные акты, регулирующие налогообложение. Примеры некоторых регионов представлены в обзоре.
Самозанятость — удобный и выгодный режим. Налогоплательщику не надо платить страховые взносы, не надо сдавать отчетность, а налог считает приложение. Расскажем, какой налог платят самозанятые, как его рассчитать и как платить.
Пластиковые карты китайской платежной системы не принимаются в чешском KB Bank и в испанском Euronet.