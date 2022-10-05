Обзоры для бухгалтера

Проверьте себя: УСН, ЕНП и НДФЛ в 2023

В 2023 году нас ждет много перемен в работе. Изменения коснутся сразу УСН, ЕНП и НДФЛ. Давайте проверим, насколько вы готовы к жизни по новым правилам.

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Проверьте себя: УСН, ЕНП и НДФЛ в 2023
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Пройдите короткий тест по реальным задачам бухгалтера. Мы уверены, что вы справитесь. А если что-то не получится 一 ничего страшного, еще есть время изучить новшества.

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Сервисы для бухгалтерии и бизнеса

Портал "Работа в России"

Портал «Работа в России»: кто обязан размещать вакансии и как это делать

С 1 января 2022 года работодатели могут размещать информацию о вакансиях на портале «Работа в России». Рассказываем зачем это нужно, для кого обязательно, как размещать вакансии и какие штрафы предусмотрены за нарушения.

Портал «Работа в России»: кто обязан размещать вакансии и как это делать
Регистрация и ликвидация бизнеса

❗ ФНС начинает регистрировать бизнес в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях

ФНС России открыла свои офисы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Там регистрируют бизнес и дают консультации по налогообложению в переходный период.

Повышение квалификации

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
НДС

Как получить вычет НДС по кассовому чеку вопреки мнению налоговиков

Есть ситуации, когда налоговики упорно игнорируют решения даже КС. Речь идет о возмещении НДС по кассовым чекам. Это тем более необъяснимо, что цена вопроса в рамках госбюджета – копеечная. А вот для компаний может быть и серьезной. Подробности – в статье.

Как получить вычет НДС по кассовому чеку вопреки мнению налоговиков
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Налоговое планирование

Способы использовать НПД к выгоде компании

Система НПД развивается, в России уже более пяти миллионов самозанятых. Но налоговики ищут здесь признаки подмены трудовых договоров. Разберемся, как компании безопасно использовать самозанятых и сэкономить на налогах.

Способы использовать НПД к выгоде компании

Мероприятия

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Самозанятые

Налог для самозанятых: как он работает и сколько надо платить

Самозанятость — удобный и выгодный режим. Налогоплательщику не надо платить страховые взносы, не надо сдавать отчетность, а налог считает приложение. Расскажем, какой налог платят самозанятые, как его рассчитать и как платить.

Налог для самозанятых: как он работает и сколько надо платить
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