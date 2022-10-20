«ПИР Экспо»: общепит автоматизирует управление и готовится к маркировке

За это время организаторы проведут более 250 мероприятий с участием экспертов, которым есть чему научить директоров ресторанов, кофеен, кондитерских и отелей. Одними из самых обсуждаемых тем стали маркировка и инструменты более эффективного управления заведением.

Тренд на маркировку: как не запутаться в сроках и требованиях

Для розницы маркировка давно не новость: в 2020 году начали маркировать табачные изделия, затем обувь, товары легкой промышленности и другие группы товаров.

Для общепита, напротив, маркировка наступила впервые. Она касается воды, в том числе минеральной, а еще ряда молочной продукции: сыра, молока, йогуртов, творога, мороженого...

Рознице и общепиту нужно отражать следующие действия в системе маркировки Честный ЗНАК: при покупке у поставщика подтверждать передачу прав собственности на продукцию;

при продаже выводить товар из оборота.

Подтверждение приёмки маркированной продукции

Для этого нужно получать накладные через оператора электронного документооборота (ЭДО). Такие накладные называются универсальными передаточными документами (УПД).

Когда заведение принимает документ, система Честный ЗНАК переносит товар с баланса поставщика на баланс заведения.

Вывод продукции из оборота

Зависит от того, как заведение продает молочку или воду:

Если продает в упаковке — например эскимо в заводской обертке или целую бутылку минералки — то вывод из оборота происходит автоматически, когда сотрудник заведения сканирует на кассе код маркировки.

Если продает в составе блюд — например в капучино или в виде молочного супа — то сканировать на кассе ничего не надо. После продажи сотрудник заведения должен зайти в личный кабинет в Честном ЗНАКе и сформировать акт. Впрочем, такой акт можно составить в учетной системе ( если она это умеет ), не переключаясь на другой сайт.

От способа продажи зависит, сколько времени есть у заведения на подготовку к переходу на маркировку.

Больше всего повезло общепиту, который использует воду и молочку только для собственных нужд, то есть для производства блюд. В этом случае оба требования общепит обязан выполнять с 1 декабря 2023 года: приемка через ЭДО и вывод из оборота через Честный ЗНАК или свою учетную систему.

Для тех, кто продает воду или молочку в упаковке и через кассу, обязательные требования заработают гораздо раньше:

Приемку молочки нужно подтверждать через ЭДО и сканировать код на кассе уже с 1 сентября 2022 года.

Принимать воду через ЭДО нужно уже с 1 ноября 2022 года, а сканировать на кассе с 1 марта 2023 года.

Владимир Поздняков, эксперт Контур.Маркета по автоматизации работы с госсистемами в рознице и общепите:

« Для оборота маркированными товарами было общее требование: пока магазин не ввел товар в оборот, продавать его нельзя. 30 сентября вышло Постановление Правительства РФ № 1733, которое смягчает это требование к обороту молочной продукции. Теперь молочку можно сразу выставить на продажу, а подтвердить УПД в течение трех рабочих дней. Рекомендую заведениям не затягивать с подготовкой к переходу на маркировку, потому что нужно время, чтобы перестроиться и привыкнуть работать по новым правилам. Например можно заранее подключить ЭДО, тогда приемка всех продуктов ускорится, не придется вручную добавлять накладные в учетную систему или загружать в нее сканы бумажных документов ».

Тренд на управленческий учет: как заставить отчеты работать на прибыль

Только в сентябре 2022 года количество организаций общепита вышло на допандемийный уровень — зарегистрировано 176 тысяч компаний. По данным Контур.Фокуса, такой же показатель был в конце 2019 года, до пандемии.

В 2020 и 2021 году общепит боролся за клиента и выручку в жестких условиях карантинных ограничений. Выжить помогла быстрая реакция на плавающий спрос и перестройка привычных бизнес-процессов: автоматизировали учет, чтобы получать готовую статистику о состоянии дел, а драгоценное время тратить на анализ статистики и стратегические управленческие решения.

С весны 2022 года общепит столкнулся с новыми проблемами: перебои поставок, повышение закупочных цен, снижение клиентской платежеспособности. Несмотря на это выучка в отрасли имеет положительную динамику.

Например к концу лета количество чеков выросло в среднем на 7%, а выручка на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Владимир Поздняков, эксперт Контур.Маркета по автоматизации работы с госсистемами в рознице и общепите: