Охрана труда: новые требования и обязанности работодателя. Онлайн-конференция

Самостоятельно разобраться в изменениях, которые принес 2022 года, под силу не каждому. Если вам нужна помощь, присоединяйтесь к прямому эфиру Контур.Школы: эксперты расскажут, как перестроить работу и не попасть на штрафы.
Программа конференции:
- Новые требования к обучению по охране труда и пожарной безопасности: как, кого и по каким программам обучить.
Спикер – юрист, эксперт по охране и экономике труда Наталья Герасименко.
- Новые требования к инструкциям по охране труда с 1 января 2023 года: что учесть, чтобы не попасть на штрафы.
Спикер – эксперт по технологиям оценки профессиональных рисков, систем мотивации и обучения персонала, аудитор систем менеджмента качества Андрей Любимов.
- Практикум по основным изменениям в охране труда в 2023 году.
Спикер – Марина Шобохонова, специалист по техносферной безопасности, эксперт по независимой оценке квалификации в области охраны труда
Вместе со слушателями эксперты разберут изменения, которые уже вступили в силу, но до сих пор вызывают много споров у работодателей. Обсудят предстоящие изменения и помогут слушателям к ним подготовиться.
Инструкции, алгоритмы, полезные практики – все, чтобы наладить работу с учетом новых правил.
Приглашаем всех, чья работа связана со сферой охраны труда и кто отвечает за безопасность сотрудников: профильных специалистов и руководителей профильных отделов, кадровиков и юристов по трудовому праву, руководителей организаций и владельцев бизнеса.
Регистрируйтесь и бронируйте время в календарях. Конференция стартует ровно в 10:00 МСК
До встречи в прямом эфире!