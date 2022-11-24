Охрана труда

Охрана труда: новые требования и обязанности работодателя. Онлайн-конференция

24 ноября пройдет бесплатная онлайн-конференция для специалистов по охране труда. Подключайтесь!

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Самостоятельно разобраться в изменениях, которые принес 2022 года, под силу не каждому. Если вам нужна помощь, присоединяйтесь к прямому эфиру Контур.Школы: эксперты расскажут, как перестроить работу и не попасть на штрафы.

Программа конференции:

  • Новые требования к обучению по охране труда и пожарной безопасности: как, кого и по каким программам обучить.

Спикер – юрист, эксперт по охране и экономике труда Наталья Герасименко.

  • Новые требования к инструкциям по охране труда с 1 января 2023 года: что учесть, чтобы не попасть на штрафы.

Спикер – эксперт по технологиям оценки профессиональных рисков, систем мотивации и обучения персонала, аудитор систем менеджмента качества Андрей Любимов.

  • Практикум по основным изменениям в охране труда в 2023 году.

Спикер – Марина Шобохонова, специалист по техносферной безопасности, эксперт по независимой оценке квалификации в области охраны труда

Вместе со слушателями эксперты разберут изменения, которые уже вступили в силу, но до сих пор вызывают много споров у работодателей. Обсудят предстоящие изменения и помогут слушателям к ним подготовиться.

Инструкции, алгоритмы, полезные практики – все, чтобы наладить работу с учетом новых правил.

Приглашаем всех, чья работа связана со сферой охраны труда и кто отвечает за безопасность сотрудников: профильных специалистов и руководителей профильных отделов, кадровиков и юристов по трудовому праву, руководителей организаций и владельцев бизнеса.

Регистрируйтесь и бронируйте время в календарях. Конференция стартует ровно в 10:00 МСК

До встречи в прямом эфире!

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