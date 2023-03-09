Как добиться обжалования решения по камеральной проверке

В какой срок вручают акт камеральной проверки

Налоговики формируют акт камеральной проверки в течение 10 рабочих дней после окончания контрольных мероприятий (п. 1 ст. 101 НК). Если инспекция нарушит срок подготовки акта, это никак не повлияет на решения налоговиков – отменить результаты проверки только по этой причине не получится (п. 14 ст. 101 НК, письмо ФНС от 25.01.2021 № СД-4-2/778@, определение ВС от 07.02.2020 № 305-ЭС19-28134 по делу № А40-119517/2019).

Акт проверки нужно вручить налогоплательщику в течение пяти рабочих дней (п. 5 ст. 100 НК). Но если налоговики нарушат и этот срок, это также не будет основанием для отмены решения (определение ВС от 18.03.2020 № 304-ЭС20-2124 по делу № А03-20858/2018, постановление АС Московского округа от 20.05.2022 № Ф05-9083/2022 по делу № А40-105133/2021).

Важно! Если ИФНС не вручит акт камеральной проверки налогоплательщику, это автоматически повлечет отмену решения инспекции (п. 14 ст. 101 НК).

Если плательщик сам отказывается или уклоняется от получения акта, налоговики отправляют документы по почте заказным письмом. Акт считается врученным на шестой рабочий день с даты отправки (п. 5 ст. 100 НК). И если плательщик фактически не получил акт, ему придется доказать это налоговикам.

Причем потребуются доказательства, что письмо не доставили по независящим от налогоплательщика причинам (постановление АС Уральского округа от 19.04.2021 № Ф09-1693/21 по делу № А47-17075/2018):

ошибка в адресе получателя, если ее допустили в ИФНС или на почте;

утеря письма и другие аналогичные обстоятельства.

На практике такие ошибки встречаются редко. К тому же большинство налогоплательщиков получает корреспонденцию от ИФНС по ТКС. Но основанием для отмены решения может стать ошибка в самом акте, поэтому рекомендуем внимательно изучить документы от инспекции.

Как проверить акт камеральной проверки

В акте налоговой отражаются отрицательные результаты проверки – ошибки, нарушения (п. 5 ст. 88 НК). Если нарушений нет, акта тоже не будет.

Из акта камеральной проверки налогоплательщики узнают об ошибках, суммах выявленной недоимки и начисленных пеней, назначенных штрафах. В акте также указывают нормативные обоснования своих решений.

Содержание стандартного акта:

перечень нарушений, которые, по мнению инспекции, допустил налогоплательщик;

ссылки на законодательные нормы и НК;

список мер, которые необходимо применить к нарушителю.

Внимательно изучите описанные нарушения по форме и по содержанию. Инспекция может допустить ошибку при составлении акта, и это станет законным основанием для отмены решения.

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Вот как проверить акт камералки:

Посмотрите форму акта. Действующий документ и формат его заполнения утверждены приказом ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@. Проверьте, выполнили ли налоговики все обязательные формальности. Откройте последнюю страницу. На ней должны быть подписи должностных лиц проверяющей ИФНС – тех, кто проводил проверку и тех, кто составил акт. Проверьте дату рассмотрения материалов в налоговой: ее указывают в извещении, которое прилагается к акту. По правилам, между рассмотрением материалов и получением акта должен пройти минимум месяц. Изучите текст акта. Посмотрите, какие нарушения выявили налоговики и какие документы они используют для подтверждения своей позиции. Подтверждающие ошибки документы должны приложить к акту (п. 3.1 ст. 100 НК).

Но есть исключения. К акту могут не прилагать:

документы, которые уже есть у плательщика;

документы, которые содержат налоговую или банковскую тайну, персональные данные: в таком случае прикладывают выписку или цитируют их в нужной части акта (определение ВС от 28.07.2020 № 309-ЭС20-9602 по делу № А60-28780/2019).

Если налоговики не приложили или не процитировали документы, это может стать поводом для отмены решения налоговиков. Основание – нарушение права на защиту (п. 14 ст. 101 НК).

После проверки формального соответствия акта нужно смотреть претензии налоговиков по существу. Это следующий шаг при обжаловании решения ИФНС.

Как добиться пересмотра решения по камеральной проверке

Есть два способа, чтобы ваше решение пересмотрели: подготовить возражение по акту камералки или лично участвовать в рассмотрении. Разберем оба варианта подробнее.

Подготовка возражений по акту камеральной проверки

Руководство налогового органа рассмотрит возражение вместе с актом. Возражения плательщика учтут при подведении итогов камеральной проверки и вынесении окончательного решение.

Вот как это работает на практике: начальник налоговой или его заместитель изучат все факты, которые изложил плательщик, и дадут им официальную оценку. В итоговом документе будет указано и обосновано, какие возражения принимаются, а какие – нет.

Важно! Налогоплательщик может подготовить возражения в течение месяца с момента вручения акта камеральной проверки (п. 6 ст. 100 НК). По этой же причине дата рассмотрения материалов в извещении не может быть раньше, чем через месяц после получения акта.

Возражение надо составить письменно и приложить к нему документы и заверенные копии, которые подтверждают вашу позицию (п. 6 ст. 100 НК). Кроме того, при подготовке возражений налогоплательщик может подать в инспекцию заявление об ознакомлении с материалами проверки.

Если подали такое заявление, инспекция обязана ознакомить со всеми материалами проверки в течение двух дней, не позже. Вы можете визуально осмотреть все материалы. Если вам нужны копии или выписка, их придется делать собственными силами и за свой счет.

Обратите внимание! По запросу налогоплательщика налоговики должны предоставить все материалы и документы, даже те, что содержат налоговую, банковскую тайну или персональные сведения. Причем налоговики не могут ограничить плательщика в копировании таких бумаг (определение ВС от 28.07.2020 № 309-ЭС20-9602 по делу № А60-28780/2019).

Как только подготовите возражения, подпишите их у руководителя или представителя плательщика и отправьте в налоговый орган. Подать заявления можно лично, по почте или по ТКС.

Участие в рассмотрении

Каждый налогоплательщик может участвовать в процедуре рассмотрения дела в инспекции – лично, через представителя. А налоговая обязана заранее уведомить плательщика о времени и месте рассмотрения дела. Более того, извещение с датой и временем рассмотрения направляют, даже если налогоплательщик не подавал возражение на акт камералки.

В ходе процедуры рассмотрения можно предъявлять любые доказательства – и те, что вошли в возражение, и не вошедшие документы. Также вы можете свободно высказывать свое мнение по вопросам и давать необходимые пояснения.

Как обжаловать решение ИФНС

Если вы приняли все возможные меры, но решение так и не пересмотрели, можно обжаловать результат проверки. Процедура обжалования двухэтапная:

Сначала подайте жалобу в вышестоящий налоговый орган. В первую очередь обратитесь в управление по субъекту, а если нет результата от первой жалобы – в центральный аппарат ФНС. Если жалоба в ФНС не сработала, подавайте заявление в арбитражный суд.

Рассмотрим порядок действия налогоплательщика в случае обжалования.

Как подготовить жалобу в управление налоговой по субъекту

Плательщик может подать жалобу (п. 2 ст. 139, п. 2 ст. 139.1 НК):

до вступления в силу решения ИФНС – в течение месяца после вынесения;

после вступления в силу решения ИФНС – в течение года с даты вынесения.

Жалобы, которые подают до вступления решения в силу, называются апелляционными. У апелляционных жалоб есть существенное преимущество – на время их рассмотрения в управлении налоговой службы исполнение обжалуемого решения приостанавливается (п. 1 ст. 101.2 НК).

Вот как составить и подать жалобу в УФНС:

Определите дату и номер решения, которое собираетесь обжаловать. Напишите, какой налоговый орган вынес это решение. Опишите суть жалобы. Четко и аргументировано излагайте свою позицию, ссылайтесь на подтверждающие документы. Если в материалах проверки этих документов нет, приложите их. Напишите ожидаемый результат обжалования. Можно полностью или частично отменить решение ИФНС, пересмотреть доначисления, снять ответственность. Выберите способ получения ответа по жалобе. Решение могут выслать в бумажном виде по почте или в электронном – в личный кабинет налогоплательщика или по ТКС. Подпишите жалобу. Обязательно приложите заверенную копию приказа или иного документа с подтверждением полномочий подписанта. Подтвердить полномочия для УФНС нужно, даже если в деле уже есть подтверждающий документ (постановление АС Уральского округа от 21.05.2019 № Ф09-2476/19 по делу № А60-47393/2018).

Куда подать жалобу

Рассмотрением жалоб занимается управление Федеральной налоговой службы по субъекту, то есть вышестоящая инспекция. Но подавать жалобу все равно надо в вашу ИФНС – ту, которая вынесла решение по камералке. А уже в территориальной инспекции жалобу приложат к делу и передадут его в управление ФНС.

По правилам подавать апелляционную жалобу напрямую в ЦА ФНС нельзя. Но если плательщик отправил жалобу сразу в центральный аппарат, документы могут передать в управление ФНС (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 06.07.2021 № Ф02-3182/2021 по делу № А19-6895/2020).

Как налоговики рассмотрят жалобу

В отличие от дел по камералке в ИФНС, плательщик не может участвовать в рассмотрении жалоб в УФНС. Такие жалобы изучают заочно.

Управление вызывает налогоплательщика, если:

Обнаруживает противоречия, несоответствия между сведениями в деле от ИФНС и информацией в жалобе от налогоплательщика (п. 2 ст. 140 НК). Решает убрать ошибки, которые допустили в ИФНС при работе с делом, и рассмотреть его заново (постановление АС Западно-Сибирского округа от 19.10.2020 № Ф04-4286/2020 по делу № А75-22107/2019).

В остальных случаях плательщика вызывают только на усмотрение УФНС (постановление АС Западно-Сибирского округа от 20.09.2022 № Ф04-4868/2022 по делу № А75-12429/2021). Именно поэтому налоговики рекомендуют подробно, понятно и точно излагать все аргументы в жалобе. Ведь возможности предоставить дополнительные пояснения по делу у вас может и не возникнуть.

Управление рассматривает жалобу в течение месяца, но этот срок могут продлить еще на один месяц. Плательщика письменно уведомят о продлении в течение трех рабочих дней (п. 6 ст. 140 НК).

Важно! Если управление ФНС полностью или частично утвердит решение ИФНС, оно вступит в силу с момента утверждения. Пересмотреть это дело получится только через дальнейшее обжалование в арбитражном суде.

Когда подавать дополнительную внесудебную жалобу

Такую жалобу в ЦА ФНС разрешают подать вместе с обращением в суд или отдельно. Но нужно учитывать сроки: судебное обжалование можно подать только в течение трех месяцев с момента, когда плательщик узнал о решении УФНС (п. 3 ст. 138 НК, п. 4 ст. 198 АПК).

Важно! Если подаете внесудебную жалобу в центральный аппарат ФНС, срок обжалования в суде из-за этого не продлевает (постановление АС Уральского округа от 27.08.2021 № Ф09-5659/21 по делу № А76-47571/2020).

И еще одно важное правило, на которое указывает постановление АС Волго-Вятского округа от 10.11.2022 № Ф01-5219/2022 по делу № А43-29408/2021. Если управление ФНС отправило решение по жалобе плательщика и электронно по ТКС, и в бумажной форме по почте, срок на судебное обжалование определяют с того момента, когда вы получили бумажное решение.

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