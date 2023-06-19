Отмена справки 182н: как получить сведения о зарплате через СФР

С 1 января 2023 года справку по форме 182н отменили. Предполагалось, что теперь получить данные о размере зарплаты новых сотрудников за предыдущие два года для оплаты больничного можно будет в электронном виде, направив запрос в СФР. Однако контролирующие органы оказались к этому не готовы.

Чем хотели заменить справку 182н

Предполагалось, что данные о суммах заработка застрахованных лиц будут содержаться в СФР. Работодатели должны каждый месяц передавать эти сведения в ФНС в составе новой формы персонифицированных сведений, а налоговики направлять их в фонд.

Чтобы получить сведения о зарплате нового сотрудника, работодателям нужно отправить в СФР «Запрос сведений о заработной плате сотрудника» через СЭДО.

В запросе нужно указать два календарных года, и в ответ фонд пришлет сведения о доходах сотрудника по всем работодателям за указанные периоды и сумму доходов по той организации, которая отправила запрос.

Информацию по зарплате сотрудника уже можно получить, подробнее читайте в инструкции.

Однако назначать пособия без справки 182н оказались ещё не готовы. Данные о зарплате СФР получает только за 2023 год. Расчетный период для назначения пособий состоит из 2022 и 2021 годов. Этих данных нет у СФР, предоставить их новому работодателю фонд не может. Поэтому многие работодатели стали назначать пособия из МРОТ.

Оказалось, что справку отменили преждевременно.

Как быть с назначением пособий

Согласно статье 62 ТК у работодателя по-прежнему осталась обязанность выдать сотруднику документы, связанные с работой, и их копии в течение 3 дней с момента подачи заявления.

Таким образом, сотруднику необходимо самостоятельно запросить справку о заработной плате на предыдущем месте работы. И по необходимости предоставить её на новом месте.

Когда отправлять запрос в СФР

Порядок назначения и выплаты страхового обеспечения утвержден законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Разберем, в каких случаях нужно отправить запрос на получение сведений о зарплате сотрудника, а когда это делать не надо.

Виды пособий:

● по нетрудоспособности;

● беременности и родам;

● ранним срокам беременности;

● рождению ребенка;

● уходу за ребенком до 1,5 лет;

● профтравме или профзаболеванию.

Важно! Организация выплачивает пособие за первые 3 дня только по болезни или бытовой травме. Во всех остальных случаях пособие полностью выплачивает СФР.

Когда запрос направлять не нужно

Если сотрудник на дату наступления страхового случая работает у вас и в двух предшествующих календарных годах тоже работал только у вас, запрос о зарплате направлять не нужно. В таком случае все данные должны быть у работодателя (п. 2 ст. 13 № 255-ФЗ).

Когда запрос может понадобиться

Направить в СФР запрос о зарплате сотрудника за 2 предыдущих года может потребоваться, если:

на дату наступления страхового случая он работает у вас, а в двух предшествующих календарных годах работал в других организациях (п. 3 ст. 13 № 255-ФЗ);

сотрудник на дату наступления страхового случая работает у вас, а в двух предшествующих календарных годах работал как у вас, так и у других работодателей (п. 4 ст. 13 № 255-ФЗ).

Для назначения пособия и расчета среднедневного заработка можно учитывать только зарплату по текущей организации или сумму зарплаты по всем организациям, где работал сотрудник в два предыдущих года. Это зависит от желания сотрудника.

Если он предпочел, чтобы пособие рассчитывалось только исходя из заработка у текущего работодателя, запрос не понадобится.

Пока у СФР не накопилось данных о зарплате за предыдущие два года с места работы, можно начислять пособие, исходя из справки 182н, которая содержит данные до 2023 года.

Когда у Фонда появятся данные о зарплате от работодателей, то можно будет отправлять запрос сведений о заработной плате и начислять пособия по нему.

Как получить сведения о зарплате сотрудника через Контур.Экстерн

Для запроса сведений вы можете заполнить запрос в Экстерне или загрузить готовый файл.

Как заполнить запрос в Экстерне:

Перейдите в раздел «ФСС» и нажмите «Создать» → «Отчет». Выберите «Запрос сведений о зарплате сотрудника». Данные организации заполнятся автоматически из «Реквизитов плательщика». Поставьте отметку, что получено согласие сотрудника на обработку его персональных данных согласно ст. 9 № 152-ФЗ. Заполните данные сотрудника — их можно автоматически перенести из Справочника сотрудников. Обязательные поля подсвечены красным: Фамилия, Имя, Дата рождения, СНИЛС и Пол. Выберите вид договора, по которому занят сотрудник: Основной или ГПХ. Выберите, работает сотрудник на момент запроса в организации или нет. Введите годы для расчета пособия. Данные о доходах в СФР есть за 2019‒2022 годы.

Чтобы попробовать, как работает эта опция в Экстерне, подключите бесплатный тест-драйв. Вы получите доступ к полной версии сервиса на 14 дней и сможете отправлять отчетность и взаимодействовать с контролирующими органами, в том числе отправлять запросы в СФР.

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