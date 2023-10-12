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Воинский учет

Отвечаем на 5 горячих вопросов про воинский учет

С 1 октября 2023 года значительно повысили штрафы за воинский учет. Работодателей наказывают и за несодействие военкоматам, и за несданную отчетность. Есть и другие основания для штрафов. Эксперты Контур.Экстерна рассказали, что делать работодателям после введения новых правил.
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Отвечаем на 5 горячих вопросов про воинский учет
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Как вести воинский учет и отчитываться в военкомат

Воинский учет ведут все организации-работодатели без исключения (ст. 8 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ). Учитывать надо призывников и военнообязанных, которые работают у вас по трудовым договорам (ст. 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ). Если в компании есть совместители или дистанционные работники, они тоже попадают под воинский учет. 

Когда принимаете на работу нового сотрудника, запросите у него документы воинского учета — военный билет или удостоверение призывника. Если он их не представил, то сообщите в военкомат в течение трех рабочих дней, что трудоустроили гражданина, не состоящего, но обязанного состоять на воинском учете. Самому сотруднику выдайте направление в военкомат для постановки на учет по месту жительства или временного пребывания, если он будет работать у вас не дистанционно больше трех месяцев.

Как только примете на работу призывника или военнообязанного, отправьте сведения о новом работнике в комиссариат. По новым правилам, это надо сделать в течение 5 дней с даты приема. В этот же срок нужно отправить военкому сведения об увольнении (ст. 4 53-ФЗ, письмо Минтруда от 14.08.2023 № 14-6/В-960).

Вот что еще должен делать работодатель для воинского учета:

  1. Заполнить раздел «Сведения о воинском учете» личной карточки работника, если отдел кадров продолжает ее вести. Сделать карточку работника по форме № 10 (Приложение № 22 к Инструкции, утвержденной Приказом Минобороны от 22.11.2021 № 700). Карточки заполняют по данным военного билета или удостоверения призывника. 

  2. Завести журнал проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан (п. 62, Приложение № 29 Инструкции, утвержденной Приказом Минобороны от 22.11.2021 № 700). Он понадобится при визитах представителей военкомата. Организации с численностью работающих свыше 500 человек проверяют ежегодно; прочие — не реже одного раза в три года.

  3. Ежегодно согласовывать с военкоматом приказ и план работы по воинскому учету. Это делают не позднее 31 декабря года, предшествующего планируемому периоду. Дату надо уточнить в вашем военкомате.

  4. Каждый год сдавать военкому карточку учета организации и отчет о численности работников в запасе. Форма, сроки и порядок сдачи уточняйте в местном военкомате. Обычно сведения отправляют под конец года.

  5. Ежегодно проводить сверку своих карточек воинского учета с данными военкомата. Дату тоже определяет местный комиссариат. Если работники стоят на учете в другом военкомате, надо направить туда списки таких сотрудников для сверки.

  6. Направлять в военкоматы сведения об изменении учетных данных работника, например, смене места жительства или семейного положения, рождении детей. Сообщать надо в течение пяти дней после того, как получили от сотрудника документы с новыми данными.

А теперь про штрафы. С 1 октября 2023 года их существенно изменили. Причем штрафуют не только работодателей, но и должностных лиц. Вот за что наказывают:

  • Не вручили повестку или не обеспечили работнику явку в военкомат. Малый бизнес заплатит от 175 000 до 200 000 рублей, другие организации — от 350 000 до 400 000 рублей, должностные лица — от 40 000 до 50 000 рублей (ст. 21.2 КоАП РФ);

  • Не вовремя оповестили, не обеспечили явку работника по мобилизации. Малый бизнес — от 200 000 до 250 000 рублей, другие организации — от 400 000 до 500 000 рублей, должностные лица — от 60 000 до 80 000 рублей (ст. 19.38 КоАП РФ);

  • Не подали сведения о приеме или увольнении военнообязанного работника, призывника. Должностные лица — от 40 000 до 50 000 рублей (ст. 21.4 КоАП РФ).

Ответы экспертов

Надо ли ИП вести воинский учет? 

Индивидуальные предприниматели и КФХ не обязаны вести воинский учет. В военных законах и Положении о ВУ четко указано, что воинский учет обязаны вести только организации, а отвечают за это их руководители (п. 7 ст. 8 53-ФЗ, пп. 6 п. 1 ст. 8 61-ФЗ, п. 9 Положения из ПП РФ № 719). Более того, штрафы за непредставленные сведения в военкомат и за остальные нарушения по воинскому учету ввели для организаций и их должностных лиц, ИП в списке нарушителей нет (смотрите, например, ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ). 

Таким образом, предприниматели не обязаны вести воинский учет, но могут это делать по своей инициативе. К ответственности за ошибки или несдачу отчетов их все равно не привлекут.

При этом сам предприниматель может быть военнообязанным или призывником. В таком случае ИП как гражданину надо встать на учет в военкомате. И сообщать военкому, если изменятся сведения о его паспортных данных, месте жительства, семейном положении. Если он выезжает в другую страну больше чем на полгода, об этом тоже надо сообщить в комиссариат.

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Как ставить на воинский учет вахтовиков и дистанционных работников?

По правилам, на учет ставят в военкоматах по месту жительства таких работников. Но для вахтовиков есть особенность: если работник временно пребывает в текущем месте работы больше 3 месяцев, их ставят на учет по месту пребывания (п. 1 Приложения 3 Методических рекомендаций по ВУ). 

Поэтому если вахтовик работает в вашей компании больше трех месяцев, ему надо выдать направление в местный комиссариат, чтобы он встал там на учет. А вы как работодатель должны направить уведомление о приеме на работу такого сотрудника его военкому, то есть в военкомат по месту жительства.

Как быть с внешними совместителями? Их тоже надо ставить на воинский учет?

Да, ВУ ведут для всех работников организации. Никаких исключений нет. Если к вам на работу устроился внешний совместитель, отправьте по нему сведения в местный военкомат. 

Наша организация работает уже несколько лет, но еще ни разу не отчитывалась по воинскому учету. Сейчас ввели большие штрафы, и мы хотим отчитаться. Что надо отправить в военкомат?

Сначала надо поставить организацию на воинский учет. В этом случае лучше поздно, чем никогда. Тем более административная ответственность грозит не за отсутствие воинского учета в целом, а за неисполнение конкретных обязанностей. К примеру, если не оповестили сотрудника о повестке или не отправили сведения о приеме/увольнении работника.

Обратитесь в комиссариат по месту регистрации компании, поскольку в каждом комиссариате свои требования. Уточните, какие документы нужны для воинского учета, и какие отчеты вам надо сдать до конца года. Однозначно понадобится приказ об организации ВУ, план работы, распоряжение об ответственных лицах. Обо всем остальном, в том числе о формах и сроках отчетов, вам расскажут в местном военкомате.

Надо ли сдавать отчеты в военкомат, если в нашей компании нет призывников и военнообязанных?

Нулевые — формы без отчетных данных — в военкоматы обычно не сдают. Но некоторые комиссариаты начали их требовать последнее время. Для начала внимательно проверьте, действительно ли у вас в штате нет призывников и военнообязанных. Призывники — мужчины от 18 до 27 лет (а с 01.01.2024 — до 30 лет), у которых нет документа с записью «признан не годным к службе» и которые не пребывают в запасе. Военнообязанные — мужчины и женщины в запасе.

Список тех, кто не подлежит воинскому учету, приведен в п. 15 Положения. Среди них — те, кто проходят военную службу, сотрудники СВР и ФСБ, заключенные, женщины без военно-учетной специальности. Иностранцев и работников по договорам ГПХ тоже не ставят на воинский учет (п. 15 Положения от 27.11.2006 № 719). 

Все остальные работники по трудовым договорам, которые не попадают в список исключений, должны состоять на ВУ. Поэтому если в вашей компании есть хотя бы один мужчина призывного возраста, который годен к службе и не находится в запасе, его надо ставить на воинский учет. А следовательно, предоставлять отчеты в военкомат. Состав, порядок и сроки отчетности узнавайте в своем комиссариате.

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