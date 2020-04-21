Коронавирус в Италии, налоги и будущее мировой экономики. Интервью проф. Паскуале Пистоне

Русская версия интервью с всемирно известным специалистом в сфере налогообложения профессором Паскуале Пистоне. Он рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии и мерах по борьбе с ним, оценил экономические меры, вводимые в том числе в России, а также поделился не самым радужным прогнозом для будущего мировой экономики.
В беседе участвовали: Управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Александра Алекссева и партнер юридической компании Taxadvisor Алексей Яковлев.
не забывайте подписываться на подкаст здесь!