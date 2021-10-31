Банкротство компании: как запустить процедуру, цели, риски, полезные советы

В самом общем смысле, банкротство, или несостоятельность — это невозможность компании платить по своим обязательствам. Однако это далеко не ее крах, и может преследовать самые разные цели.

Потому, прежде чем говорить о том, как к банкротству подготовиться, стоит понять, какие цели перед собой ставят в компании, когда собираются начинать ее банкротить. А если ее банкротят кредиторы — то нужно понимать и их цели тоже.

Цели банкротства

У кредиторов цели свои, как правило — удовлетворить свои требования, но бывает и так, что они используют банкротство с целью забрать активы должника. Например, у того есть производственные площади, оборудование, земельные участки.

У должника задача другая — сохранить активы, избавиться от долгов, ликвидировать компанию.

Итак, распишем подробнее цели банкротства для должника:

Избавиться от долгов — в результате конкурсного производства требования кредиторов удовлетворят настолько, насколько хватит средств в конкурсной массе. Остальное списывается (за рядом исключений). Средний процент по эффективности взыскания в банкротстве — 3 копейки с каждого рубля требований.

Спасти активы — от недобросовестного посягательства кредиторов, которые могут загнать должника в банкротство именно с этой целью.

Ликвидировать компанию — особенно с долгами. Банкротство — это единственный законный способ это сделать.

Спасти компанию, восстановить ее платежеспособность — в момент введения судом процедуры банкротства (начинается все с наблюдения) в отношении компании приостанавливаются взыскания по исполнительным производствам. Это дает возможность компании продолжать работу и получать доход.

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У кредиторов, как мы уже сказали, цели другие. Вот о них подробнее:

Взыскать долги — для этого необязательно проводить процедуру полностью. Например, для некоторых компаний достаточно лишь подать заявление на банкротство, чтобы они начали платить.

Завладеть активами или имуществом должника. Само собой, прикрыто это будет взысканием долгов, но по факту цель может быть именно такая.

Как начинается банкротство

Банкротство можно начать как со стороны должника, так и со стороны кредитора. В случае с кредитором, для этого достаточно просуженной и просроченной на три месяца задолженности в размере 300 тысяч рублей. Этого факта для суда достаточно, чтобы решить, что должник несостоятелен, и нужно начинать процедуру банкротства.

Должник вправе подать заявление на банкротство, когда он сам понимает, что компания в ближайшее время не сможет платить по долгам. При этом, есть случаи, когда он обязан это сделать:

не хватит денег для всех кредиторов;

изъяты средства производства за долги (например, арестованы приставами);

решение о банкротстве приняли учредители;

должник отвечает признакам неплатежеспособности — не может платить кредиторам.

Самое интересное, что если заявление на банкротство подает должник — арбитражного управляющего должен выбрать суд. Если кредитор — то кредитор сам выбирает арбитражного управляющего. Как правило, «свой» арбитражный управляющий не является стопроцентным выигрышем для стороны в банкротстве, но дает определенное преимущество.

Обычно на банкротство в отношении самих себя подают через дружественного кредитора.

И отсюда проистекает первый постулат для подготовки к банкротству своей компании (каких бы целей оно не преследовало) — должно быть просуженное судебное решение на сумму, достаточную для начала процедуры, от дружественного кредитора.

Риски, которые несет банкротство для должника

Риски тут самые разные, от потери компании и активов до субсидиарной ответственности. Но так как в банкротстве одна из основных целей (для должника) — это спасение активов от недружественных кредиторов, то стоит этим озаботиться еще до введения процедуры.

Вообще, считается, что подача заявления на банкротство — это уже середина, или конец противостояния кредиторов и должника. А подготовка начинается гораздо раньше.

Например, арбитражный управляющий вправе оспорить все сделки должника за последние три года до начала процедуры. И собрание (или комитет) кредиторов будет от него это требовать. Другое дело, если сделок несколько тысяч, управляющий вряд ли сможет оспорить их все. Более того, если необходимые сделки проведены более, чем за три года — тут он вряд ли что-то сможет оспорить.

Отсюда можно вывести второй постулат при подготовке к банкротству — к процедуре нужно начинать готовиться задолго до ее начала (не за месяц, и даже не за год).

Если говорить о субсидиарной ответственности, которая тоже является риском банкротства — ее еще нужно доказать. Это можно сделать, если доказана прямая связь между поручением контролирующего лица, его исполнением, и тем, что это поручение привело к неплатежеспособности компании. А также, тот факт, насколько каждое из этих лиц было вовлечено в процесс доведения компании до банкротства.

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Частный случай банкротства — упрощенная процедура

Упрощенная процедура банкротства используется как процедура ликвидации организаций с долгами и отсутствием каких-либо средств или имущества для их оплаты.

Начинается она как процедура ликвидации (по ст. 61-64 ГК). Однако на момент составления промежуточного ликвидационного баланса налоговой дается понять, что долгов у компании много, а платить их нечем. После этого ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана подать заявление в арбитражный суд о введении упрощенной процедуры банкротства.

Здесь важен такой момент: в банкротстве, даже в упрощенном, важно соблюдать неукоснительно все сроки и процедуры. И это тоже нужно учесть при подготовке.

И еще несколько советов при подготовке к банкротству

Кроме стратегических решений, при подготовке в банкротству важны и другие моменты.

1. Бухгалтерская, отчетная документация должны быть в порядке. Арбитражный управляющий, какой бы дружественный он ни был, может их запросить у руководства должника в любой момент. И при их отсутствии подставляться не будет.

К слову сказать, за уничтожение или порчу документов руководителя должника можно привлечь к ответственности по ст. 195 УК. «Пожар» или «затопление соседями» — не помогут.

2. Если руководитель должника понимает, что в ближайшем времени его компания не сможет платить по обязательствам — пора консультироваться со специалистами по банкротству. Потому что в некоторых случаях заявлять на свою компанию о банкротстве — это обязанность. И за несвоевременную подачу такого заявления руководитель несет ответственность.

Да, штраф до 10 тысяч это не так страшно. Дисквалификация до 3-х лет — не смертельно. Но тут возможна и субсидиарка. А вот это уже серьезно.

3. Этот совет не про подготовку, но очень часто им по незнанию пренебрегают. А именно — нельзя при удовлетворении требований кредиторов выбрать кого-то одного, а остальным — «не хватило». Нарушать очередность погашения требований кредиторов тоже нельзя.

Административная ответственность тут выше — до 100 тыс. рублей, остается и вероятность дисквалификации до 3-х лет. И тут субсидиарная ответственность никуда не исчезает, что уже неприятно, но еще хуже — уголовная ответственность (по ст. 195 УК — срок до 3-х лет).