Топ-5 бесплатных курсов для развития карьеры бухгалтера

Одни из самых востребованных — цифровые знания и навыки
Сегодня сложно найти направление, которое бы не затронула цифровизация, и бухгалтерия — не исключение. Базовых цифровых навыков, среди которых умение пользоваться цифровыми устройствами, стандартными программами и приложениями, часто недостаточно. И если еще совсем недавно решение большинства задач в этой сфере было обязанностью IT-специалистов, то сейчас работодатели ждут от соискателей умения работать с данными и всевозможными digital-инструментами.
Курсы от Яндекс Практикума помогут прокачать цифровые навыки и получить конкурентное преимущество на рынке труда. Выбирайте бесплатный курс, проходите обучение и начинайте использовать цифровые инструменты в своей работе.
Курс «Основы работы с базами данных и SQL»
SQL входит в число самых востребованных языков программирования во всем мире. Умение работать с данными с помощью SQL позволяет самостоятельно делать простые выборки и не обращаться к услугам аналитиков. Курс от Яндекс Практикума подойдет даже тем, кто никогда раньше не программировал.
Чему учат на курсе
Подсчитывать записи в таблице и сортировать данные.
Различать типы данных в SQL.
Фильтровать данные со строками и даты.
Выгружать отдельные поля и ограниченное число полей.
Декомпозировать бизнес-задачи.
Применять простые математические операции.
Отображать только уникальные данные.
Фильтровать данные с помощью логических операторов и преобразования типов.
Рассчитывать агрегированные значения по всей таблице или по отфильтрованным данным.
Вся информация собрана в интерактивном учебнике: вам не придется тратить время на длинные видеолекции. Теория объясняется простым языком, а полученные знания можно сразу же отработать в SQL‑тренажере.
Продолжительность обучения: курс рассчитан на 5–7 часов.
Курс «Основы статистики и A/B-тестирования»
Разбираться в основах статистики и применять ее для решения рабочих задач, а также проводить корректные исследования поможет курс «Основы статистики и A/B-тестирования». Статистика позволяет эффективно анализировать финансовую информацию и принимать обоснованные решения.
Специалистам, которые планируют занять более высокую должность или перейти в финансисты, знание статистики необходимо: она пригодится в оценке динамики доходов и расходов, прогнозировании результатов, оценке рисков и оптимизации затрат.
Чему учат на курсе
Понимать самые важные понятия статистики:
Среднее и дисперсия.
Медиана и квантиль.
Ковариация и корреляция.
Генеральная совокупность.
Нормальное распределение и ЦПТ.
Уровень значимости и p-value.
A/B-тест и требуемый объем групп.
MDE и мощность теста.
Использовать статистику в анализе данных:
Для оценки взаимодействия между признаками.
Для проверки продуктовых гипотез.
Для проведения и анализа A/B-тестов.
Материал на курсе дается в виде текста с интерактивными графиками: это позволяет настраивать параметры и тут же видеть изменения. Закрепляются знания с помощью задач, которые проверяются автоматически. Благодаря этому обучающийся сразу видит решение с подробным объяснением.
Продолжительность обучения: курс рассчитан на 10–15 часов.
Курс «Создание презентаций»
Умение быстро и доходчиво донести информацию до руководства и коллег — универсальный навык. Представить отчет в доступной форме или обосновать свое предложение помогают презентации. И это подтверждают требования к навыкам бухгалтеров в размещаемых на различных ресурсах вакансиях.
Если раньше умение создавать презентации чаще встречалось в вакансиях маркетологов, дизайнеров, менеджеров по продажам и преподавателей, то сейчас умения эффектно подавать даже самую сложную информацию работодатели ждут и от бухгалтеров, и от финансистов, и от юристов.
Чему учат на курсе
Создавать убедительные и понятные презентации, которые хочется разглядывать.
Делать красивый и эффективный визуал.
Структурировать информацию для удержания внимания слушателей.
Управлять вниманием аудитории с помощью дизайнерских приемов.
Одна из особенностей курса — много практики. Вы сможете тренироваться в интерактивном учебнике и самостоятельно выполнять задания для лучшего усвоения материала.
Продолжительность обучения: курс рассчитан на 10 часов.
Курс «Наставник в IT»
Несмотря на название курса — «Наставник в IT» — умение решать конфликты, давать обратную связь и мотивировать команду пригодится любому руководителю. И если вы планируете занять руководящую должность, например, претендуете на место главного бухгалтера, укреплять лидерские навыки необходимо. А еще руководителю, в том числе будущему, нужно обязательно владеть инструментами управления командой и своевременно выявлять, какие управленческие навыки требуется улучшить.
Чему учат на курсе
Давать обратную связь и избегать токсичности в общении.
Решать конфликты.
Выявлять признаки демотивации в команде.
Мотивировать команду.
Каждая глава курса — это проблемная ситуация из жизни тимлида. Обучающиеся решают проблемы в интерактивном тренажере, а все задачи — не вымышленные, а реальные ситуации.
Продолжительность обучения: курс рассчитан на 4 часа.
Курс «Инженер облачных сервисов»
Профессия инженера облачных сервисов относится к категории самых востребованных IT-специальностей. Такие специалисты отвечают за проектирование и управление облачной инфраструктурой. Инженер облачных сервисов занимается обслуживанием облачной инфраструктуры, безопасностью и планированием.
Конечно, в большей степени этот курс подойдет тем, кто хочет изменить вектор своей карьеры и ранее уже делал шаги в этом направлении. Но обучение будет интересно всем, кто интересуется облачными технологиями и хочет освоить сервисы Yandex Cloud.
Чему учат на курсе
Использовать следующие инструменты:
Управление облачной инфраструктурой.
Хранение и анализ данных.
Работа с контейнерами.
Разработка приложений в облаке.
Защита облачных ресурсов.
Настраивать права доступа к своим облачным ресурсам и защищать облачные сети.
У курса есть особенность — чтобы программа не оказалась слишком сложной, желательно иметь знания о системном администрировании, сетях и базах данных, навыки работы в операционных системах Linux, умение пользоваться командной строкой и базовые навыки работы с SQL и Python.
В рамках обучения вы сможете выполнить 60 практических работ в своем облаке в Yandex Cloud.
Продолжительность обучения: курс рассчитан на 70 часов.
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