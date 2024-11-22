Топ-5 бесплатных курсов для развития карьеры бухгалтера

Бухгалтер — профессия во многом уникальная. У представителей этой сферы множество возможностей для карьерного роста. Но есть условие: современный бухгалтер, помимо узкопрофессиональных знаний и навыков, должен развивать компетенции как в смежных областях, так и порой в достаточно неожиданных. Выяснили, какие курсы помогут горизонтальному и вертикальному росту бухгалтера.

Одни из самых востребованных — цифровые знания и навыки

Сегодня сложно найти направление, которое бы не затронула цифровизация, и бухгалтерия — не исключение. Базовых цифровых навыков, среди которых умение пользоваться цифровыми устройствами, стандартными программами и приложениями, часто недостаточно. И если еще совсем недавно решение большинства задач в этой сфере было обязанностью IT-специалистов, то сейчас работодатели ждут от соискателей умения работать с данными и всевозможными digital-инструментами.

Курсы от Яндекс Практикума помогут прокачать цифровые навыки и получить конкурентное преимущество на рынке труда. Выбирайте бесплатный курс, проходите обучение и начинайте использовать цифровые инструменты в своей работе.

SQL входит в число самых востребованных языков программирования во всем мире. Умение работать с данными с помощью SQL позволяет самостоятельно делать простые выборки и не обращаться к услугам аналитиков. Курс от Яндекс Практикума подойдет даже тем, кто никогда раньше не программировал.

Чему учат на курсе

Подсчитывать записи в таблице и сортировать данные.

Различать типы данных в SQL.

Фильтровать данные со строками и даты.

Выгружать отдельные поля и ограниченное число полей.

Декомпозировать бизнес-задачи.

Применять простые математические операции.

Отображать только уникальные данные.

Фильтровать данные с помощью логических операторов и преобразования типов.

Рассчитывать агрегированные значения по всей таблице или по отфильтрованным данным.

Вся информация собрана в интерактивном учебнике: вам не придется тратить время на длинные видеолекции. Теория объясняется простым языком, а полученные знания можно сразу же отработать в SQL‑тренажере.

Продолжительность обучения: курс рассчитан на 5–7 часов.

Разбираться в основах статистики и применять ее для решения рабочих задач, а также проводить корректные исследования поможет курс «Основы статистики и A/B-тестирования». Статистика позволяет эффективно анализировать финансовую информацию и принимать обоснованные решения.

Специалистам, которые планируют занять более высокую должность или перейти в финансисты, знание статистики необходимо: она пригодится в оценке динамики доходов и расходов, прогнозировании результатов, оценке рисков и оптимизации затрат.

Чему учат на курсе

Понимать самые важные понятия статистики:

Среднее и дисперсия.

Медиана и квантиль.

Ковариация и корреляция.

Генеральная совокупность.

Нормальное распределение и ЦПТ.

Уровень значимости и p-value.

A/B-тест и требуемый объем групп.

MDE и мощность теста.

Использовать статистику в анализе данных:

Для оценки взаимодействия между признаками.

Для проверки продуктовых гипотез.

Для проведения и анализа A/B-тестов.

Материал на курсе дается в виде текста с интерактивными графиками: это позволяет настраивать параметры и тут же видеть изменения. Закрепляются знания с помощью задач, которые проверяются автоматически. Благодаря этому обучающийся сразу видит решение с подробным объяснением.

Продолжительность обучения: курс рассчитан на 10–15 часов.

Умение быстро и доходчиво донести информацию до руководства и коллег — универсальный навык. Представить отчет в доступной форме или обосновать свое предложение помогают презентации. И это подтверждают требования к навыкам бухгалтеров в размещаемых на различных ресурсах вакансиях.

Если раньше умение создавать презентации чаще встречалось в вакансиях маркетологов, дизайнеров, менеджеров по продажам и преподавателей, то сейчас умения эффектно подавать даже самую сложную информацию работодатели ждут и от бухгалтеров, и от финансистов, и от юристов.

Чему учат на курсе

Создавать убедительные и понятные презентации, которые хочется разглядывать.

Делать красивый и эффективный визуал.

Структурировать информацию для удержания внимания слушателей.

Управлять вниманием аудитории с помощью дизайнерских приемов.

Одна из особенностей курса — много практики. Вы сможете тренироваться в интерактивном учебнике и самостоятельно выполнять задания для лучшего усвоения материала.

Продолжительность обучения: курс рассчитан на 10 часов.

Несмотря на название курса — «Наставник в IT» — умение решать конфликты, давать обратную связь и мотивировать команду пригодится любому руководителю. И если вы планируете занять руководящую должность, например, претендуете на место главного бухгалтера, укреплять лидерские навыки необходимо. А еще руководителю, в том числе будущему, нужно обязательно владеть инструментами управления командой и своевременно выявлять, какие управленческие навыки требуется улучшить.

Чему учат на курсе

Давать обратную связь и избегать токсичности в общении.

Решать конфликты.

Выявлять признаки демотивации в команде.

Мотивировать команду.

Каждая глава курса — это проблемная ситуация из жизни тимлида. Обучающиеся решают проблемы в интерактивном тренажере, а все задачи — не вымышленные, а реальные ситуации.

Продолжительность обучения: курс рассчитан на 4 часа.

Профессия инженера облачных сервисов относится к категории самых востребованных IT-специальностей. Такие специалисты отвечают за проектирование и управление облачной инфраструктурой. Инженер облачных сервисов занимается обслуживанием облачной инфраструктуры, безопасностью и планированием.

Конечно, в большей степени этот курс подойдет тем, кто хочет изменить вектор своей карьеры и ранее уже делал шаги в этом направлении. Но обучение будет интересно всем, кто интересуется облачными технологиями и хочет освоить сервисы Yandex Cloud.

Чему учат на курсе

Использовать следующие инструменты:

Управление облачной инфраструктурой.

Хранение и анализ данных.

Работа с контейнерами.

Разработка приложений в облаке.

Защита облачных ресурсов.

Настраивать права доступа к своим облачным ресурсам и защищать облачные сети.

У курса есть особенность — чтобы программа не оказалась слишком сложной, желательно иметь знания о системном администрировании, сетях и базах данных, навыки работы в операционных системах Linux, умение пользоваться командной строкой и базовые навыки работы с SQL и Python.

В рамках обучения вы сможете выполнить 60 практических работ в своем облаке в Yandex Cloud.

Продолжительность обучения: курс рассчитан на 70 часов.

В каталоге Яндекса Практикума вы можете найти и другие (в том числе бесплатные!) курсы, которые помогут в развитии карьеры бухгалтера. А еще при желании с Яндекс Практикумом вы можете освоить новую для себя сферу профессиональной деятельности. Переходите в Яндекс Практикум и начинайте обучение на интересном для себя курсе.

Реклама: АНО ДПО «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЯНДЕКСА», ИНН 7704282033, erid: LjN8KB2Xx