Руководство по выбору криптобиржи: 10 платформ для трейдеров в 2024 году

ABCEX — криптобиржа, которая ориентирована на пользователей из России. Платформа поддерживает рубли и предлагает развитую P2P-систему, что позволяет пользователям обменивать фиатные валюты на криптовалюту и обратно с минимальными комиссиями.

Преимущества ABCEX для российских пользователей:

P2P-платформа : платформа предоставляет возможность обменивать рубли и другие фиатные валюты на USDT без комиссий. Возможность использовать различные методы оплаты, включая наличные и банковские переводы.

Поддержка рубля : это значительное преимущество для пользователей из России, так как не все крипто-платформы предоставляют такую возможность.

Русскоязычная поддержка : служба поддержки работает на русском языке и доступна круглосуточно.

Безопасность: для защиты средств используется двухфакторная аутентификация и другие методы безопасности.

Кроме того, ABCEX предлагает образовательный контент и юридическую помощь с криптовалютной сфере.

Недостатки ABCEX:

Отсутствие развитых торговых инструментов;

USDT (TRC/ERC) — единственная криптовалюта в обороте на данный момент.

Однако в ближайшем будущем биржа планирует добавить биткоин и эфириум в свой криптовалютный ассортимент.

После создания личного аккаунта необходимо будет пройти верификацию — абсолютно стандартную процедуру для всех легальных криптобирж.