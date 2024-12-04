Как покупка криптовалюты стала глобальным трендом в 2024

Сервисов, предлагающих россиянам легально и выгодно купить биткоин, эфириум и USDT, в России на сегодняшний день предостаточно. Это и российские криптобиржи, такие как ABCEX, и оффлайн и онлайн обменники криптовалют. Механизм работы криптообменников относительно понятен, а вот криптовалютные биржи вызывают больший интерес благодаря массе предлагаемых функций и инструментов.

Как всем известно, в 2022 году многие международные криптобиржи прекратили работу с российскими пользователями и сегодня продолжают поддерживать ограничения для россиян. Операции с рублем на таких платформах либо значительно осложнены, либо отсутствуют вовсе.

Однако эту нишу на российском крипторынке быстро заняли отечественные сервисы — ABCEX и Garantex, на которых россияне не встречают никаких проблем с пополнением, выводом и оплатой рублями.

Рассмотрим одну из этих криптобирж, ABCEX, с точки зрения доступных для российских пользователей функций.