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Как покупка криптовалюты стала глобальным трендом в 2024

Многие продолжают с большим скепсисом относиться ко всему, что касается криптовалют, однако нельзя не признать очевидного — цифровые деньги уже настолько прочно «засели» в мировой финансовой системе, что все-таки приходится воспринимать их всерьез. Расскажем, почему сегодня покупка криптовалюты стала глобальным трендом, насколько он развит в России и как будет развиваться в ближайшем будущем. 

Где россияне покупают криптовалюту сегодня 

Сервисов, предлагающих россиянам легально и выгодно купить биткоин, эфириум и USDT, в России на сегодняшний день предостаточно. Это и российские криптобиржи, такие как ABCEX, и оффлайн и онлайн обменники криптовалют. Механизм работы криптообменников относительно понятен, а вот криптовалютные биржи вызывают больший интерес благодаря массе предлагаемых функций и инструментов. 

Как всем известно, в 2022 году многие международные криптобиржи прекратили работу с российскими пользователями и сегодня продолжают поддерживать ограничения для россиян. Операции с рублем на таких платформах либо значительно осложнены, либо отсутствуют вовсе.

Однако эту нишу на российском крипторынке быстро заняли отечественные сервисы — ABCEX и Garantex, на которых россияне не встречают никаких проблем с пополнением, выводом и оплатой рублями. 

Рассмотрим одну из этих криптобирж, ABCEX, с точки зрения доступных для российских пользователей функций

Криптобиржа для россиян в 2024 

ABCEX — молодая платформа, но темпы ее развития стремительные. Сегодня к преимуществам ABCEX можно отнести: 

  • Отсутствие ограничений по операциям с российским рублем.

  • Пополнение баланса наличными без комиссий в головном офисе в Москва-Сити.

  • 14 методов оплаты на P2P-секции.

  • Многочисленные торговые пары на P2P.

  • Удобный интерфейс на русском языке.

  • Круглосуточная поддержка.

  • Передовая система безопасности.

Минусы следующие

  • Нет широкого спектра развитых торговых инструментов (например, стейкинга).

  • Единственная доступная криптовалюта на данный момент — USDT (Tether).

ABCEX уже объявила о планах внедрить в биржу биткоин и эфириум в ближайшее время, а также добавить различные торговые инструменты. 

Как зарегистрироваться на российской криптобирже: пошаговая инструкция

Регистрация в нескольких шагах

  1. Посетите официальный сайт ABCEX.

  2. Нажмите Создать аккаунт в правом верхнем углу экрана.

  3. Заполните регистрационную форму (введите свою актуальную электронную почту и придумайте сложный пароль).

  4. Подтвердите почту и войдите в свой личный кабинет.

Однако для последующих действий (покупки, продажи, обмена криптовалют) на любой законной криптобирже требуется пройти процесс верификации: предоставить документ и сделать фото для подтверждения личности.

Этот обязательный пункт отпугивает тех, кто предпочитает полную анонимность в  криптовалютных операциях, однако прозрачность и легальность в вопросах оборота криптовалют — принципиально важный момент для платформ, которые хотят продолжать свою деятельность в России. 

Почему россияне покупают криптовалюту в 2024 году

Инфляция и сопутствующая нестабильная экономическая ситуация в России так или иначе заставили многих россиян обратить внимание на «стабильные» варианты инвестирования своих средств. Взрывной рост биткоина в ноябре 2024 также привлек внимание к криптовалюте со стороны российских граждан. Многие принялись «вкладываться» в наиболее стабильный USDT (стейблкоин, чья цена привязана к курсу традиционного доллара), рассчитывая на дальнейшее укрепление USD относительно российского рубля. 

На сегодняшний день многие эксперты предсказывают продолжение роста доллара и ослабления рубля. Отсюда — предположение о том, что россияне продолжат обращаться к криптовалюте не только как к методу хранения средств в менее волатильной форме, но и как к методу обогащения.

Впрочем, этот момент сопряжен и с рисками, и их стоит учитывать при любой инвестиции. 

Продолжится ли тренд на покупку криптовалюты в России

Конец ноября отметился важной новостью о подписании закона о налогообложении доходов с криптовалют, и этот шаг ясно указывает на то, что криптовалюта медленно, но верно выходит из «серой зоны». Все больше ее аспектов входят в законное поле, а значит — государство также серьезно относится к возможностям, которые для финансовой системы представляют доходы от криптовалютных операций в России. 

Можно предположить, что на фоне продолжающейся легализации крипто-деятельности россияне будут с меньшим скепсисом относиться к этой индустрии. Сигналы от государства имеют огромное значение, и в этом контексте они положительные.

Как мы уже сказали выше, выход из «серой зоны» может и будет способствовать нормализации операций с криптовалютой в России для все большего количества россиян. 

Как законно покупать криптовалюту в России: справочный материал

Законность — важнейший аспект любых финансовых операций. Выше мы уже обсудили наиболее популярные способы покупки криптовалюты в России, но все-таки важно оговориться, что далеко не все платформы надежны и осуществляют легальную деятельность. Криптобиржи вроде ABCEX и Garantex уже прочно обосновались на российском крипторынке и заработали положительную репутацию, но существует множество сторонних сервисов, в которых вы можете столкнуться с мошенническими схемами и «грязной» криптой, задействованной в незаконных финансовых махинациях. Будьте осторожны и выбирайте только проверенные платформы. 

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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