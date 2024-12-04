Как покупка криптовалюты стала глобальным трендом в 2024

Где россияне покупают криптовалюту сегодня
Сервисов, предлагающих россиянам легально и выгодно купить биткоин, эфириум и USDT, в России на сегодняшний день предостаточно. Это и российские криптобиржи, такие как ABCEX, и оффлайн и онлайн обменники криптовалют. Механизм работы криптообменников относительно понятен, а вот криптовалютные биржи вызывают больший интерес благодаря массе предлагаемых функций и инструментов.
Как всем известно, в 2022 году многие международные криптобиржи прекратили работу с российскими пользователями и сегодня продолжают поддерживать ограничения для россиян. Операции с рублем на таких платформах либо значительно осложнены, либо отсутствуют вовсе.
Однако эту нишу на российском крипторынке быстро заняли отечественные сервисы — ABCEX и Garantex, на которых россияне не встречают никаких проблем с пополнением, выводом и оплатой рублями.
Рассмотрим одну из этих криптобирж, ABCEX, с точки зрения доступных для российских пользователей функций.
Криптобиржа для россиян в 2024
ABCEX — молодая платформа, но темпы ее развития стремительные. Сегодня к преимуществам ABCEX можно отнести:
Отсутствие ограничений по операциям с российским рублем.
Пополнение баланса наличными без комиссий в головном офисе в Москва-Сити.
14 методов оплаты на P2P-секции.
Многочисленные торговые пары на P2P.
Удобный интерфейс на русском языке.
Круглосуточная поддержка.
Передовая система безопасности.
Минусы следующие:
Нет широкого спектра развитых торговых инструментов (например, стейкинга).
Единственная доступная криптовалюта на данный момент — USDT (Tether).
ABCEX уже объявила о планах внедрить в биржу биткоин и эфириум в ближайшее время, а также добавить различные торговые инструменты.
Как зарегистрироваться на российской криптобирже: пошаговая инструкция
Регистрация в нескольких шагах:
Посетите официальный сайт ABCEX.
Нажмите Создать аккаунт в правом верхнем углу экрана.
Заполните регистрационную форму (введите свою актуальную электронную почту и придумайте сложный пароль).
Подтвердите почту и войдите в свой личный кабинет.
Однако для последующих действий (покупки, продажи, обмена криптовалют) на любой законной криптобирже требуется пройти процесс верификации: предоставить документ и сделать фото для подтверждения личности.
Этот обязательный пункт отпугивает тех, кто предпочитает полную анонимность в криптовалютных операциях, однако прозрачность и легальность в вопросах оборота криптовалют — принципиально важный момент для платформ, которые хотят продолжать свою деятельность в России.
Почему россияне покупают криптовалюту в 2024 году
Инфляция и сопутствующая нестабильная экономическая ситуация в России так или иначе заставили многих россиян обратить внимание на «стабильные» варианты инвестирования своих средств. Взрывной рост биткоина в ноябре 2024 также привлек внимание к криптовалюте со стороны российских граждан. Многие принялись «вкладываться» в наиболее стабильный USDT (стейблкоин, чья цена привязана к курсу традиционного доллара), рассчитывая на дальнейшее укрепление USD относительно российского рубля.
На сегодняшний день многие эксперты предсказывают продолжение роста доллара и ослабления рубля. Отсюда — предположение о том, что россияне продолжат обращаться к криптовалюте не только как к методу хранения средств в менее волатильной форме, но и как к методу обогащения.
Впрочем, этот момент сопряжен и с рисками, и их стоит учитывать при любой инвестиции.
Продолжится ли тренд на покупку криптовалюты в России
Конец ноября отметился важной новостью о подписании закона о налогообложении доходов с криптовалют, и этот шаг ясно указывает на то, что криптовалюта медленно, но верно выходит из «серой зоны». Все больше ее аспектов входят в законное поле, а значит — государство также серьезно относится к возможностям, которые для финансовой системы представляют доходы от криптовалютных операций в России.
Можно предположить, что на фоне продолжающейся легализации крипто-деятельности россияне будут с меньшим скепсисом относиться к этой индустрии. Сигналы от государства имеют огромное значение, и в этом контексте они положительные.
Как мы уже сказали выше, выход из «серой зоны» может и будет способствовать нормализации операций с криптовалютой в России для все большего количества россиян.
Как законно покупать криптовалюту в России: справочный материал
Законность — важнейший аспект любых финансовых операций. Выше мы уже обсудили наиболее популярные способы покупки криптовалюты в России, но все-таки важно оговориться, что далеко не все платформы надежны и осуществляют легальную деятельность. Криптобиржи вроде ABCEX и Garantex уже прочно обосновались на российском крипторынке и заработали положительную репутацию, но существует множество сторонних сервисов, в которых вы можете столкнуться с мошенническими схемами и «грязной» криптой, задействованной в незаконных финансовых махинациях. Будьте осторожны и выбирайте только проверенные платформы.
*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств
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