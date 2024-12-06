Криптобиржи для россиян: сравнительный обзор и новый игрок на рынке

2022 год отметился огромным количеством всевозможных ограничений для россиян во всяческих сферах — от стриминговых платформ вроде Spotify до криптовалютных бирж. Прошло два года, многие ограничения все еще в силе, но с криптобиржами не так все просто и однозначно.

Рассмотрим в этой статье, какие криптобиржи работают с российскими пользователями сегодня, с какими ограничениями и главное — как отечественная биржа криптовалют ABCEX выстроила систему, ориентированную именно на россиян.

Какие криптобиржи работают в России

До 2022 года самыми популярными криптовалютными биржами для россиян были Binance, Bybit и OKX. После повсеместного введения ограничений для российских граждан и эти платформы не остались в стороне: Binance ушла вовсе, Bybit принялся за серьезные ограничения, так же как и OKX, которая в свое время заблокировала многие российские аккаунты без четкого объяснения причин и ссылаясь в основном на санкции США.

В ноябре–декабре 2024 года Binance по-прежнему недоступен, Bybit продолжает работу с россиянами, как и OKX. Но есть нюанс: на обеих платформах российские аккаунты продолжают сталкиваться с проблемами — от блокировок до невозможности пополнить баланс рублями или вывести их совсем.

На Youtube уже множество всяческих инструкций и объяснений, как пополнить Bybit рублями и как не «нарваться» на блокировку OKX, однако этот тренд уже говорит о том, что российские трейдеры не могут быть уверены в том, что в любой момент та или иная иностранная криптобиржа не заблокирует их аккаунты и не ограничит доступ к средствам.

Сравнение бирж криптовалют: полный обзор

И все-таки проведем сравнение главных игроков на рынке криптовалют в России — Bybit и OKX.

OKX долгое время оставалась одной из немногих криптобирж, которая активно обслуживала пользователей из России, несмотря на введение санкций и ограничений. Однако в начале 2023 года биржа все же внесла изменения в свою политику и ограничила P2P-торговлю в рублях.

С этого момента российские трейдеры могут пополнять баланс и выводить средства только в криптовалюте, что значительно усложнило использование платформы для большинства пользователей.

Что доступно пользователям из России на OKX в 2024 году:

Покупка криптовалюты с карт, зарегистрированных за пределами РФ.

P2P-торговля — возможность покупки и продажи криптовалюты через платформу P2P.

Спотовая торговля, а также маржинальная торговля, торговля опционами и фьючерсами.

Доход от майнинга — стабильный доход с помощью майнинг-пула для BTC.

Институциональные услуги — возможность управления активами через посредников и финансовые корпорации.

Использование копитрейдинга или торговых ботов для торговли на бычьих или медвежьих рынках.

Демо-счет для тренировки, выбора торговых стратегий и тактик.

Пассивный доход через различные инструменты, такие как стейкинг, криптозаймы, бивалютные инвестиции и использование собственного токена OKX.

В 2024 году Bybit продолжает работать на российском рынке. Пользователи из России могут регистрироваться на платформе, пополнять счета, торговать и использовать большинство доступных функций. Однако доступ к бирже заблокирован для пользователей из Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Несмотря на продолжение работы в России, в 2024 году Bybit ужесточил свои правила для россиян. В частности, платформа усилила проверки пользователей из России на соответствие международным санкциям. Это означает, что процесс верификации и проверки клиентов стал более строгим.

На этом фоне неудивительны частые блокировки российских аккаунтов, и в целом ни один пользователь из РФ не может быть уверен в том, что не попадет в «бан» даже при соблюдении (как кажется) установленных правил.

Итак, для российских пользователей на Bybit доступны следующие функции:

Регистрация и верификация : российские пользователи могут зарегистрировать аккаунт на Bybit и пройти верификацию с помощью стандартных документов.

Пополнение счета : для пополнения счета доступны как криптовалютные депозиты, так и фиатные переводы через P2P-рынок.

Спотовая торговля : на Bybit можно торговать на спотовом рынке, а также конвертировать одну криптовалюту в другую.

Фьючерсная торговля: Bybit предлагает фьючерсный рынок.

Криптобиржа без ограничений для россиян

На фоне ослабления доверия россиян к иностранным платформам ожидаемо появились отечественные криптобиржи, которые поспешили предложить российским пользователям то, что у них, по сути, «отняли» или к чему существенно ограничили доступ.

Одним из таких новых игроков стала ABCEX — российская биржа криптовалют, которая за год открыла офисы в 33 регионах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Волгоград, Краснодар, Екатеринбург и Красноярск.

Рассмотрим преимущества этой платформы:

Нет ограничений на операции с рублем . Любой (верифицированный) пользователь из России может спокойно пополнять и выводить рубли без проблем.

Минимальная сумма пополнения и вывода — 5000 рублей .

Самые низкие комиссии на спотовом рынке . Для мейкера — 0.07%, для тейкера — 0.1%.

Передовая P2P-секция . Помимо торговли на споте есть возможность торговать и на P2P, не меняя платформы.

Пополнение наличными без комиссий . На данный момент эта опция доступна только в головном офисе биржи в Москва-Сити, а в партнерских офисах в регионах пополнение и вывод сопровождаются минимальными комиссиями.

Несанкционный USDT . Важнейший пункт для тех, кто хочет переводить USDT с ABCEX на Bybit или другие иностранные криптобиржи.

Круглосуточная поддержка. Возможность задать вопрос в любое время.

Также отметим недостатки:

USDT — единственная криптовалюта в арсенале. На данный момент возможна торговля тезером, однако в ближайшее время биржа планирует внедрение биткоина и эфириума.

Неразвитые торговые инструменты. Нет, к примеру, стейкинга и фьючерсной торговли, но и эти инструменты — в планах.

Как зарегистрироваться на криптобирже

Регистрация на криптобирже ABCEX:

Посещение официального сайта. Откройте сайт биржи в своем браузере. Заполнение данных. Нужно нажать «Создать аккаунт», ввести в форму свою актуальную электронную почту и придумать сложный пароль (чем сложнее — тем лучше). Подтверждение почты. Подтвердите почту, перейдя по ссылке из письма.

Так вы получите доступ к личному кабинету и сможете перейти к следующему этапу, обязательному для большинства криптобирж — верификации.

Вывод: какую криптобиржу выбрать россиянам в 2024 году

Выбор криптовалютной биржи остается за каждым пользователем, но стоит учитывать все риски и возможности, особенно в условиях «волатильных» правил разных иностранных платформ.

Bybit и OKX остаются весьма привлекательными благодаря многим преимуществам (широкий спектр криптовалют, торговые инструменты и так далее), но российским пользователям стоит быть готовым к любым неблагоприятным моментам и рискам.

ABCEX предлагает большую свободу для россиян и не имеет никаких ограничений с рублевыми операциями, но на данный момент спектр доступных криптовалют ограничен USDT (Tether). Впрочем, мы уже упомянули о приближающемся «внедрении» в биржу биткоина и эфириума.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств