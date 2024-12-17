ТОП-5 криптобирж в 2025 году: рейтинг и обзор платформ 

1. ABCEX
Эта биржа криптовалют выделяется среди площадок, ориентированных на российский рынок. Ее основное преимущество — отсутствие ограничений при работе с рублем.
Площадка предлагает:
Прямую поддержку рублевых операций. Пополнение и вывод средств возможны через банковские карты и наличные.
Русскоязычный интерфейс и техподдержку. Это делает использование биржи максимально удобным для жителей России.
Лояльная комиссия. Для мейкеров она составляет 0,07%, а для тейкеров — 0,1%. Это делает торговлю на площадке выгодной.
Отметим, что на данный момент биржа работает только с USDT и рублем, что может несколько ограничивать пользователей.
Плюсы:
Без ограничений на операции с рублем, включая пополнение и вывод средств в этой валюте.
Низкие комиссии на споте: 0,07% для мейкеров и 0,1% для тейкеров.
Отсутствие комиссий при пополнении наличными в офисе биржи в Москва-Сити.
Безопасность: использование передовой системы безопасности для защиты данных и средств пользователей.
Встроенная P2P-секция без комиссий.
Несанкционная криптовалюта: возможность безопасно переводить USDT на иностранную биржу, не опасаясь блокировки.
Круглосуточная поддержка.
Партнерские офисы в 33 регионах России.
Минусы:
Ограниченный спектр криптовалют: на данный момент доступен только USDT, а биткоин и эфириум будут «введены» в ближайшее время.
Неразвитые торговые инструменты: нет стейкинга и фьючерсной торговли.
Площадка ABCEX — удобная криптобиржа в 2025 для россиян, так как полностью подчиняется российскому регулятору. Благодаря этому пользователи могут не бояться блокировок аккаунта или заморозки средств на счетах.
2. ByBit
Площадка уже давно входит в ТОП бирж криптовалют в России по популярности. Ориентируется на опытных трейдеров, предоставляя:
Значительную скорость выполнения ордеров.
Фьючерсы и бессрочные контракты. Биржа обеспечивает доступ к большому количеству инструментов.
Образовательные материалы. Начинающие пользователи могут изучить гайды и обучающие вебинары.
Однако большое количество инструментов и возможностей могут привести к серьезным ошибкам у новичков. Поэтому пользоваться этой биржей стоит тем, кто уже хоть немного разобрался в трейдинге и его возможностях.
Плюсы:
Удобный интерфейс
Прозрачная система комиссий
Возможность участвовать в различных конкурсах
Минусы:
Ограничения в рублевых операциях.
Площадка ByBit на сегодняшний день имеет значительную долю россиян среди пользователей. Однако ограничения, касающиеся рублевых операций, могут вызвать значительные трудности у пользователей.
3. OKX
Криптобиржа предлагает широкий функционал. Здесь доступны DeFi-инструменты и стейкинг. Среди особенностей OKX можно выделить:
Децентрализованные функции. У пользователей есть возможность подключения к DeFi-протоколам напрямую через биржу.
Разумные комиссии. На бирже одна из самых конкурентоспособных структур комиссий.
Мобильное приложение. Обеспечивает удобный доступ к рынкам в любом месте.
На данный момент площадка OKX остается в России. Хотя слухи об ее уходе уже возникали, но были опровергнуты.
Плюсы:
Хорошая защита пользователей.
Продвинутая аналитика.
Возможность пассивного дохода через стейкинг.
Минусы:
Отсутствие поддержки рубля и российских платежных систем
Биржа OKX больше нацелена на опытных инвесторов и владельцев криптовалют. Поэтому новичкам может быть сложно разобраться в площадке.
4. HTX
Не так давно биржа Huobi провела ребрендинг и получила новое название — HTX. Эту платформу часто включают в рейтинг криптобирж по всему миру.
HTX предлагает пользователям:
Разнообразие торговых пар. Площадка поддерживает сотни криптовалют, что делает ее привлекательной для инвесторов.
Программы лояльности. Пользователи биржи могут получать бонусы за использование токена самой площадки HTX.
Русскоязычная поддержка. Площадка уделяет внимание российским клиентам, предоставляя услуги на их родном языке.
HTX пользуется популярностью у россиян не меньше, чем OKX. Площадка достаточно надежна, но имеет свои ограничения.
Плюсы:
Долго работает на рынке.
Есть P2P-платформа.
Минусы:
Завышенные комиссии на споте
Есть ограничения регистрации для новых пользователей из некоторых регионов
Эта биржа также не поддерживает рубль ни в каком виде и ограничивает использование российских банковских карт и платежных систем.
5. KuCoin
Площадка известна своим разнообразием. Входит в ТОП криптобирж не только России, но и всего мира. Биржа предлагает:
Множество альткоинов. KuCoin является одним из лидеров по количеству доступных криптовалют.
Фьючерсы и другие инструменты. Площадка дает расширенные возможности для профессионалов.
Программа стейкинга и пулов. Пользователи могут получать пассивный доход от своих активов.
KuCoin давно предоставляет услуги на российском рынке и имеет значительное количество пользователей.
Плюсы:
Низкий порог входа.
Активное развитие экосистемы.
Удобный интерфейс мобильного приложения.
Минусы:
Не работает с рублем и российскими платежными системами, включая банки
Медленно работает техническая поддержка
Площадка имеет как плюсы, так и минусы. Отметим, что ориентирована больше на опытных пользователей. Поэтому у новичков могут возникнуть трудности при работе с ней.
*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств
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