ТОП-5 криптобирж в 2025 году: рейтинг и обзор платформ 

Площадка уже давно входит в ТОП бирж криптовалют в России по популярности. Ориентируется на опытных трейдеров, предоставляя:

Значительную скорость выполнения ордеров.

Фьючерсы и бессрочные контракты. Биржа обеспечивает доступ к большому количеству инструментов.

Образовательные материалы. Начинающие пользователи могут изучить гайды и обучающие вебинары.

Однако большое количество инструментов и возможностей могут привести к серьезным ошибкам у новичков. Поэтому пользоваться этой биржей стоит тем, кто уже хоть немного разобрался в трейдинге и его возможностях.

Плюсы:

Удобный интерфейс

Прозрачная система комиссий

Возможность участвовать в различных конкурсах

Минусы:

Ограничения в рублевых операциях.