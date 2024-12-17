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Криптовалюта

ТОП-5 криптобирж в 2025 году: рейтинг и обзор платформ 

Крипторынок развивается стремительными темпами, и россияне активнее ищут надежные платформы для торговли цифровыми активами. В 2024 году многие площадки ушли с российского рынка, но некоторые остались. Они предоставляют конкурентные условия, но и имеют свои ограничения. Мы рассмотрим ТОП криптобирж в России, доступных для пользователей в 2025 году.

1. ABCEX

Эта биржа криптовалют выделяется среди площадок, ориентированных на российский рынок. Ее основное преимущество — отсутствие ограничений при работе с рублем

Площадка предлагает:

  • Прямую поддержку рублевых операций. Пополнение и вывод средств возможны через банковские карты и наличные.

  • Русскоязычный интерфейс и техподдержку. Это делает использование биржи максимально удобным для жителей России.

  • Лояльная комиссия. Для мейкеров она составляет 0,07%, а для тейкеров — 0,1%. Это делает торговлю на площадке выгодной.

Отметим, что на данный момент биржа работает только с USDT и рублем, что может несколько ограничивать пользователей. 

Плюсы

  • Без ограничений на операции с рублем, включая пополнение и вывод средств в этой валюте. 

  • Низкие комиссии на споте: 0,07% для мейкеров и 0,1% для тейкеров. 

  • Отсутствие комиссий при пополнении наличными в офисе биржи в Москва-Сити. 

  • Безопасность: использование передовой системы безопасности для защиты данных и средств пользователей. 

  • Встроенная P2P-секция без комиссий. 

  • Несанкционная криптовалюта: возможность безопасно переводить USDT на иностранную биржу, не опасаясь блокировки. 

  • Круглосуточная поддержка. 

  • Партнерские офисы в 33 регионах России. 

Минусы

  • Ограниченный спектр криптовалют: на данный момент доступен только USDT, а биткоин и эфириум будут «введены» в ближайшее время. 

  • Неразвитые торговые инструменты: нет стейкинга и фьючерсной торговли. 

Площадка ABCEX — удобная криптобиржа в 2025 для россиян, так как полностью подчиняется российскому регулятору. Благодаря этому пользователи могут не бояться блокировок аккаунта или заморозки средств на счетах. 

2. ByBit

Площадка уже давно входит в ТОП бирж криптовалют в России по популярности. Ориентируется на опытных трейдеров, предоставляя:

  • Значительную скорость выполнения ордеров. 

  • Фьючерсы и бессрочные контракты. Биржа обеспечивает доступ к большому количеству инструментов.

  • Образовательные материалы. Начинающие пользователи могут изучить гайды и обучающие вебинары.

Однако большое количество инструментов и возможностей могут привести к серьезным ошибкам у новичков. Поэтому пользоваться этой биржей стоит тем, кто уже хоть немного разобрался в трейдинге и его возможностях.

Плюсы

  • Удобный интерфейс

  • Прозрачная система комиссий 

  • Возможность участвовать в различных конкурсах

Минусы

  • Ограничения в рублевых операциях. 

Площадка ByBit на сегодняшний день имеет значительную долю россиян среди пользователей. Однако ограничения, касающиеся рублевых операций, могут вызвать значительные трудности у пользователей.

3. OKX

Криптобиржа предлагает широкий функционал. Здесь доступны DeFi-инструменты и стейкинг. Среди особенностей OKX можно выделить:

  • Децентрализованные функции. У пользователей есть возможность подключения к DeFi-протоколам напрямую через биржу.

  • Разумные комиссии. На бирже одна из самых конкурентоспособных структур комиссий.

  • Мобильное приложение. Обеспечивает удобный доступ к рынкам в любом месте.

На данный момент площадка OKX остается в России. Хотя слухи об ее уходе уже возникали, но были опровергнуты. 

Плюсы

  • Хорошая защита пользователей.

  • Продвинутая аналитика.

  • Возможность пассивного дохода через стейкинг.

Минусы

  • Отсутствие поддержки рубля и российских платежных систем

Биржа OKX больше нацелена на опытных инвесторов и владельцев криптовалют. Поэтому новичкам может быть сложно разобраться в площадке. 

4. HTX

Не так давно биржа Huobi провела ребрендинг и получила новое название — HTX. Эту платформу часто включают в рейтинг криптобирж по всему миру.

HTX предлагает пользователям:

  • Разнообразие торговых пар. Площадка поддерживает сотни криптовалют, что делает ее привлекательной для инвесторов.

  • Программы лояльности. Пользователи биржи могут получать бонусы за использование токена самой площадки HTX.

  • Русскоязычная поддержка. Площадка уделяет внимание российским клиентам, предоставляя услуги на их родном языке.

HTX пользуется популярностью у россиян не меньше, чем OKX. Площадка достаточно надежна, но имеет свои ограничения.

Плюсы

  • Долго работает на рынке.

  • Есть P2P-платформа.

Минусы

  • Завышенные комиссии на споте

  • Есть ограничения регистрации для новых пользователей из некоторых регионов

Эта биржа также не поддерживает рубль ни в каком виде и ограничивает использование российских банковских карт и платежных систем. 

5. KuCoin

Площадка известна своим разнообразием. Входит в ТОП криптобирж не только России, но и всего мира. Биржа предлагает:

  • Множество альткоинов. KuCoin является одним из лидеров по количеству доступных криптовалют.

  • Фьючерсы и другие инструменты. Площадка дает расширенные возможности для профессионалов.

  • Программа стейкинга и пулов. Пользователи могут получать пассивный доход от своих активов.

KuCoin давно предоставляет услуги на российском рынке и имеет значительное количество пользователей.

Плюсы

  • Низкий порог входа.

  • Активное развитие экосистемы.

  • Удобный интерфейс мобильного приложения.

Минусы

  • Не работает с рублем и российскими платежными системами, включая банки

  • Медленно работает техническая поддержка 

Площадка имеет как плюсы, так и минусы. Отметим, что ориентирована больше на опытных пользователей. Поэтому у новичков могут возникнуть трудности при работе с ней.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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