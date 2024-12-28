Почему россияне стремятся купить USDT в 2025 году

Одной из ключевых причин популярности USDT в России является привязка криптовалюты к американскому доллару. На фоне увеличения интереса к иностранной валюте, многие россияне стремятся защитить свои сбережения. Для этого они переводят их в более стабильные активы. Доллар исторически воспринимается как надежная валюта, а USDT выступает удобной альтернативой, защищая от валютных рисков.

С начала 2020-х годов российский финансовый рынок столкнулся с волной изменений. Сюда вошли сложности в трансграничных переводах и ограничения доступа к традиционным инструментам инвестирования.