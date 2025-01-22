Криптобиржа против криптообменника: подробное сравнение платформ

Криптобиржи, такие, как ByBit, ABCEX или OKX, поддерживают широкий набор функций и предоставляют оптимизированные платформы для работы с цифровыми активами.

Криптообменники же ориентированы на упрощенное взаимодействие с криптовалютами. Они бывают в виде сайтов или физических точек (в таком случае они называются оффлайн-криптообменниками).

Проведем более подробное сравнение криптообменников и криптобирж по различным параметрам: