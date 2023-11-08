Привет, это Академия Eduson — и вот почему нас стоит почитать

Привет! Мы с 2013 года обучаем крупные компании, а с 2020 — всех, кто хочет вырасти в должности или полностью сменить профессию. Наших студентов уже более 500 000, а компании-клиенты вы хорошо знаете: среди них — «Сбер», РЖД, «Ростелеком», Mercedes-Benz и МТС.

Они обращаются к нам, потому что мы строим программы на лучших практиках российского и зарубежного менеджмента — и дополняем их интерактивными форматами, чтобы учиться было интересно.

Как мы объясняем сложные темы

Разрабатываем тренажеры по финансовому менеджменту, бухгалтерскому учету, управлению персоналом и продажам, а еще предлагаем бизнес-кейсы с комментариями экспертов.

Вот, например, сравниваем показатели EBIT и EBITDA и учимся просчитывать стоимость привлечения пользователя.

Кто у нас преподает

Среди наших экспертов — Ицхак Адизес (преподаватель Калифорнийского и Стэндфордского университетов), Чарльз-Анри Бессейр де Ор (доцент по управлению и HR-менеджменту в HEC Paris).

У нас также преподают сотрудники «Сколково», «Сбербанка», VK, KPMG, 2ГИС, других крупных компаний и ведущих российских вузов.

Аналогичное обучение в бизнес-школах стоит несколько миллионов. Малому бизнесу такое просто не осилить, а самим сотрудникам — тем более. Поэтому мы находим лучших, записываем с ними качественные лекции, готовим дополнительные материалы, тренажеры и кейсы, — и загружаем все на собственную платформу.

Основатель и методисты Eduson обучались в Стэнфорде, НИУ ВШЭ и на программах зарубежных вузов. Мы совмещаем классический подход в практических курсах, после которых выпускники могут сразу найти работу.

Нас выбирают те, кому важно получить фундаментальное образование — быстро и нескучно.

Как мы помогаем вырасти в карьере

Мы верим в то, что в карьере растут упорные, — а не только те, кому повезло. Например, бухгалтерам критически важно быть информированными и знать все участки, ведь их работа меняется каждые полгода. Поэтому мы постоянно обновляем программы и бесплатно загружаем все новое в личный кабинет.

Главные бухгалтеры часто становятся финдиректорами: в новой роли им нужно управлять отделом и рассчитывать unit-экономику, и наш курс «Финансовый директор» это учитывает: студенты учатся финмоделированию и риск-менеджменту, а еще ускоряют работу в Excel.

Также Академия Eduson помогает выпускникам с трудоустройством. Вместе мы составляем резюме и рассылаем их по нашей базе корпоративных клиентов (часть из них вы видели в начале статьи).

На линейке курсов действует программа «Содействие трудоустройству»: там мы полностью сопровождаем каждого на всех этапах поиска работы и, если в итоге что-то не получается, — возвращаем деньги.

Онлайн-школ много, но мы — немножко другие. Здесь будем делиться с вами советами по бухучету, финмоделированию, ведению бизнеса и управлению персоналом. Спасибо, что вы с нами: переходите на сайт Академии, познакомимся получше!

Реклама: ООО «Эдюсон», ИНН 9721194461, erid: LjN8KPAji