7 главных вопросов по управлению финансами — гайд от руководителей бизнес-юнитов Академии Eduson

Академия Eduson с 2013 года обучает крупные компании, а с 2020 — применяет свой опыт в разработке курсов востребованных профессий. Мы наблюдаем за трансформацией малого, среднего и крупного бизнеса (а также проходили ее сами) и понимаем, как компании чувствуют себя на разных этапах. А главное — как наладить процессы и даже изменить бизнес-модель, когда все, казалось бы, утверждено.
Как и во что инвестировать деньги бизнеса?
Допустим, вы работаете в региональной сети салонов красоты. Ваше руководство видит, что конкуренты то копируют ваши нововведения, то предлагает что-то поинтереснее. Вы провели аудит и определили бюджет на внедрение нового продукта: это может быть или новая омолаживающая процедура, или — целый онлайн-сервис дерматологических консультаций, которого нет пока ни у кого.
Обе идеи звучат интересно, но бюджета хватит только на что-то одно: как понять, что именно окупит инвестиции и какой вариант перспективнее?
Ответьте на эти 3 вопроса:
Какие цели вы преследуете этим проектом: краткосрочные или долгосрочные?
Наблюдаете ли вы растущий спрос на продукт прямо сейчас?
Получится ли реализовать проект с минимальным вложением ресурсов, чтобы протестировать идею?
Последний вопрос связан с показателем NetRev, то есть чистой прибылью — вы должны зарабатывать на проекте, а не вкладываться в убыточное мероприятие годами. Разумеется, и такой вариант возможен, если вы ожидаете рост спроса через 3-5 лет и задумываете стать первопроходцем и лидером рынка. Опять же, помните про долгосрочные цели!
Как работа с персоналом влияет на финансы?
Думаете, никак? Однако грамотная работа с персоналом помогает избежать ряд катастроф. Например, крупные компании инвестируют миллионы рублей в систему онбординга (адаптации) персонала, чтобы сократить срок привыкания нового сотрудника к обязанностям — и, соответственно, ускорить выполнение им ключевых задач.
Кажется, что такого, если человек будет «вливаться» постепенно и в своем темпе?
Тогда компания:
не будет понимать темп работы сотрудника —> не сможет спрогнозировать его результаты;
повысит риск его быстрого ухода из-за непрозрачных процессов и сложностей в моменте —> «сольет» бюджет и ресурсы, вложенные в поиск и найм сотрудника.
Решить этот вопрос поможет найм менеджера по обучению персонала — однако и на него нужно выделить бюджет. Часто компании предпочитают растить таких специалистов из текущих сотрудников: вы можете претендовать на повышение после курса «Менеджер по обучению персонала», повысив квалификацию и освоив все нужные навыки за 2 месяца.
Где можно автоматизировать отчетность и наглядно видеть динамику показателей?
Возможно, компании и ушли от амбарных книг, но CRM-то внедрили далеко не все. И речь не только в клиентских системах: если работать по-старинке и доверять данные бумаге, бюджет этого не оценит.
Вот чем мы пользуемся сами:
Roistat — учитываем расходы на маркетинг, следим за конверсией с разных источников;
AmoCRM – наблюдаем за движением сделок по воронке продаж, не забываем о клиентах, с которыми нужно связаться;
Metabase — формируем отчеты и дашборды, по которым видна ситуация в показателях по разным продуктам.
Как и зачем следить за документооборотом?
Ответ прост: электронно!
Какие есть плюсы ЭДО:
процессы идут быстрее, не нужно ждать писем;
документооборот прозрачен, все в одном месте;
экономятся ресурсы на печать, упаковку и доставку документов;
легче хранить документы.
А также минусы:
нужно обучать сотрудников работе в системе;
если контрагента нет в системе, обменяться документами не получится (но можно, если партнер просто использует другой сервис ЭДО).
Плюсы, очевидно, перевешивают. Расскажите, а ваша компания каким вариантом пользуется?
Как построить финансовую стратегию без курсов финансовых директоров?
Разработать стратегию можно, но что она будет работать — это не факт.
Что делают финансисты, чтобы разработать стратегию:
анализируют финансовое состояние организации — оценивают бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за прошедшие периоды;
определяют срок стратегии — 5 лет (долгосрочная), 2-3 года (среднесрочная) или 1 год (краткосрочная);
ставят цели — и подчиняют им финансовые планы, поскольку только так можно оценить эффективность стратегии;
составляют план действий или финансовую политику — конкретные шаги для достижения цели;
продумывают контрольные пункты на пути к достижению цели — закрепляют за сотрудниками ключевые обязанности и предлагают систему стимулов для эффективной работы команды.
Именно поэтому будущие финдиректора осваивают финансовое планирование и моделирование, бюджетирование, оценку инвестпроектов и управление департаментом на курсе «Финансовый директор» от Академии Eduson — за 4 месяца!
Как анализ данных помогает принимать стратегические финансовые решения?
Вот пример. Производитель бытовой техники определил две модели пылесосов: самую популярную и ту, продажи которой даже не окупали затрат на производство. Аналитики и продакт-менеджеры сравнили данные, проанализировали потенциальные пути клиента и выяснили, что второй модели не хватает пары доработок. Нужно лишь изменить цветовую гамму модели и сделать шнур на полметра длиннее.
Редизайн и замена названия продукта, продуманные рекламные креативы и доработка технических характеристик сделали прежде убыточный пылесос лидером в среднем ценовом сегменте бренда.
Директор по продажам и директор по маркетингу не могут договориться и портят статистику. Как быть?
Все как всегда: маркетинг «приводит плохих лидов», а продажи «не знают продукт и ничего не умеют». Обоим отделам нужны точки соприкосновения: общая стратегия и единая система мотивации. Как бонусы менеджеров по продажам зависят от работы маркетинга по привлечению целевых заявок, то и каждый бонус маркетолога должен зависеть от выручки и, соответственно, его вклада в качественную лидогенерацию.
Надеемся, наши ответы помогли понять, как финансовое планирование влияет на успех компании. Приходите учиться в Академию Eduson, чтобы навсегда разобраться в финансовых вопросах и вырасти в должности!
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