7 главных вопросов по управлению финансами — гайд от руководителей бизнес-юнитов Академии Eduson

Наша статья поможет и управленцам, и линейным сотрудникам: первым — разобраться в финансах и позиционировании, а вторым — проверить себя и, возможно, решиться на повышение.

Академия Eduson с 2013 года обучает крупные компании, а с 2020 — применяет свой опыт в разработке курсов востребованных профессий. Мы наблюдаем за трансформацией малого, среднего и крупного бизнеса (а также проходили ее сами) и понимаем, как компании чувствуют себя на разных этапах. А главное — как наладить процессы и даже изменить бизнес-модель, когда все, казалось бы, утверждено.

Как и во что инвестировать деньги бизнеса?

Допустим, вы работаете в региональной сети салонов красоты. Ваше руководство видит, что конкуренты то копируют ваши нововведения, то предлагает что-то поинтереснее. Вы провели аудит и определили бюджет на внедрение нового продукта: это может быть или новая омолаживающая процедура, или — целый онлайн-сервис дерматологических консультаций, которого нет пока ни у кого.

Обе идеи звучат интересно, но бюджета хватит только на что-то одно: как понять, что именно окупит инвестиции и какой вариант перспективнее?

Ответьте на эти 3 вопроса:

Какие цели вы преследуете этим проектом: краткосрочные или долгосрочные?

Наблюдаете ли вы растущий спрос на продукт прямо сейчас?

Получится ли реализовать проект с минимальным вложением ресурсов, чтобы протестировать идею?

Последний вопрос связан с показателем NetRev, то есть чистой прибылью — вы должны зарабатывать на проекте, а не вкладываться в убыточное мероприятие годами. Разумеется, и такой вариант возможен, если вы ожидаете рост спроса через 3-5 лет и задумываете стать первопроходцем и лидером рынка. Опять же, помните про долгосрочные цели!

Как работа с персоналом влияет на финансы?

Думаете, никак? Однако грамотная работа с персоналом помогает избежать ряд катастроф. Например, крупные компании инвестируют миллионы рублей в систему онбординга (адаптации) персонала, чтобы сократить срок привыкания нового сотрудника к обязанностям — и, соответственно, ускорить выполнение им ключевых задач.

Кажется, что такого, если человек будет «вливаться» постепенно и в своем темпе?

Тогда компания:

не будет понимать темп работы сотрудника —> не сможет спрогнозировать его результаты ;

повысит риск его быстрого ухода из-за непрозрачных процессов и сложностей в моменте —> «сольет» бюджет и ресурсы, вложенные в поиск и найм сотрудника.

Решить этот вопрос поможет найм менеджера по обучению персонала — однако и на него нужно выделить бюджет. Часто компании предпочитают растить таких специалистов из текущих сотрудников: вы можете претендовать на повышение после курса «Менеджер по обучению персонала», повысив квалификацию и освоив все нужные навыки за 2 месяца.

Где можно автоматизировать отчетность и наглядно видеть динамику показателей?

Возможно, компании и ушли от амбарных книг, но CRM-то внедрили далеко не все. И речь не только в клиентских системах: если работать по-старинке и доверять данные бумаге, бюджет этого не оценит.

Вот чем мы пользуемся сами:

Roistat — учитываем расходы на маркетинг, следим за конверсией с разных источников;

AmoCRM – наблюдаем за движением сделок по воронке продаж, не забываем о клиентах, с которыми нужно связаться;

Metabase — формируем отчеты и дашборды, по которым видна ситуация в показателях по разным продуктам.

Как и зачем следить за документооборотом?

Ответ прост: электронно!

Какие есть плюсы ЭДО:

процессы идут быстрее, не нужно ждать писем;

документооборот прозрачен, все в одном месте;

экономятся ресурсы на печать, упаковку и доставку документов;

легче хранить документы.

А также минусы:

нужно обучать сотрудников работе в системе;

если контрагента нет в системе, обменяться документами не получится (но можно, если партнер просто использует другой сервис ЭДО).

Плюсы, очевидно, перевешивают. Расскажите, а ваша компания каким вариантом пользуется?

Как построить финансовую стратегию без курсов финансовых директоров?

Разработать стратегию можно, но что она будет работать — это не факт.

Что делают финансисты, чтобы разработать стратегию:

анализируют финансовое состояние организации — оценивают бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за прошедшие периоды;

определяют срок стратегии — 5 лет (долгосрочная), 2-3 года (среднесрочная) или 1 год (краткосрочная);

ставят цели — и подчиняют им финансовые планы, поскольку только так можно оценить эффективность стратегии;

составляют план действий или финансовую политику — конкретные шаги для достижения цели;

продумывают контрольные пункты на пути к достижению цели — закрепляют за сотрудниками ключевые обязанности и предлагают систему стимулов для эффективной работы команды.

Именно поэтому будущие финдиректора осваивают финансовое планирование и моделирование, бюджетирование, оценку инвестпроектов и управление департаментом на курсе «Финансовый директор» от Академии Eduson — за 4 месяца!

Как анализ данных помогает принимать стратегические финансовые решения?

Вот пример. Производитель бытовой техники определил две модели пылесосов: самую популярную и ту, продажи которой даже не окупали затрат на производство. Аналитики и продакт-менеджеры сравнили данные, проанализировали потенциальные пути клиента и выяснили, что второй модели не хватает пары доработок. Нужно лишь изменить цветовую гамму модели и сделать шнур на полметра длиннее.

Редизайн и замена названия продукта, продуманные рекламные креативы и доработка технических характеристик сделали прежде убыточный пылесос лидером в среднем ценовом сегменте бренда.

Директор по продажам и директор по маркетингу не могут договориться и портят статистику. Как быть?

Все как всегда: маркетинг «приводит плохих лидов», а продажи «не знают продукт и ничего не умеют». Обоим отделам нужны точки соприкосновения: общая стратегия и единая система мотивации. Как бонусы менеджеров по продажам зависят от работы маркетинга по привлечению целевых заявок, то и каждый бонус маркетолога должен зависеть от выручки и, соответственно, его вклада в качественную лидогенерацию.

Надеемся, наши ответы помогли понять, как финансовое планирование влияет на успех компании. Приходите учиться в Академию Eduson, чтобы навсегда разобраться в финансовых вопросах и вырасти в должности!

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