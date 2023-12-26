5 ошибок в финансах, из-за которых бизнес может прогореть

По данным Forbes, причина №1, по которым бизнес терпит крах — неумелое обращение с финансами. Эксперты Eduson собрали топ-5 самых частых ошибок предпринимателей, которые тянут бизнес ко дну.

1. Действовать по плану «импровизация», а не финансовому

Ситуация сейчас тяжелая, и уверенности в завтрашнем дне действительно ни у кого нет. Но это не значит, что каждый день нужно менять финансовую стратегию и хвататься за любую возможность сегодня, даже если она не была запланирована вчера. Разберем на примере.

Ситуация

У Александра цветочный бизнес: две точки в городе. Для доставки используют посредника — курьерскую службу. И тут Александр читает статью в интернете о том, что выгоднее иметь собственного курьера. Решив рискнуть, он покупает автомобиль, нанимает сотрудника и, как ему кажется, сокращает расходы.

Проблема

В долгосрочной перспективе постоянный курьер, может быть, и выгоднее аутсорса (что тоже спорно). Но нужно учитывать возможности бизнеса. Одномоментная большая трата привела Александра к кассовому разрыву — у предпринимателя не хватило денег бизнеса на аренду помещений и зарплату сотрудникам.

Что надо было сделать

Заглянуть в план и посмотреть, какие расходы может позволить себе бизнес. В финансовом плане всегда прописаны доходы и расходы, на которые должна ориентироваться компания.

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2. Ценовая политика «с потолка» или «без наценки»

Бесспорно, низкая цена привлекает клиентов. Но выходить на рынок с самым выгодным предложением — не всегда самая лучшая идея.

Компании на рынке продают свои товары по той цене, которую мы видим, не только потому, что они хотят максимально разбогатеть. Конечная стоимость складывается из разных показателей.

Допустим, вы хотите отшивать футболки и продавать их на Wildberries. Но конкуренция там страшная, так что вы решаете продавать товар без наценки — ну, чтобы раскрутиться.

Себестоимость женской футболки (ткань + пошив) — ~120 рублей. Почему тогда на маркетплейсах мы видим цену от 300 до 800 рублей? Потому что эту футболку нужно не только сшить, но и перевести на склад, заплатить за помещение, в котором она будет храниться. В это время надо будет сделать карточку товара на маркетплейсе и заплатить за рекламу. А когда футболку купят — отчислить комиссию платформе.

А теперь вернитесь к мысли продавать футболки по стоимости ткани. Вам бы понравилась идея платить из своего кармана все расходы? С таким бизнес-планом человек продаст все имущество, чтобы раскручивать свой «бизнес».

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3. Повышать расходы соразмерно доходам

Знаете, как говорят: «надо не меньше тратить, а больше зарабатывать»? Этот план не работает в личных финансах, и еще более губителен для бизнеса.

Конечно, с расширением компании расходы будут тоже расти. Но они не должны перекрывать доходы.

Допустим, если Александр из примера выше возьмется за ум и наладит финансовое планирование, то сможет открыть несколько новых точек, которые потребуют дополнительных расходов: на аренду, закупку цветов и персонал. Но, зная беспечность Александра, он может захотеть открыть новые точки в самых дорогих локациях города, закупать более дорогие цветы и пригласить на работу французского флориста, которому нужно платить в 10 раз больше среднего сотрудника. И тогда он опять увязнет в убытках.

Прибыль (то есть доход — расходы) от четырех точек должен превышать прибыль от двух.

4. Слепо делегировать финансовые и бухгалтерские задачи

Мы ни в коем случае не советуем собственникам бизнеса самостоятельно заполнять бухгалтерские отчеты. Но владелец компании и топ-менеджеры должны уметь читать финансовые документы, чтобы делать решения на основе данных, объективно оценивать ситуацию в компании и говорить с финансистами и бухгалтерами на одном языке.

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5. Не откладывать деньги на «черный день»

Вернемся к тому, с чего мы начинали — обстановка нестабильная, и бизнес чувствует себя незащищенно. Поэтому каждый предприниматель должен иметь финансовую подушку — не только личную, но и бизнессовую. Ведь нужно держать компанию на плаву, а семьи сотрудников накормленными.

Как создать резервный фонд?

1. Определите размер финансовый подушки.

Эксперты считают, что размер фонда на «черный день» должен покрывать минимум 3 месяца всех расходов компании. В идеальном сценарии — год.

2. Наладьте систему накоплений.

Как и советуют в личных финансах, бизнесу стоит откладывать около 10% прибыли на непредвиденные расходы. Или можно играть от прибыли и выстроить прогрессивную систему накоплений, где этот процент зависит от заработка компании. То есть, чем больше прибыль, тем выше тот процент, который бизнес откладывает.

3. Не используйте эти деньги без крайней необходимости.

Будут соблазны потратить их на расширение, модернизацию и другие перспективные шаги, но оставьте их на случай, когда выбора не будет.

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