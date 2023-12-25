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Карьера бухгалтера

Эмоциональное выгорание бухгалтера: признак, что пора менять профессию 

У вас когда-нибудь было «выгорание»? Все кругом об этом говорят, некоторые даже посмеиваются, но эмоциональное выгорание было описано в 1974 году психологом Гербертом Фрейденбергером. Выгоревший бухгалтер — это проблема не только самого бухгалтера, но и всей компании, ведь ваше эмоциональное состояние влияет на ее результаты.
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Эмоциональное выгорание бухгалтера: признак, что пора менять профессию 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В этой статье разберемся что такое выгорание, определим стадию и узнаем, как это исправить без психолога. Приятного чтения!

Часто, чтобы вернуть интерес к своей работе нужно что-то поменять, например, профессию. В Академии Eduson вы можете получить новые знания, научиться ими пользоваться у мастеров своей сферы и добиться поставленных целей.

Что такое эмоциональное выгорание

Эмоциональное выгорание — это состояние умственного, физического и эмоционального истощения, необъяснимого чувства тревожности и постоянного стресса. 

Почему вы выгораете?

  • Нет результата. Ежедневно вы делаете очень многое: изучаете новые законы, составляете таблицы, сводите отчеты, но все это не важно, если нет никакого результата — если вы делаете работу «в стол».

  • Не совпадает ожидание с реальностью. Вы чувствуете, что можете гораздо больше, но на этой должности полностью раскрыться не получится и нет перспектив карьерного роста.

  • Не соответствуют приложенные усилия и полученный результат. Тут как в песне у Высоцкого, про «бег на месте общепримиряющий» — вы ежедневно прикладываете много усилий, но результат не соответствует им. Возможно, дело в руководителе, который сознательно или несознательно не замечает ваши успехи. В итоге вы теряете мотивацию что-либо делать вообще.

  • Работа в условиях цейтнота. Вы ежедневно выполняете рабочие задачи в режиме «нон-стоп». В таких условиях сложно сконцентрироваться и спланировать действия. Вы чувствуете, что теряете контроль над ситуацией и не можете тщательно проработать поставленные задачи. Если такая ситуация повторяется изо дня в день, выгорание не заставит себя ждать.

  • Гиперответственность. Если вы обладаете повышенным уровнем ответственности и берете на себя много работы, несоразмерность ее объема и уровня зарплаты могут привести к выгоранию. Ему способствует и то, что гиперответственный человек может испытывать постоянное чувство тревожности и неудовлетворенности своей деятельностью.

Эмоционально выгореть могут как новички, так и опытные специалисты.

Начинающие бухгалтеры чаще всего выгорают из-за расхождения между ожиданием и реальностью — работа сильно отличается от того, чему учили в вузе. А вот опытным специалистам обычно становится тесно в рамках своей должности, и они понимают, что нужно что-то менять.

Стадии эмоционального выгорания

Эмоциональное выгорание развивается постепенно. Разные психологи определяют его стадии по-разному. 

Стадия эмоционального выгорания

Проявления

1 стадия

Вы активно работаете, но постоянно отвлекаетесь, а когда возвращаетесь к работе, чувствуете усталость и раздражение.

2 стадия

Вам становится сложно уснуть — мысли о работе и завтрашнем дне не дают расслабиться, а эффективность в работе снижается.

3 стадия

Ваши силы на исходе: эмоционально истощение, апатия — вы становитесь лакомым кусочком вирусов, потому что снижается иммунитет.

4 стадия

Вы больше ничего не хотите и ничего не чувствуете, а включая рабочий компьютер действуете механически — есть риск депрессии.

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Как бороться с эмоциональным выгоранием

Симптомы эмоционального выгорания очень заметны как самому «выгорающему», так и его коллегам. Если вы замечаете их у себя, то не игнорируйте. 

Методы борьбы с выгоранием зависят от того, насколько сильно специалист «выгорел». Поэтому перечислим их в порядке возрастания того, как сильно они влияют на жизнь и карьеру человека:

1. Отыщите положительные стороны в своей работе.

Почувствуйте себя значимым, ведь от вас зависит успех компании, выдача зарплаты и вовремя сданные отчеты — вы ли не супермен.

2. Организуйте свое рабочее место на свой вкус. 

Возможно, вас раздражает цветок на окне или старый календарь на стене. Может, вы именно поэтому чувствуете дискомфорт, поэтому устройте свой рабочий кабинет так, как удобно вам.

3. Отдыхайте, соблюдайте work-life balance. 

Старайтесь регулярно отдыхать и заниматься тем, что приносит вам удовольствие и радость. Это помогает восстановить силы и энергию, а также снижает уровень стресса.

4. Расширьте свой функционал. 

Попросите руководителя о дополнительных обязанностях или расширении функционала. Новая деятельность может вернуть интерес к профессии. А стать увереннее в своих знаниях поможет курс «Главный бухгалтер». В третьем блоке курса преподаватели подробно разбирают все нюансы налогового и бухгалтерского учета. Пройдя курс, вы с уверенностью сможете освоить новый участок.

5. Делегируйте свою работу автоматизации. 

Постарайтесь максимально автоматизировать задачи и привести хаотичные данные в удобные таблицы. В этом помогут курсы «Excel и Google-таблицы для бухгалтера» и «Инструменты бухгалтера: 1C: Бухгалтерия 8.3 и Excel» от Академии Eduson. Уверенная работа с электронными таблицами позволит уйти от рутины и ускорить выполнение задач минимум в 2 раза. К тому же бухгалтер, который становится экспертом в Excel, может легко найти более высокооплачиваемую работу.   

6. Работайте на себя: как фрилансер или в собственном бизнесе. 

Переход от найма к собственному бизнесу — нередкий случай, тем более если вы уже опытный специалист. Это возможность самому управлять своим рабочим временем и нагрузкой, а еще — большая ответственность. В своем деле нужно уметь работать с людьми и клиентами, распоряжаться финансами бизнеса, чтобы грамотно рассчитывать платежи и планировать его развитие. 

Если решили уйти во фриланс, нужно прокачать навык удаленной работы. Как организовать рабочий день на удаленке и как при этом избежать выгорания можно узнать на курсе от Академии Eduson — «Бухгалтер».

7. Смените сферу деятельности. 

Не обязательно радикально менять профессию — можно сменить направление, развить свои навыки и получить знания, которые помогут перейти из бухгалтерии в сферу финансов. А это уже путь в топ-менеджмент компании.

Вырасти из бухгалтера в финансового директора можно с помощью курса «Финансовый директор». Если вы чувствуете, что уперлись в потолок и не развиваетесь, но хотите остаться в области экономики — это отличный способ сменить профиль деятельности. Вы получите новую профессию, но не придется осваивать новую область знаний с нуля.

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  • вы научитесь разрабатывать финансовую стратегию и выстраивать процессы;

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Комментарии

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