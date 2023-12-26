Академия Eduson
Логотип Академия Eduson
Академия Eduson
Обучение для бухгалтеров

Повысьте свою квалификацию и выиграйте миллион рублей 

Декабрь — это месяц, в который бухгалтеры не живут, а выживают. Нужно заполнить кучу отчетности, сверить с требованиями, которые постоянно меняются. И 31 декабря они не столько празднуют, сколько выдыхают, что это наконец закончилось.
28 11
Повысьте свою квалификацию и выиграйте миллион рублей 
Иллюстрация: Академия Eduson

А что, если мы скажем, что в 2024 году вы сможете жить по-другому? 

Вам по силам сменить профессию или занять более высокую должность, где нет такого количества сводящей с ума операционки. 

Мы запускаем новогоднюю акцию «Академия Eduson исполняет мечты». Чтобы принять участие, нужно купить один из курсов Eduson, стоимостью от 30 000 рублей. Предлагаем вам выбрать одно из тех обучений, которые легче всего даются людям с бухгалтерским бэкграундом.

Курс Финансовый аналитик

Финансовый аналитик напрямую влияет на эффективность и прибыльность бизнеса. Мы научим анализировать и использовать информацию из финансовых отчётов, чтобы помогать принимать оптимальные управленческие решения

Например:

Выбирайте курс под свой запрос с 15 декабря по 15 января и двигайтесь к своей карьерной цели. Итоги 31 января подведёт амбассадор акции — журналист Алексей Пивоваров (иноагент), автор YouTube-канала «Редакция». 

У вас будет возможность выиграть ↴

  •  сертификат на долгожданное путешествие;

  •  год MBA-обучения, чтобы прокачать свои навыки управленца;

  •  гранты на курсы Академии;

  • главный приз — миллион рублей! Его вы сможете потратить на любую мечту — вложиться в квартиру, машину, дом, бизнес, путешествие и что угодно еще. 

Удачи вам в карьере и не только 🧡

Курс Главный бухгалтер

Практический онлайн-курс, где вы систематизируете знания в бухгалтерии, освоите необходимые инструменты для автоматизации работы и познакомитесь с финансовым менеджментом

Реклама: ООО «Эдюсон», ИНН 9721194461, erid: LjN8K641x

Комментарии

Маркировка товаров

Власти ввели маркировку пищевых растительных масел, ветпрепаратов и кормов для животных

В России начался эксперимент маркировки ветеринарных препаратов, кормов для животных и растительных масел, который продлится до 31 августа 2024 года.

1
17
Экономика России

🥚Набиуллина назвала причину роста цен на яйца

Глава Центробанка объяснила, что рост стоимости яиц в России произошел из-за того, что высокий рост спроса опередил возможности предложения.

5
98

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Учет доходов

Выплата дивидендов в 2023 году

Часть прибыли после налогообложения в виде дивидендов выплачивается акционерам АО или участникам ООО согласно положениям уставов. АО вправе выплатить дивиденды по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и отчетного года, ООО — каждый квартал, раз в шесть месяцев, раз в год. 

Выплата дивидендов в 2023 году
1
40
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли сдавать персонифицированные сведения без трудового договора?

Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, директор, он же единственный учредитель, трудовой договор не заключен. Нужно ли сдавать персонифицированные сведения? Я прочитала что нужно, но даже программа не заполняет сотрудника, так как нет приема ... кто сталкивался с такой ситуацией?

14
Санкции 2022-2023

Власти продлили запрет на въезд грузовиков из ЕС

Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков в Россию из Евросоюза и ряда других западных стран.

33
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Имеем ли право вернуть купленную и не подошедшую запчасть?

Добрый день! Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, мы купили запчасть для спецтехники -- она нам не подошла. Хотим вернуть поставщику. Продавец говорит, что только через обратную продажу (организация занимается строительством).

5
Логотип Академия Eduson
Академия Eduson
Обучение для бухгалтеров

Повысьте свою квалификацию и выиграйте миллион рублей 

Декабрь — это месяц, в который бухгалтеры не живут, а выживают. Нужно заполнить кучу отчетности, сверить с требованиями, которые постоянно меняются. И 31 декабря они не столько празднуют, сколько выдыхают, что это наконец закончилось.

Повысьте свою квалификацию и выиграйте миллион рублей 
28

Записи вебинаров

709
Новые видео от экспертов каждый день
Санкции 2022-2023

Отключение от SWIFT и заморозка активов — самые болезненные санкции

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя введенные против РФ санкции, назвала заморозку активов частных российских инвесторов «очень болезненной темой». Также она считает проблемой санкции, затронувшие международные платежи.

1
78
Логотип QIWI Business
QIWI Business
Самозанятые

Как Иван Васильевич проверку по самозанятым проходил

Иван Васильевич — бизнесмен. Так хотел сэкономить на налогах, что нанял аж 30 самозанятых. Так ему друг посоветовал. Бухгалтер что-то говорила о рисках, но Иван Васильевич привык слушать только себя, ну и друга, как вы знаете. Прошло полгода, пришла налоговая. Бухгалтер в отпуске — бизнесмен в шоке. Помогите ему пройти проверку – ответьте на 6 вопросов теста

Как Иван Васильевич проверку по самозанятым проходил
165
Логотип flegma2003@mail.ru
flegma2003@mail.ru
Общество

Пропуск срока обжалования: как неправильные шаги приводят к потере шанса на защиту

Не всегда получается, так как мы хотим. Но зачастую потому, что мы просто обращаемся не туда.

1
5
Валютный рынок

Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки до ста процентов

В ноябре доля чистых продаж валютной выручки экспортерами может вырасти до 100%.

2
70
Зарплата

Некоторым россиянам повысят зарплаты с 1 января

Индексация зарплат работников сфер соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки с 1 января составит 9,8 процента.

4
196
Логотип Telega.in
Telega.in
Ведение бизнеса

Как быть ближе к своему клиенту и при чем здесь шаурма: 3 совета от Telega.in

Борьба с конкурентами за долю рынка, сражения за внимание клиентов, проверка на прочность своей маркетинговой стратегии — лишь малая часть с чем сталкиваются предприниматели ежедневно. Думаете все средства хороши? Расскажем, как добиваться своих целей быстрее.

Как быть ближе к своему клиенту и при чем здесь шаурма: 3 совета от Telega.in
37
Бухгалтерский аутсорсинг

🚩Как бухгалтерской фирме сдать статотчеты по всем своим клиентам и ничего не пропустить

Проверить сроки сдачи отчетности и увидеть их формы можно на сайте Росстата, вбив ИНН компании клиента. Познакомьтесь с главными трендами в бухгалтерском бизнесе, которые позволят этот процесс автоматизировать и упростить.

1
63
Логотип Bangelov
Bangelov
Должная осмотрительность

Какой должна быть должная осмотрительность при выборе подрядчика по клинингу

Данный материал поможет сберечь бухгалтерам немало своих нервов и ресурсов компании.

Какой должна быть должная осмотрительность при выборе подрядчика по клинингу
48
Логотип Skillfaсtory
Skillfaсtory
Обучение для бухгалтеров

В каких сферах развиваться бухгалтеру. Обзор профессий в 1С 

Развитие технологий и бизнеса требует от бухгалтера постоянно адаптироваться к изменяющимся условиям, повышать свою квалификацию, расширять профессиональные навыки. Рассуждаем, в каких направлениях может развиваться специалист и какие профессии, которые связаны с 1С, могут быть ему интересны.

В каких сферах развиваться бухгалтеру. Обзор профессий в 1С 
57
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как рассчитать НДФЛ за подаренную физлицу землю ООО стоимостью 17 млн?

Добрый день. ООО подарил землю физическому лицу стоимость 17 млн рублей. Как рассчитать налог? 13% или 15% будет. И может ли ООО со своего расчетного счета оплатить НДФЛ за физ. лицо?

42
Логотип Такском
Такском
Зарплата

Новогодние праздники 2024: как оплачивать выход сотрудника работу

Торжества будут длиться с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, и не исключено, что некоторым трудящимся придется выйти на работу. Расскажем, как производить оплату при таких условиях.

Новогодние праздники 2024: как оплачивать выход сотрудника работу
510
Импорт

Острая рыбная недостаточность. Запрет импорта рыбы из России ударит по США

Ограничительные меры на ввоз из России в США рыбы в большей степени повлияет на американских потребителей.

3
131
Логотип ОneТwoТrip для бизнеса
ОneТwoТrip для бизнеса
Подотчет, командировки

Как учесть командировочные расходы при УСН

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выбрать общую (ОСН) или упрощенную (УСН) систему налогообложения. Последняя — ориентирована на малый и средний бизнес и призвана сократить налоговую нагрузку на компанию. 

Как учесть командировочные расходы при УСН
49